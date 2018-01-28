Майданная благодарность. Киев отправил Таллин в офшор

Ну кто ждал такого коварства от идущей в светлое европейское будущее Украины. Эстония точно не ждала. А получила.

Неприятным сюрпризом для правительства Эстонии стало известие о том, что с 1 января 2018 года Украина включила страну в список офшорных зон. Сделано это было без предварительных консультаций и предупреждений и потому подобный "новогодний сюрприз" выглядит, по меньшей мере, странно. А самое забавное, что эта история и известна-то стала совершенно случайно.

На сегодняшний день 402 эстонских предпринимателя пока еще ведут дела с Украиной. Когда в начале года один из них – Андрес Луми, занимающийся экспортом мебели на Украину – собрался сделать перевод с банковского счета украинской фирмы на счет эстонской, то в банке ему заявили о том, что перед конвертацией должны тщательно проверить его фирму. Тут-то все и выплыло наружу. Оказалось, что украинские власти без уведомления эстонских министерств и ведомств внесли прибалтийскую страну в список офшорных зон.

С практической точки зрения внесение в подобный список означает, что 30% стоимости прибывающего из Эстонии товара теперь нужно указывать в документах в качестве прибыли и платить с этой суммы подоходный налог и налог с оборота. По словам предпринимателей, это означает полный коллапс для их деятельности и делает ее практически невозможной.

Официальной причиной для включения в Эстонии в список офшоров, которая выяснилась после обращения в соответствующие инстанции посла Эстонии на Украине Герта Антсу, заключается в том, что Украина из-за освобождения реинвестированной прибыли от налога рассматривает эстонскую ставку подоходного налога для предприятий как нулевую. Правда, почему-то не было учтено то обстоятельство, что в Эстонии прибыль облагается налогом при изъятии дивидендов. И, таким образом, система вовсе не позволяет избежать налогообложения – что характерно для офшоров. Ну, трудновато пока украинскому правительству во всем этом разобраться. Да оно особо и не пытается.

Получив столь неприятные известия, соответствующие министерства и ведомства Эстонии срочно вступили в контакт со своими украинскими коллегами в надежде на пересмотр их решения. Сколько продлятся эти переговоры – неизвестно. Однако этот поступок собратьев по "европейскому выбору" оставил весьма неприятный осадок у эстонских политиков. И заставил усомниться в том, что чиновникам "незалежной" свойственно хотя бы малейшее чувство благодарности.

Ведь Эстония, если кто не помнит, оказывала весьма существенную поддержку "революционному" руководству Украины после событий на "евромайдане" в 2014 году. Не имеет даже смысла перечислять, что было сделано и делается во имя поддержки "европейских устремлений" Киева. И, как говорится, что в сухом остатке? И возможно, это не последний подобный поступок. Ведь в Таллине, как выяснилось, знают далеко не обо всех планах Киева в отношении Эстонии. Так что, поживем – увидим.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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