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Ни Тудосе ни "сюдосе". Румыния сменила очередного премьера

16:4416.01.2018
(обновлено: 17:41 16.01.2018)
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© AFP 2018 / StringerПремьер-министр Румынии Михай ТудосеПремьер-министр Румынии Михай Тудосе
© AFP 2018 / Stringer
В Бухаресте объяснили, почему у них – как отрезало: что б они ни делали, не идут дела. Из-за Молдавии. Вот присоединим Молдавию, сказали, и все будет. Наивные. Врачи говорят: раз отрезанное уже не приживется. Тем более, если оно – чужое.

Ни Тудосе ни "сюдосе". Румыния сменила очередного премьера
В такие моменты даже Румыния становится любопытной. Премьер этой глухой и беднейшей провинции ЕС за свою карьеру может привлечь к стране внимание лишь дважды. Когда его назначают и когда гонят прочь. Две даты и одна строчка в справочнике. Все, чем запомнится и Михай Тудосе. Одно ему утешение. Его предшественник оставил после себя не больше. С некоторых пор здесь власть, как песня. "Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда". С января 2017 по июнь 2017 главой кабинета был Сорин Гриндяну, с июня 2017 по январь 2018  – Михай Тудосе. 

Флаги Молдавии и России на пресс-конференции Игоря Додона
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Попытка переворота". Политолог об ограничениях для СМИ РФ в Молдавии
Все потому, что калиф на час, а премьер – на часть. Остальное, то есть основное – в руках лидера правящих социал-демократов Ливиу Драгня. В Румынии он как Ярослав Качиньский в Польше. Как бы "серый кардинал" и "кукловод". С той разницей, что тот может возглавить правительство, но не хочет. А этот – наоборот. И рад бы в рай, да грехи не пускают. На нем судимость – два года условно за мошенничество на референдуме и следствие по двум другим делам – о злоупотреблении служебным положением и незаконном получении средств из еврофондов. 

При этом в республике все понимают, кто ими на самом деле крутит-вертит. И только его зиц-председателям в какой-то момент это начинает надоедать. Как правило, случается это с ними месяцев через 5-6. Сорин Гриндяну в итоге погорел на кампании по борьбе с коррупцией. Здесь за это, в принципе, можно расправиться с любым. Даже с ее инициатором. С ним это сделали после того, как он обвинил Драгня в диктате. Соратники на раз-два вынесли Сорина из избы и как звать забыли. Не привлекать же его на самом деле за коррупцию. Иначе молчать не будет и всех потянет. 

Тудосе тоже лишили политической поддержки на национальном исполкоме СДПР. Хотя его история романтичней. Он пострадал из-за Кармен. Требовал отставки министра внутренних дел Кармен Дан после того, как разоблачили полицейского-педофила. Но за даму вступился лидер социал-демократов. Запахло междоусобицей. Однако недолго. И Михай оказался не Хозе. В смысле, крайние меры – это выше его сил. И Ливиу Драгня – не Проспер Мериме. Свою Кармен он захотел сохранить в сюжете. 

Акции протеста в Кишиневе
© РИА Новости / Руслан Шалапуда
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Страна немых: Молдавию лишили дара речи
Последнее слово в этом конфликте оставалось за Политбюро. Чрезвычайное заседание должно было снять внутрипартийное напряжение. Вот оно и сняло. Тудосе. Тот сказал, что уходит гордо и с высоко поднятой головой. Но вряд ли она уже кого-то заинтересует. У Ливиу Драгня теперь будет новый фаворит. Вот только в Румынии думают, стоит ли к нему привыкать. Или к июню его имя с фамилией тоже окажутся лишней информацией. 

Кстати, экс-президент Траян Бэсеску объяснил, почему у них, что б они ни делали, не идут дела: как отрезало и все усилия бесплодны. Присоединим себе Молдавию, сказал он, восстановим и свое достоинство. Наивный. Врачи говорят: раз отрезанное уже не приживется. Тем более, если оно – чужое. Зато теперь и в Молдавии должны понять, за кого их в Бухаресте держат.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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