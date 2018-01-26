Сценарий ядерной войны. В США придумали, как втянуть в конфликт Россию

Вооруженный конфликт между НАТО и Россией может вылиться в ядерную войну, утверждает американское издание The National Interest.
Вот, пишут, как хорошо было с Советским Союзом – он обещал не нападать первым. Тут, конечно, возникает вопрос: если так, зачем вам вообще понадобилась такая организация как НАТО? Ну ладно, что сделано, то сделано.
А угрозу в The National Interest уже придумали: нападать будет НАТО, вот Россия и ответит – какое коварство. По замыслу журналистов, Москва начнет наступление на Прибалтику, альянс станет ее защищать, видимо, ставя под угрозу существование России, и Россия в ответ применит ядерное оружие. Сценарий готов, осталось только снять и пустить в эфир.
Как утверждается в материале, вся эта галиматья была написана еще в 2016 году, но из-за интереса читателей ее перепечатали. В общем, уже даже изобретать ленятся и надеются на то, что повторная публикация моментально убедит всех, кто эти полтора года еще сомневался.
Хотя у некоторых мог бы возникнуть вопрос: вы еще в позапрошлом году обещали, что Россия готовит нападение на Прибалтику – и где?..
И действительно непонятно. Но наверняка журналисты и военные чиновники что-нибудь придумают или найдут какую-нибудь забытую статью уже трехлетней давности – для увеличения военного бюджета все средства хороши.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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