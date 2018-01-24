Неспортивный прием, или Как Киев формирует сборную против футбола

Бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России, а если не получится, то мешать его проведению. Такова теперь актуальная внешнеполитическая стратегия Киева.
Футбольные федерации украинский министр не назвал. То ли вдруг вспомнил, что можно говорить министру, а чего нельзя, – то ли просто из страха. Ведь неизвестно, как в таком случае поступит с этими федерациями ФИФА, что скажет им да и самому Павлу Климкину. Потому что налицо прямой призыв к провокациям со стороны высокопоставленного должностного лица.
Реакции ФИФА на украинскую "инициативу" ждут, прежде всего, в России. И именно потому, что за "недипломатические переговоры" взялся главный украинский дипломат. Почетный президент Российского футбольного союза и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков удивляется, могут ли вообще заниматься подобными вещами "люди такого ранга, как министр иностранных дел".
Но позвольте, какие там "ранги" в случае с Украиной, если в кресле главного прокурора страны красуется человек без юридического образования и сидевший в тюрьме! Тем не менее, удивляются многие. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров задает вопрос: "Можете представить министра иностранных дел цивилизованной страны, который бы подталкивал болельщиков к хулиганским действиям?"
Один из элементов бойкота Украина уже продемонстрировала, когда отказалась транслировать московскую официальную церемонию жеребьевки ЧМ-2018. С другой стороны, а что в Киеве на это смотреть, если украинская сборная не прошла на чемпионат? Но, может, "непроход" тоже был хитрым маневром – способом продемонстрировать России "игнор"? После заявлений Павла Климкина ничего не кажется невозможным. Он – как начальник тюрьмы из польского фильма "Ва-банк". Тот все повторял: "Не вижу препятствий!", – однако постоянно на них напарывался.
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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