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Эпидемия одиночества. Британия в поисках лекарства

14:0020.01.2018
(обновлено: 14:21 20.01.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПрохожие на Вестминстерском мосту у Вестминстерского аббатства в ЛондонеПрохожие на Вестминстерском мосту у Вестминстерского аббатства в Лондоне
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Премьер-министр Великобритании озаботилась судьбой девяти миллионов граждан: ровно столько британцев постоянно или часто испытывают одиночество. Теперь их проблемой будет заниматься специальный человек. Просто говоря, "министр по одиночеству".

Британская парламентская комиссия по вопросам борьбы с одиночеством рекомендовала министерству здравоохранения обзавестись дополнительной руководящей должностью. А именно – назначить главного по всем одиноким британцам. Тереза Мэй горячо поддержала эту инициативу, и отныне у парламентского замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч – ворох новых забот. 

Участница протеста против Brexit у парламента Лондона
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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Должности, подобные той, что получила Крауч, резонно было бы ввести в правительствах и кабминах подавляющего большинства стран. Одиночество – всеобщая проблема. В Японии она, возможно, острее, чем в Великобритании, где ее, тем не менее, уже характеризуют как "скрытую эпидемию". Однако вряд ли мы найдем хотя бы одну страну мира, поэты которой не писали бы таких, примерно, строк: "О одиночество! Как твой характер крут…". 

При этом абсолютно везде одиночество – отнюдь не поэтическая, а социальная заноза. Поэтому, если люди не видят решительных изменений в жизни социума, они склонны скептически оценивать все другие потуги на борьбу с чувством покинутости. Так, у нововведения Терезы Мэй и ее назначенки Трейси Крауч уже появились критики. Пока только в Twitter. 

Одни высказываются с возмущением: "Когда нищета является основной причиной одиночества, должна ли Крауч быть назначена министром для ее решения, несмотря на то, что она проголосовала против повышения заработной платы для работников государственного сектора". Другие предпочитают ерничать: "Дальше мы, наверное, услышим о назначении "министра по делам тех, кто чувствует себя немного неловко на вечеринках" или "министра по дням, когда все идет наперекосяк".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает у официальной резиденции на Даунинг стрит в Лондоне. 9 июня 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Третьи прямо вменяют в вину премьер-министру "систематическое закрытие библиотек, общественных центров, где одинокие люди привыкли чувствовать себя менее одинокими".

Но есть и поклонники новоиспеченного ведомства Трейси Крауч. В том же Twitter они пишут, например, как вредно для здоровья быть одиноким – так же вредно, как "курение 15 сигарет в день". 

Примечательно: и те, кто за, и те, кто против "министра по одиночеству", указывают нищету как главный фактор социальной изоляции.

И получается, что с одиночеством должен бороться не Минздрав, а Минфин. По логике пользователей британских соцсетей, состоятельные люди, видимо, не бывают одиноки или для них это не социальная, а исключительно "поэтическая" проблема. Из чего вытекает, что Тереза Мэй не того и не туда назначила?…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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