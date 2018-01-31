Догнать и перегнать выборы. Минфин США спешит с "кремлевскими" санкциями

"Собака лает, а караван идет". Именно так, по мнению Владимира Путина, нужно относиться к публикации "кремлевских списков" и обещаниям новых санкций. И отвечать, по его мнению, пока не стоит, хотя есть чем – это могло бы откатить отношения двух стран к нулю.
Как бы то ни было, опираться авторы ограничений будут как раз на "кремлевский доклад" и данные разведки.
Потенциально под ударом около 200 человек – администрация президента, правительство и представители крупного бизнеса. Сам президент, правда, лично там не фигурирует. "Обидно, слушай", пошутил он на это замечание предпринимателя Игоря Ашманова во время встречи с доверенными лицами.
Хотя не стоит забывать, что есть и секретная часть доклада, и кто фигурирует там – неизвестно. Впрочем, как сказал Владимир Путин, за всеми этими людьми и структурами стоят рядовые граждане страны и трудовые коллективы – и, по сути, всех россиян внесли в список.Андерс Ослунд нашел, в чем причина такой некачественной работы. По его мнению, имена заменили в последний момент – "некто высокопоставленный выкинул работу экспертов и вместо этого записал имена чиновников высшего ранга" и 96 российских миллиардеров из списка Forbes.
Это многое бы объяснило, потому что документ, действительно, выглядит так, будто он написан на коленке и по принципу: был в Кремле – попал в список. Правильно, доклад-то "кремлевский" – как иначе?
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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