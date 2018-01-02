Бремя Белого дома: США не могут не грозить России – судьба у них такая

Редьярд Киплинг писал: "трагичен для мира будет тот день, когда Британская империя перестанет расширяться". Примерно так же видят действительность и певцы новой "империи" – американской. Просто они облекают эту мысль в иные слова.

В Кремле оценили новую стратегию нацбезопасности США и сделали выводы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал формулировки в доктрине Трампа "достаточно впечатляющими".

Согласно тексту, основные угрозы Вашингтона – "ревизионистские державы" Россия и Китай, а также "страны-изгои" – Иран и КНДР, ну и еще международный терроризм.

Дональд Трамп заявил, что Москва и Пекин "стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству". Об этом мы еще поговорим…

В Кремле отметили, что американская доктрина носит "имперский характер". По словам Пескова, даже после беглого прочтения документа, особенно тех частей, в которых упоминается Россия, становится очевидным нежелание Вашингтона отказываться от однополярного мира. Впрочем, все эти императивы придумал вовсе не Трамп. То же самое на протяжении последних ста лет говорили все президенты США. Просто в более дипломатичной форме. С течением времени менялись враги (Россия – исключение, она почти всегда была в этом списке), менялись обстоятельства, союзники, но доктрина, что США – это "пуп земли", оставалась неизменной. Почему именно так, а не иначе?

Начать придется издалека – со времен Британской империи. Иначе не объяснить, на чем строятся нынешние имперские амбиции США. И на какой политико-философской доктрине они зиждутся.

Бернард Шоу еще в конце XIX века писал об агрессивной сущности Британской империи: "под предлогом исследования и колонизации за флибустьером следует флаг, за флагом – торговля, а тыл прикрывают миссионеры". Впрочем, Шоу, сам будучи все-таки британцем, лукавил: за флибустьерами и флагами, конечно, приходили торговцы и миссионеры, но вся власть на "исследованных" территориях поддерживалась исключительно военной властью и карательными органами.

И главное: британцы на этих территориях устанавливали такие законы, которые автоматически делали их привилегированным слоем. Аборигены же превращались в десятый сорт. Их терпели только для того, чтобы они помогали британцам выкачивать богатства из недр аборигенских территорий, превращенных в колонии по праву силы. А еще аборигены нужны были для того, чтобы покупать стеклянные бусы в обмен на золотые слитки. Если вдуматься, то весь анекдот-то про бусы – это история про наглого и бесцеремонного пройдоху, для которого нет никаких этических норм. А ведь многим кажется, что эта история – похвала уму и предприимчивости. Ой ли? В следующий раз этот "предприниматель" и родного отца оберет до нитки. Не верите? А повнимательнее почитайте Диккенса. Причем это было в порядке вещей. Просто констатация факта, без всякого морализаторства.

Эту англосаксонскую аксиому права сильного сформулировал Уинстон Черчилль: "Вся история мира как в фокусе концентрируется в следующем положении: когда нации сильны, они не всегда справедливы, а когда они хотят быть справедливыми, они часто больше не являются сильными"…

Благодаря Британской империи создали свои чудовищные состояния и лорды, и банкиры, и промышленники. А богатств было неисчислимое количество – в Британской империи никогда не заходило солнце!

Редьярд Киплинг писал: "трагичен для мира будет тот день, когда Британская империя перестанет расширяться". Да, это была действительно трагедия. Столетия владычества породили такой хаос в колониях, что там неизбежно после ухода англичан вспыхнули межэтнические, религиозные и прочие конфликты. Они, кстати, продолжаются и по сей день во многих бывших колониях.

Теперь Британская империя стала просто Туманным Альбионом. Но флаг англосаксонской имперской доктрины не упал – его подхватили США. Тут надо отметить одну особенность, которая свойственна именно империям англосаксов: как только империя перестает расширяться, начинается ее деградация и крах…

А теперь вернемся в декабрь 2017 года. Министр обороны США Джеймс Мэттис охарактеризовал новую Стратегию национальной безопасности, представленную Трампом, как "четкую и всеобъемлющую". И подчеркнул, что мощь вооруженных сил США позволяет американским дипломатам всегда выступать "с позиции силы".

Молодец! Мэттис – не просто "верный трамповец", он – истинный воин англосаксонской империи. И носитель ее ментальности, о которой я рассказывал выше. Да и дипломатия должна быть с кулаками, это Мэттис верно подметил.

Теперь о том, почему Россия – "враг номер один" для США. Все гораздо проще, чем может показаться некоторым конспирологам и завзятым поклонникам "светоча демократии". Просто Россия мешает американцам, как и раньше британцам, создать единый миропорядок с единым правительством, которое будет восседать в Вашингтоне (ранее – в Лондоне).

В открытом бою с русскими американцы пока боятся доказывать свою гениальность и исключительность – мешает мощная ядерная триада России. Но в Вашингтоне надеются, что со временем это им все-таки удастся. А пока – мелкие пакости с далеко идущими последствиями: санкции, цветные революции под боком у России, гибридные войны. Причем американцы именно Москву обвинили в развязывании гибридной войны. Так и хочется сразу же воскликнуть: "не верю!". Ведь сами американцы всегда говорят, что они первые во всем. Значит, и насчет гибридных войн пальма первенства у них. Впрочем, так оно и есть на самом деле.

Чего в ближайшее время ждать от заокеанских стратегов? Думается, например, что Порошенку поменяют – не справился. Будут продолжать консолидировать европейцев в антироссийском направлении. Вокруг КНДР тоже будут продолжаться "половецкие пляски". И не только из-за каких-то северокорейских ракет. А еще и потому, что там рядом – Россия и Китай, по американской классификации угроз нацбезопасности – №1 и №2…

И опять вернемся к британцам, опять к Черчиллю и Шоу. Первый сформулировал аксиому права силы. А второй в одной из своих пьес мудро предостерегал: "Берегитесь вы все, которые желали бы стать Помпеями! Война – это волк, она может прийти и к вашей двери!". А еще Шоу сделал верное открытие: "сумасшедшие есть и в сумасшедшем доме"…

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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