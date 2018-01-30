Кому мешал благовест? О том, как власти Москвы колокольный звон запретили

Борьбу с колоколами советские власти возвели в ранг политической задачи: в стране "зря пропадают" миллионы тонн ценнейшего цветного металла! То есть, получалось, что колокола тормозят индустриализацию страны, работу ударных строек первой пятилетки.

В этот день, … лет назад

Тридцатого января 1930 года в Москве был запрещен колокольный звон. Власти столицы говорили, что пошли навстречу пожеланиям трудящихся: "в ответ на массовые требования со стороны общественных и рабочих организаций", заявлено в решении Моссовета. Впрочем, ранее вышло недвусмысленное постановление НКВД "Об урегулировании колокольного звона". А до этого был запрещен набатный звон. В постановлении говорилось: "виновные в созыве населения набатным звоном с контрреволюционными целями предаются революционному трибуналу". Размытая формулировка. Учитывая, что в стране долгое время действовал революционный суд, основанный на ощущениях, а не на законах, под понятие "контрреволюционные цели" можно было подвести все, что угодно…

Борьба с колоколами велась еще и на фоне пропагандистской кампании. Власти говорили, дескать, в стране "зря пропадает" около двух миллионов пудов ценнейшего цветного металла. А на строительстве Днепрогэса ой как не хватает меди, олова, цинка. Чувствуете, какой тонкий ход? Колокольный вопрос сделали вопросом политическим. Того, кто выступает против уничтожения колоколов, можно смело записывать во вредители – тормозит индустриализацию страны, строительство ударных строек первой пятилетки. В итоге "колоколоборчество" стало массовым явлением, новой показательной кампанией. Сколько колоколов было уничтожено – и не сосчитать! Об этом даже рассказывать не буду. Есть тысячи свидетельств, кадры кинохроники.

Сейчас иногда можно услышать, что это де сами бывшие верующие и сбрасывали колокола, сжигали иконы. Но как же тогда оказалось, что по переписи населения 1939 года, во многом подтасованной, более половины жителей страны назвали себя верующими? А ведь указывать в анкете, что ты верующий православный в те годы было довольно смелым поступком. Поэтому утверждение, что "сами" выглядит больше пропагандистским тезисом, нежели аргументированным доказательством. Так ведь можно дойти до того, что оправдать, допустим, создателей лагерей уничтожения, скажем, Освенцима. Те ведь тоже до поры до времени задействовали заключенных на разных работах. И попробуй откажись! В тех обстоятельствах выбора, по сути, не было. Но ведь никто же всерьез не будет говорить, что узники лагерей "помогали" своим палачам, что они "сами" виноваты…

В итоге кампании 1930 года в Москве на все "сорок сороков" остались неповрежденными лишь два комплекта колоколов – на храмах Ильи Пророка в Черкизове и Покрова на Лыщиковой горе.

© РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в фотобанк Торжественная церемония первого звона Даниловских колоколов, возвращенных из Гарвардского университета в Свято-Данилов монастырь

И напоследок, чтобы совсем не было грустно – редкий случай чудесного спасения колокольного ансамбля Свято-Данилова монастыря. В начале XX века на монастырской звоннице было 18 колоколов общим весом в 25 тонн. Их звон был слышен в Кремле… Знаменитый звонарь-специалист Константин Сараджев, который мог на слух различить каждый из четырех тысяч московских колоколов, говорил, что ансамбль Данилова монастыря "имеет величайшую музыкальную ценность".

Этими колоколами заинтересовался научный сотрудник Гарвардского университета Томас Виттемор, член американской благотворительной миссии в Москве. В 1930 году он предложил американскому промышленнику Чарльзу Ричарду Крейну выкупить у советского правительства весь даниловский ансамбль. Сделка была одобрена. Все 18 колоколов были демонтированы и отправлены поездом в Ленинград, а затем морем – в Гарвардский университет.

Крейн писал: "Колокола великолепны, красиво установлены и сделаны в совершенстве… этот небольшой подбор может быть последним и почти единственным фрагментом прекрасной российской культуры, оставленным в мире". И он был недалек от истины. В настоящее время в России с дореволюционных времен сохранились всего 3 подобных исторических колокольных ансамбля.

О даниловских колоколах забыли до 1983 года, когда обитель была передана церкви. Начались переговоры о возращении святыни. В 1988 году президент США Рональд Рейган во время визита в Москву посетил Свято-Данилов монастырь и одобрил идею возвращения колоколов. Но еще понадобилось два десятилетия, чтобы вернуть реликвии на звонницу Свято-Данилова монастыря, а взамен передать Гарвардскому университету точные копии колоколов.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!