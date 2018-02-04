Язык твой – друг твой, или Как в Латвии продвигают цифровой "стук"

Латвийскому населению предложили новую полезную забаву – массово жаловаться на тех, кто не так или совсем не говорит на латышском языке.

"Забанить мерзкую контору" – так многие жители Латвии отреагировали на цифровое приложение "Друг языка". Что же не понравилось пользователям? Сама идея латвийского Центра государственного языка (ЦГЯ). Именно в его недрах родилась "блестящая" мысль – дать пользователям программу, которая позволит следить за соблюдением латышских языковых норм. И не просто следить, а сообщать о тех, кто либо плохо говорит на государственном языке, либо вообще им не пользуется – вот что главное. При этом особенно поощряется жалоба не только на словах (сообщение о "нарушителе"), а еще и с отсылкой фото- или видеофиксации "нарушения".

Латвийские соцсети забурлили возмущением. Самые резкие оценки инициативы ЦГЯ ожидаемо – на русском языке, втором по распространенности в Латвии. В комментариях к программе можно прочитать о том, что она "разжигает ненависть", "поощряет языковой геноцид", что она "безобразна" и "преступна по своей сути". И еще: "За наши же деньги на нас же и стучать будут. В страшном сне такого не увидишь".

Предлагаются и методы борьбы с приложением – остроумные и, кажется, эффективные. Например: жаловаться через приложение на само приложение как на инструмент "политики апартеида в отношении национальных меньшинств". И ни в коем случае не ставить "новинке" оценки выше 1 балла. Логика понятна: чем больше будет жалоб на программу – тем скорее она испарится из интернет-маркета.

"Неправильной" реакцией на программу "Друг языка" уже огорчились некоторые латвийские политики. Так, на ее защиту встал член партии "Национальное объединение "Все для Латвии" Янис Иесалниекс. Встал, правда, как-то на обе ноги нетвердо. Не приведя никаких доказательств полезности "Друга языка", он всего-то и смог обвинить ее критиков в связях с Кремлем. А еще – потребовать "противодействия кремлевским троллям". Но как именно, молодой парламентарий не знает. Потому что его призыв дать приложению Центра госязыка "объективную оценку" означает одно: критика не может быть объективной – объективной может быть только похвала. Но, увы, всем мил не будешь. Тем более – насильно.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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