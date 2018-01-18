А судья кто? Родченков усомнился в "чистоте" британских спортсменов

Когда информатор WADA усомнился в чистоте спортсменов из России, их навсегда отлучили от Олимпийских игр. Страшно подумать, что будет теперь с атлетами из Британии. Впрочем, будет ли?

Подобрали, обогрели. Главный информатор WADA Григорий Родченков переключился с россиян на британцев. Беглый экс-глава Московской антидопинговой лаборатории заявил, что спортсмены с Туманного Альбиона могли употреблять запрещенные препараты. О своих подозрениях он рассказал автору фильма о допинге в российском спорте Брайану Фогелю.

По словам режиссера, которые приводит ВВС , Родченков говорил о ряде спортсменов из Великобритании, в допинг-пробах которых достаточно "явно обнаруживались" запрещенные вещества. Бывший глава московской лаборатории сделал такие выводы на основании, как он выразился, странностей анализов. Речь шла не о подмене банок с мочой, а о лабораторной работе, которую Родченков назвал полным беспорядком.

Вообще, тестирование на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году он назвал наихудшим из тех, что он видел на Играх. Фогель предположил, что Родченков уже передал имена предполагаемых нарушителей в WADA и Международный олимпийский комитет. Сам режиссер назвать имена спортсменов отказался, сославшись на то, что это не его дело. На критику беглеца отреагировали в британском антидопинговом агентстве. Там дали понять, что тестирование на Играх-2012 проводилось под контролем WADA, а сама лаборатория соответствует всем необходимым стандартам. Впрочем, заметили, что если список уличенных в допинге британских спортсменов существует, то там будут рады его получить.

А возможен ли вообще этот список? Кусать руку, которая кормит – может быть, план такой у покровителей беглеца? Мол, смотрите, у нас все по-честному, без обмана. И на британцев рука поднимется, только для начала список огласите. С россиянами дело провернули быстро. На одних только показаниях беглого информатора WADA МОК пожизненно отстранил многих российских спортсменов от участия в Олимпиадах якобы за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи. И это несмотря на то, что Следственный комитет России опроверг все до одного показания Родченкова. И главное – фантастическую историю о подмене допинг-проб, которые якобы хранились в сочинской лаборатории весь день, после чего ночью анализы заменяли чистыми . Следователи установили, что все пробы направлялись на проверку максимум через два часа и в здании на ночь не оставались.

Так что посмотрим, достаточно ли будет слов Родченкова, чтоб отлучить от Олимпийских игр британцев. Интересно, а медали у них отберут?

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

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