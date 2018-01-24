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Неспортивный прием, или Как Киев формирует сборную против футбола

13:2524.01.2018
(обновлено: 13:26 24.01.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЭмблема чемпионата мира по футболу 2018Эмблема чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Украина не прошла на ЧМ-2018, но "участвовать" в нем уже начала – в качестве производителя и поставщика "палок в колеса" России как хозяйке мирового футбольного первенства.

Бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России, а если не получится, то мешать его проведению. Такова теперь актуальная внешнеполитическая стратегия Киева.    

Подготовка к жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018 года
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Полная неадекватность". Политолог о призыве Киева к бойкоту ЧМ-2018
Дело поставили на самую серьезную ногу – ответственным за "непроведение" ЧМ назначили главу украинского МИДа. Павел Климкин, видимо, наплевав на дипломатическую этику, публично заявил: "Мы разговариваем с разными федерациями, организациями фанов, каким образом они могут поднимать политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России". 

Футбольные федерации украинский министр не назвал. То ли вдруг вспомнил, что можно говорить министру, а чего нельзя, – то ли просто из страха. Ведь неизвестно, как в таком случае поступит с этими федерациями ФИФА, что скажет им да и самому Павлу Климкину. Потому что налицо прямой призыв к провокациям со стороны высокопоставленного должностного лица. 

Реакции ФИФА на украинскую "инициативу" ждут, прежде всего, в России. И именно потому, что за "недипломатические переговоры" взялся главный украинский дипломат. Почетный президент Российского футбольного союза и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков удивляется, могут ли вообще заниматься подобными вещами "люди такого ранга, как министр иностранных дел". 

Но позвольте, какие там "ранги" в случае с Украиной, если в кресле главного прокурора страны красуется человек без юридического образования и сидевший в тюрьме! Тем не менее, удивляются многие. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров задает вопрос: "Можете представить министра иностранных дел цивилизованной страны, который бы подталкивал болельщиков к хулиганским действиям?" 

Футбольный мяч
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мнение: ФИФА сильнее давления, которое на нее оказывается противниками РФ
Да не можем, конечно, не можем. Это позор. Причем ладно там позор для современной украинской власти, но ведь Климкин позорит такие достойнейшие заведения, как великий московский Физтех, студентом которого был, и авторитетнейший с раннесоветских времен Институт электросварки в Киеве, где работал до того, как двинуться в большую политику!.. Неизвестно, много ли он понимал в прикладной математике и сварочных материалах, зато где-то "в третьем месте" на "отлично" выучил уроки неспортивного поведения. 

Один из элементов бойкота Украина уже продемонстрировала, когда отказалась транслировать московскую официальную церемонию жеребьевки ЧМ-2018. С другой стороны, а что в Киеве на это смотреть, если украинская сборная не прошла на чемпионат? Но, может, "непроход" тоже был хитрым маневром – способом продемонстрировать России "игнор"? После заявлений Павла Климкина ничего не кажется невозможным. Он – как начальник тюрьмы из польского фильма "Ва-банк". Тот все повторял: "Не вижу препятствий!", – однако постоянно на них напарывался.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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