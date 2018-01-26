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Сценарий ядерной войны. В США придумали, как втянуть в конфликт Россию

12:0326.01.2018
(обновлено: 12:04 26.01.2018)
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© РИА Новости / Оксана ДжаданПерейти в фотобанкВоеннослужащие блока НАТО на полигоне Адажи в ЛатвииВоеннослужащие блока НАТО на полигоне Адажи в Латвии
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Американские СМИ готовят читателей к ядерной войне с Россией. Некоторые материалы на эту тему приходится печатать дважды, потому что читатели пока не очень верят.

Вооруженный конфликт между НАТО и Россией может вылиться в ядерную войну, утверждает американское издание The National Interest.

Вот, пишут, как хорошо было с Советским Союзом – он обещал не нападать первым. Тут, конечно, возникает вопрос: если так, зачем вам вообще понадобилась такая организация как НАТО? Ну ладно, что сделано, то сделано.

Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AFP 2018 / Virginia Mayo
Политолог: когда в НАТО говорят о военном бюджете, бывает не до логики
Но теперь представителям альянса не дает покоя, что место СССР на мировой арене занимает Россия. И уже с другой доктриной – теперь она позволяет применять ядерное оружие, если под угрозой существование государства как такового.

А угрозу в The National Interest уже придумали: нападать будет НАТО, вот Россия и ответит – какое коварство. По замыслу журналистов, Москва начнет наступление на Прибалтику, альянс станет ее защищать, видимо, ставя под угрозу существование России, и Россия в ответ применит ядерное оружие.   Сценарий готов, осталось только снять и пустить в эфир.

Как утверждается в материале, вся эта галиматья была написана еще в 2016 году, но из-за интереса читателей ее перепечатали. В общем, уже даже изобретать ленятся и надеются на то, что повторная публикация моментально убедит всех, кто эти полтора года еще сомневался.

Хотя у некоторых мог бы возникнуть вопрос: вы еще в позапрошлом году обещали, что Россия готовит нападение на Прибалтику – и где?..

Британские полицейские и военные у здания Парламента в Лондоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Justin Tallis
Политолог: британцы не принимают заявлений о "враждебных действиях" РФ
Читатели в комментариях на сайте в принципе не могут понять, для чего Латвия, Литва и Эстония могут понадобиться России, и почему целая статья основывается на этом изначально безумном предположении. Некоторые напоминают, что, как правило, не Россия нападает на западные страны, а как раз наоборот – Наполеон, Гитлер, – да и НАТО все эти годы потихоньку подбирается к российским границам. Другие не могут взять в толк, во имя чего вообще нужно сражаться с Россией.

И действительно непонятно. Но наверняка журналисты и военные чиновники что-нибудь придумают или найдут какую-нибудь забытую статью уже трехлетней давности – для увеличения военного бюджета все средства хороши.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik 

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