Тайные планы США в Сирии: российский МИД вывел Вашингтон на "чистую воду"

Западные страны вновь – как и ровно век назад – решили по своему усмотрению распорядиться судьбой Сирии. Но на этот раз уже вряд ли получится.

Стратегия Вашингтона в Сирии направлена на расчленение этой страны, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Собственно, этой емкой и недвусмысленной формулировкой объясняются практически все инициативы и виражи США на сирийском направлении в последние месяцы. А если смотреть более ретроспективно – и годы. С одной стороны, американцы настроены опосредованно – через спонсируемые ими местные силы – заполучить самые лакомые куски от "сирийского пирога" в виде контроля над богатыми ресурсами и имеющими стратегическое значение территориями этой страны. С другой – их задели за живое и вызвали длительный приступ нервической ревности успехи России в борьбе с терроризмом и сохранении законной власти в Дамаске.

А тут еще и всевозможные опросы, в том числе и внутриамериканские, которые показывают: Соединенные Штаты стремительно теряют лидерство в мире. Есть еще и общий ближневосточный фон: Вашингтон заинтересован в поддержании нестабильности в регионе и перманентной перекройке границ находящихся внутри него стран по самым разным экономическим и геополитическим причинам. Все эти элементы сошлись в одной точке – Сирии и ее лидере. И с новой силой активизировался после некоторого затишья в американской политико-дипломатической риторике "фактор Асада".

Роль фронтмена, разумеется, досталась Рексу Тиллерсону: должность у него такая. Выступая в Стэнфордском университете, госсекретарь заявил, что США, Евросоюз и региональные партнеры не будут оказывать помощь в восстановлении подконтрольных сирийскому президенту Башару Асаду районов. Более того, призвал другие страны оказывать экономическое давление на Асада. Но ведь экономическое давление на президента – это давление, прежде всего, по факту, на сирийский народ, остро нуждающийся во внешней помощи. Да и разве на подконтрольной, подчеркнем еще раз, законной власти территории проживают не люди? И отказ в восстановлении этих районов разве не напоминает новое наказание, уготованное простым сирийцам, измученным войной и разрухой?

Недавно Тиллерсон со своим британским коллегой Борисом Джонсоном в Лондоне обсуждали, каким именно образом завершить правление Асада, отзываясь о нем, разумеется, в весьма негативных тонах. Джонсон в рамках англосаксонской солидарности поддержал идеи Вашингтона, в очередной раз страстно озабоченного сменой власти в Сирийской арабской республике. И вновь отметим, в который раз: не их это дело – решать, кому руководить чужой страной. Это полная и нераздельная прерогатива сирийского народа и только его одного. Реанимируя старые идеи отстранить Асада от власти, с которыми, как казалось еще год назад, США распрощались, Вашингтон не демонстрирует ровным счетом никакого креатива и изобретательности. Без огонька американцы работают, без задора. Опять Дамаску вменяется использование химического оружия. Избитая бессодержательная тема, вытащенная из пыльного шкафа! На сей раз сирийские власти обвиняются в применении химоружия в Восточной Гуте. Россия в этой несостоятельной версии якобы тоже несет ответственность как некий куратор Дамаска. Понятно, что это очередная, не без налета банальности, попытка очернить Российскую Федерацию. В общем, та самая заезженная до дыр пластинка.

В российском МИД подчеркивают, что США, обвиняя Дамаск в химатаках, навязчиво стремятся разыграть сценарий, который в разных интерпретациях они некогда осуществили в Югославии, Ираке и Ливии. То есть подготовить мировую общественность к тому, что "страшный" и "преступный" режим необходимо убирать силовым путем. Россия, если уж говорить о химоружии, предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию фактов его применения. Увы, существующие структуры, занимающиеся этими вопросами, как бы это сказать, слегка себя дискредитировали. Вашингтон, разумеется, против. Ну и действительно, к чему Штатам независимый и неуправляемый орган, который может докопаться до правды во всех ее деталях и окончательно снять пока ничем не подтвержденные обвинения против Дамаска?

И еще. В Госдепе заявляют, что одной из целей США будет уменьшение влияния Ирана в Сирии. Раз уж с Россией не получилось: видимо, логика именно такова. В общем, если рассмотреть совокупность всех этих фактов, замах в Вашингтоне вновь взят на "рубль". Но ведь так иногда бывает, что удар получается "на копейку". Во всяком случае, для Сирии это будет самым предпочтительным вариантом.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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