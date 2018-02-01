Возможно, сотрудников Пентагона обяжут сдавать гаджеты при входе в здание. Как оружие. Они же так и думают, что это оружие Кремля. Но если такое решение примут, то в нем будет хоть какая-то логика. Не обо всех идеях Пентагона такое можно сказать.
Узкое место. Пентагон переводит себя в режим "холодной войны"
Если уж возвращаться в эпоху "холодной войны", то в полном соответствии с той исторической реальностью. Обошлись же они тогда без всех этих новомодных штучек. И сейчас в Пентагоне могут запретить личные мобильные телефоны и прочие электронные устройства. Вроде бы как у нас на ЕГЭ. Но это – их Old School. Старая школа и старая закалка. Хотя в штаб-квартире военного ведомства – к слову, самом крупном офисном здании в мире – всегда были и есть закрытые для частного общения зоны. Но вскоре сотрудников и посетителей обяжут сдавать гаджеты при входе. Как оружие.
Хотя, почему "как". Они же так и думают, что это оружие кремлевских хакеров. Причем, не только их, но и дипломатов. Один звонок из посольства России на произвольный номер может скомпрометировать ценного кадра. Даже если тот не ответит. О вводе "мобильного" запрета военный министр Джеймс Мэттис, как говорят, еще размышляет. Но, прими он такое решение, в нем будет хоть какая-то логика. Гораздо сложней обнаружить ее в откровениях, как его называют, "второго человека в Пентагоне". Вот у кого мобильник можно не отбирать. Он уже всех сдал.
Зампред объединенного комитета начальников штабов Пол Сельва раскрыл потолок американских возможностей в войне с Китаем и Россией. Не уточнил, правда, они сразу на два фронта воевать начнут или думают, как в прошлый раз, только от них зависит, откроют они второй или нет. Если так, то напрасно. Хотя и в первом случае – тоже зря. Китай уже предложил России работать по США в паре. И вряд ли она станет возражать. Но Сельва будто не в курсе. "Раскладывает" вероятных противников по отдельности.
По его словам, противостояние с КНР развернется на море и в воздухе, а сухопутные силы отойдут на второй план. Конфликт же с Россией решат ВВС и армия с контингентами, развернутыми в Европе. Водную стихию генерал тоже не разжаловал совсем. Как он сказал, "вы не можете попасть в Россию, не переплыв Атлантику". И это замечание, пожалуй, единственное, что выдало в нем хомо все-таки сапиенс. Уровня примерно Митрофанушки. Недоросль тоже считал дверь именем прилагательным, поскольку она прилагается к стене. А океан, по Сельве – к военной логистике США.
Вообще, он словно сошел со страниц русской классики. Она же любила персонажей с говорящими фамилиями. А тут – сельва. Влажный тропический лес. Непроходимые джунгли. Почва бедна минеральными веществами. Зато чрезвычайно много своих насекомых. Но генерал Сельва – это только Пол. Беды. Проблема в том, что они все пребывают в полной уверенности, что закончат войну в России. И это – их проблема, что они настолько самонадеянны. У России же есть и свои планы на крайний случай. И ей для их реализации совсем необязательно переплывать Атлантику. Есть средства, способные очень быстро, можно даже сказать, скоропостижно ее перелететь.
А, например, система ПРО на Гавайях испытание накануне провалила. Не справилась с ракетой-болванкой, выпущенной из самолета. Но это тоже к слову. Как и ремарка о том, что здание Пентагона вмещает самый большой штат персонала. 23 тысячи человек. Любопытно посмотреть, как все они разом будут сдавать на входе свои мобильники. Именно в них специально обученные люди обнаружили "узкие места режима безопасности". Не поможет. Голову-то они возьмут с собой. А там у всех такая сельва…
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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