В Вашингтоне уже сообщили, что Америка – с народом Мальдив. Хотя тот пока сам не понял, с кем он.

Диво на Мальдивах. Всемирно известный курорт вводит тур "все выключено" Your browser does not support HTML5 audio

Если бы не этот политический кризис, все бы так и думали, что Мальдивы – это один большой курорт, а не одна маленькая страна. А у нее, кроме фешенебельных отелей и бунгало подешевле, тоже есть парламент, президентский дворец, армия, оппозиция, тюрьма. Здесь живут всего 450 тысяч человек. Живут, как в раю. Им даже за перелет платить не надо. Им-то что делить? Правильно, доходы. К ним в год приезжают раза в два больше туристов, чем их самих. И все – сплошь с большими деньгами. Отдых-то элитный. Но теперь гостям, если таковые не переведутся, как минимум на две недели предложат новый экзотический тур "Все выключено".

На архипелаге введено чрезвычайное положение. Хотя, казалось, в этих широтах чрезвычайное положение – это когда в феврале температура ниже +25. А сейчас здесь жарко. Горит земля под ногами. В основном у тех, кто это затеял. Формально все начал верховный суд. Он в пику действующей власти освободил из заключения экс-президента Мохаммеда Нашида, свергнутого шесть лет назад, и с десяток его соратников, а также восстановил в правах 12 оппозиционных депутатов. С их возвращением в парламент перевес в нем вновь оказался на стороне антиправительственных сил.

Запахло госпереворотом. И только тот, кто не в материале, мог задаться вопросом, какая муха их укусила? А на Украине, например, каждый знает, что муха – це Петруха. Ну не бывает таких совпадений. Жили себе люди на этом острове везения, купались себе в неге. Но стоило Петру Порошенко провести здесь новогодние каникулы – и вот тебе, пожалуйста: бунт, военные на ногах, страну "посадили" на 15 суток. И ведь ничего ни делал, да только зашел. Но вирус "достоинства" – он как палочка Коха: ему главное – попасть в нужное время в нужное место. И не остановить.

А у здешнего президента фамилия так подозрительно на букву "Я" начинается. Однако Абдулла Ямин – совсем не Янукович. И не только потому, что, как Ющенко, пять лет назад тоже избрался лишь с третьего тура. Он быстро сообразил, как надо себя вести, когда тебе импичментом грозят. Указ. Армия с полицией – в ружье. И вот уже у силовиков широкие полномочия. Справедливости ради Ямин даже брата единокровного не пожалел. Накануне в своем доме задержан экс-президент Мальдив Момун Абдул Гаюм. Правитель, между прочим, с 30-летним стажем. По данным информагентств, арестованы его зять и парочка верховных судей, включая председателя.

Здесь так понимают наведение конституционного порядка. Причем независимо от того, кто является его гарантом. В Вашингтоне, между тем, уже сказали, что Америка – с народом Мальдив. Хотя он пока сам не понял, с кем он. Но в Америке так говорят любому народу, если ее не устраивает тот, кто этим народом правит. А Мальдивы – это же лучше не придумаешь для маленькой победоносной войны ради торжества демократии.

Впрочем, маленькой, в смысле "Вспышкой ярости", она для США была 35 лет назад в Гренаде. Там-то население 90 тысяч. Поэтому для оккупации хватило одного авианосца, 11 боевых кораблей, 70 самолетов и двух дней. Но тут людей в пять раз больше. И это не считая русских. Значит, это уже большая разборка. И не факт, что победоносная. Русские же…