РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Майданная благодарность. Киев отправил Таллин в офшор

10:0028.01.2018
214420
CC BY-SA 3.0 / Ivar Leidus / Stenbock house, built in 1792Дом правительства ЭстонииДом правительства Эстонии
CC BY-SA 3.0 / Ivar Leidus / Stenbock house, built in 1792
Ну кто ждал такого коварства от идущей в светлое европейское будущее Украины. Эстония точно не ждала. А получила.

Неприятным сюрпризом для правительства Эстонии стало известие о том, что с 1 января 2018 года Украина включила страну в список офшорных зон. Сделано это было без предварительных консультаций и предупреждений и потому подобный "новогодний сюрприз" выглядит, по меньшей мере, странно. А самое забавное, что эта история и известна-то стала совершенно случайно. 

Свиньи
© Fotolia / janecat
Мнение: Киев во внешней экономике – как подопытная лягушка
На сегодняшний день 402 эстонских предпринимателя пока еще ведут дела с Украиной. Когда в начале года один из них – Андрес Луми, занимающийся экспортом мебели на Украину – собрался сделать перевод с банковского счета украинской фирмы на счет эстонской, то в банке ему заявили о том, что перед конвертацией должны тщательно проверить его фирму. Тут-то все и выплыло наружу. Оказалось, что украинские власти без уведомления эстонских министерств и ведомств внесли прибалтийскую страну в список офшорных зон. 

С практической точки зрения внесение в подобный список означает, что 30% стоимости прибывающего из Эстонии товара теперь нужно указывать в документах в качестве прибыли и платить с этой суммы подоходный налог и налог с оборота. По словам предпринимателей, это означает полный коллапс для их деятельности и делает ее практически невозможной.

Официальной  причиной для  включения в Эстонии в список офшоров, которая выяснилась после обращения в соответствующие инстанции  посла Эстонии на Украине Герта Антсу, заключается в том, что Украина из-за освобождения реинвестированной прибыли от налога рассматривает эстонскую ставку подоходного налога для предприятий как нулевую. Правда, почему-то не было учтено то обстоятельство, что в Эстонии прибыль облагается налогом при изъятии дивидендов. И, таким образом, система вовсе не позволяет избежать налогообложения – что характерно для офшоров. Ну, трудновато пока украинскому правительству во всем этом разобраться. Да оно особо и не пытается. 

Президент Украины Петр Порошенко запустил таймер обратного отсчета до отмены визового режима с ЕС. 10 июня 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
Политолог о евроассоциации Украины: чему здесь радоваться – непонятно
Получив столь неприятные известия, соответствующие министерства и ведомства Эстонии срочно вступили в контакт со своими украинскими коллегами в надежде на пересмотр их решения. Сколько продлятся эти переговоры – неизвестно. Однако этот поступок собратьев по "европейскому выбору" оставил весьма неприятный осадок у эстонских политиков. И заставил усомниться в том, что чиновникам "незалежной" свойственно хотя бы малейшее чувство благодарности.

Ведь Эстония, если кто не помнит, оказывала весьма существенную поддержку "революционному" руководству Украины после событий на "евромайдане" в 2014 году. Не имеет даже смысла перечислять, что было сделано и делается во имя поддержки "европейских устремлений" Киева. И, как говорится, что в сухом остатке? И возможно, это не последний подобный поступок. Ведь в Таллине, как выяснилось, знают далеко не обо всех планах Киева в отношении Эстонии. Так что, поживем – увидим.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
siergieva
Что посеете - то и пожнете...
11:22
28.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена