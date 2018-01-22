За себя и за того парня, или Как Меркель "болела" за Шульца

С Шульцем Меркель плотно общается с ноября, но лишь сейчас они могут объявить о начале официальных переговоров. Раньше это были консультации. Какая разница? Такая же, как и в отношениях влюбленной пары.

За себя и за того парня, или Как Меркель "болела" за Шульца Your browser does not support HTML5 audio

Если правду говорят, что Ангела Меркель в своей берлинской штаб-квартире тоже следила онлайн за внеочередным съездом социал-демократов, то можно представить, каких треволнений ей это стоило. Это была, как называют в спорте, "валидольная" трансляция. Когда до финального свистка не знаешь, чем все закончится. И даже после него остаются сомнения. Как остались они у счетной комиссии после голосования отборных делегатов СДПГ за коалиционные переговоры с ХДС/ХСС. Навскидку превосходство "за" оказалось столь неочевидным, что его пришлось перепроверять. В этот момент, возможно, канцлерин и потянулась к успокоительному.

Большая любительница футбола, она, наверное, прежде никогда не испытывала подобных переживаний. Все-таки болеть за сборную Германии можно и без побочных эффектов. Как признавал известный английский нападающий Гари Линекер, на поле 22 человека, а всегда побеждают немцы. О самой Меркель тоже так думали. До последних выборов в бундестаг. Так что, напряженно вглядываясь в монитор и тоже считая руки, она болела и за себя, и за того парня. Мартина Шульца.

Надо было видеть его лицо, когда табло все-таки зафиксировало окончательные цифры. 362 на 279. За новую сделку с канцлерин – всего 54,6%, но лидер социал-демократов радовался так, как не радовался после парламентской кампании. Тогда-то было нечему. А сейчас именно съезд позволил ему конвертировать те самые низкие в истории партии результаты во что-то более перспективное, чем антирекорд. На кону, между прочим, стояла и его собственная политическая репутация. Поскольку в случае отрицательного исхода он должен был бы уйти, как порядочный человек.

Хотя новое поколение эсдеков его уже таковым не считает. Говорят, он же не сгорел от стыда, когда вопреки обещанию порвать с Меркель и уйти в категоричную оппозицию вступил с нею в торг. А молодежь СДПГ – она уже выросла. Вот и взбунтовалась. В ходе внутрипартийных дискуссий активно выступила против альянса с ХДС и, по сути, спровоцировала раскол в социал-демократических рядах. И ведь вроде бы они все тщательно взвешивали. Но в их случае – семь раз отмерь, и хоть бы раз от Меркель.

При том что с Шульцем она плотно общается с ноября, лишь сейчас они могут объявить о начале официальных переговоров. Раньше это были консультации. Какая разница? Такая же, как и в амурных отношениях между молодыми людьми. Просто встречаться они могут и без разрешения родителей. Охи-вздохи, вечера на лавочке, пусть и с поцелуйчиками даже. Но готовиться к свадьбе – после благословения. Поэтому только теперь Меркель и Шульц станут детально согласовывать брачный контракт.

А там что ни пункт, то камень преткновения. Налоги, здравоохранение, пенсии, мигранты. Портфели, само собой. Тем не менее канцлерин планирует управиться до середины февраля. Чтобы в марте вступить в свой четвертый срок. Числа этак 8-го. А что? Желают же дамам в этот праздник, чтобы женский день у них был ежедневно, а не раз в году. А у Ангелы это желание опять сбудется. И у Германии. Даже если она того и не желала.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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