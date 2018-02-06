Диво на Мальдивах. Всемирно известный курорт вводит тур "все выключено"

На архипелаге введено чрезвычайное положение. Хотя, казалось, в этих широтах чрезвычайное положение – это когда в феврале температура ниже +25. А сейчас здесь жарко. Горит земля под ногами. В основном у тех, кто это затеял. Формально все начал верховный суд. Он в пику действующей власти освободил из заключения экс-президента Мохаммеда Нашида, свергнутого шесть лет назад, и с десяток его соратников, а также восстановил в правах 12 оппозиционных депутатов. С их возвращением в парламент перевес в нем вновь оказался на стороне антиправительственных сил.
А у здешнего президента фамилия так подозрительно на букву "Я" начинается. Однако Абдулла Ямин – совсем не Янукович. И не только потому, что, как Ющенко, пять лет назад тоже избрался лишь с третьего тура. Он быстро сообразил, как надо себя вести, когда тебе импичментом грозят. Указ. Армия с полицией – в ружье. И вот уже у силовиков широкие полномочия. Справедливости ради Ямин даже брата единокровного не пожалел. Накануне в своем доме задержан экс-президент Мальдив Момун Абдул Гаюм. Правитель, между прочим, с 30-летним стажем. По данным информагентств, арестованы его зять и парочка верховных судей, включая председателя.
Здесь так понимают наведение конституционного порядка. Причем независимо от того, кто является его гарантом. В Вашингтоне, между тем, уже сказали, что Америка – с народом Мальдив. Хотя он пока сам не понял, с кем он. Но в Америке так говорят любому народу, если ее не устраивает тот, кто этим народом правит. А Мальдивы – это же лучше не придумаешь для маленькой победоносной войны ради торжества демократии.
Впрочем, маленькой, в смысле "Вспышкой ярости", она для США была 35 лет назад в Гренаде. Там-то население 90 тысяч. Поэтому для оккупации хватило одного авианосца, 11 боевых кораблей, 70 самолетов и двух дней. Но тут людей в пять раз больше. И это не считая русских. Значит, это уже большая разборка. И не факт, что победоносная. Русские же…