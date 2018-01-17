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Эх, Андрюша, нам ли быть в печали. Премьера Чехии вернут к его деньгам

16:2917.01.2018
(обновлено: 16:39 17.01.2018)
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© AFP 2018 / Michal CizekПрезидент Чехии Милош Земан и лидер движения ANO Андрей Бабиш. 31 октября 2017Президент Чехии Милош Земан и лидер движения ANO Андрей Бабиш. 31 октября 2017
© AFP 2018 / Michal Cizek
Если Андрей Бабиш действительно искренне хотел помочь Милошу Земану остаться президентом Чехии, то у него это получилось. Пусть и помимо его воли.

Эх, Андрюша, нам ли быть в печали. Премьера Чехии вернут к его деньгам
Еще в понедельник после первого тура президентских выборов Андрей Бабиш с высоты своего премьерского положения надменно позволял себе давать советы главе государства, благодаря которому, собственно, он и поднялся. По сути, рекомендовал Милошу Земану, набравшему под 39%, ради победы в финале отступиться от своих убеждений: публично отказаться от добрых чувств к России и поклясться в верности прозападной ориентации. Можно было решить, что прекрасно зная суровый и прямой земанский характер – а кто его здесь не знает – он предлагает ему хоть раз в жизни смалодушничать и притвориться. Но нет.  

Предвыборный плакат действующего главы государства, кандидата на выборах президента Милоша Земана на улице Праги. 11 января 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бабиш притворялся сам. Непонятно только, когда именно. Во время парламентской кампании в октябре, когда с тезисами об особой роли Чехии в Европе и стремлением восстановить связи с Москвой занял со своей партией первое место. Или сейчас, когда на контрасте с Земаном назвал себя до мозга костей сторонником ЕС и НАТО в их нынешнем виде и провозгласил чисто потребительское отношение к России. Как он сказал, "чтобы нашим фирмам было где разгуляться". В любом случае не помогло. Парламент выяснять, когда Бабиш был настоящим, не стал. Просто выразил его кабинету вотум недоверия.  

Как говорится, не прошло и полугода. Месяц. Президент утвердил его кандидатуру в декабре. Несмотря на незакрытое расследование о возможном мошенничестве с европейскими субсидиями, слухи и сплетни. Вероятно, Милош Земан тоже оценил деловую хватку самого богатого чеха Чехии и купился на кажущуюся тождественность их мировоззрений. И ведь не он один. Андрей Бабиш фактически получил должность по акции. Его предшественник Богуслав Соботка обесценил свою власть настолько, что миллиардеру и его "Акции недовольных граждан" – сокращенно ANO – не составило большого труда подобрать то, что уже совсем плохо лежало.  

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Многие тогда так и решили, что вот – ANO. Но акция – это же не контрольный пакет. В парламенте большинство депутатов изначально отказались поддержать нового премьера из-за подозрений в его финансовой нечистоплотности. Все, что он сумел – это сформировать правительство меньшинства. Но не понять, как это работает. Не успел. Сегодня объявил об отставке. Без тени разочарования. А что ему? "Эх, Андрюша, нам ли быть в печали". Это же и про него. Он просто вернется к своим миллиардам. Другое дело – уголовное. Его еще никто не отменял. Но ведь и депутатскую неприкосновенность тоже.  

В любом случае, если Андрей Бабиш действительно искренне хотел помочь Милошу Земану остаться президентом, то у него это получилось. Пусть и помимо его воли. Глава Чехии, конечно, всегда поступал по-мужски. Но теперь он точно знает, что нельзя вести себя, как Бабиш. Все равно не спасет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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