"Я все про тебя помню!.." Ситуативный брак Варшавы и Киева дал трещину

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил полякам совместно искать историческую правду о "подвигах" бандеровцев в Польше. Даже страшно себе представить, чем это может обернуться.

Рады бы дружить, да грехи не пускают. Как бы ни пытались Польша и Украина выступать единым фронтом на международной арене, единодушия между ними нет. Разногласия то и дело приводят к ссорам. Герои нынешней Украины не дают спокойно жить полякам. В ответ на героизацию украинских националистов и их прославление, Польша приняла закон об уголовной ответственности за подобные действия. Оно и не удивительно. Те, кого на Украине славят, убивали поляков десятками тысяч. Киев пытался убедить Варшаву в том, что это дела былые и несущественные, но память у польского народа оказалась куда как длиннее, чем на это рассчитывали в незалежной. И президент Польши Анджей Дуда, не задумываясь, подписал закон, по которому любой воспеватель Бандеры и его приспешников отправится на три года в места не столь отдаленные.

На Украине закон, естественно, приняли в штыки. Бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук даже пригрозил Польше, сравнив миллион двести тысяч украинских заробитчан с пятой колонной, которая, если что, и за колы может взяться. А вот директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, наоборот, посетовал, что принятый закон может спровоцировать избиение украинцев в Польше. Впрочем, господин Вятрович отстал от жизни. Уже бьют. Часто и жестко.

Несколько нардепов Верховной рады даже предложили проект постановления, в котором определили, кому выгодно "раздувать конфликт между традиционно дружными украинским и польским народами". Кто это, гадать не приходится – это, конечно же, "российский агрессор и оккупант", утверждают авторы документа.

А министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил совместно искать историческую правду. Но учитывая, что нынешняя украинская идеология готова допускать только ту реальность, в которой живут украинские националисты, смысла начинать поиски, увы, нет. Для того, чтобы найти, необходимо желание прийти к результату. А его пока в Киеве не наблюдается.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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