Яценюк и Полторак "сдали" Крым России? Новые данные

"Аннексия", "оккупация", "военный захват" – как только Киев не называл возвращение Крыма в состав России. А выяснилось, что в марте 2014 года новое руководство Украины само решило, что полуостров незалежной не нужен.

Не сам "ушел" – его "ушли". Экс-глава администрации президента Украины, бывший премьер-министр страны и действующий глава Минобороны – именно они решили "отдать" Крым России. По именам – это Сергей Пашинский, Арсений Яценюк и Степан Полторак. Сенсационную информацию обнародовал адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк, выложив в соцсети копии протоколов допроса тогдашнего и. о. министра обороны Украины Игоря Тенюха.

Так вот, Тенюх утверждает, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 23 марта 2014 года он единственный предлагал "идти на прорыв в Крым". Пашинский на это заявлял, что "с министром все ясно, он хочет войны", Полторак, нынешний министр обороны Украины, предложил гордо покинуть территорию, а Яценюк был категорически против "обороны полуострова".

Как говорится, чем дальше в лес, тем толще партизаны, и со временем вскрывается все больше удивительных фактов о событиях весны 2014 года. Несомненно, такие новости – это настоящий скандал. Будет интересно посмотреть, как вышеупомянутые лица станут объяснять свои действия. На Украине, по крайней мере, радикалами, они будут восприняты как предательство и добровольная сдача полуострова.

И, с одной стороны, после таких откровений Киеву и заикаться не стоит об "аннексии" или "оккупации" – это, выходит, со стороны Украины была безвозмездная добровольная передача. Значит, санкции неуместны и нападки на Россию тоже.

С другой стороны, становится ясно, как официальный Киев на самом деле относился к полуострову. Ни в грош не ставил ни людей, ни территорию, ни богатства Крыма и сражаться за них не собирался даже. А ведь то, что ценно, обычно защищают изо всех сил.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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И самое важное обстоятельство. Крым – не кусок земли и не товар, который можно передавать, забирать или оставлять себе. Крым – это около двух миллионов человек, которые приняли решение, что не хотят быть частью Украины после госпереворота, что не будут жить под непонятно чьей властью и в условиях террора со стороны радикальных украинских националистов. Люди сделали выбор. И сейчас, когда вскрылись новые подробности, особенно очевидно, что они сделали правильно.