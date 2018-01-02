Бремя Белого дома: США не могут не грозить России – судьба у них такая

В Кремле оценили новую стратегию нацбезопасности США и сделали выводы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал формулировки в доктрине Трампа "достаточно впечатляющими".
Согласно тексту, основные угрозы Вашингтона – "ревизионистские державы" Россия и Китай, а также "страны-изгои" – Иран и КНДР, ну и еще международный терроризм.
Дональд Трамп заявил, что Москва и Пекин "стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству". Об этом мы еще поговорим…
Начать придется издалека – со времен Британской империи. Иначе не объяснить, на чем строятся нынешние имперские амбиции США. И на какой политико-философской доктрине они зиждутся.
Бернард Шоу еще в конце XIX века писал об агрессивной сущности Британской империи: "под предлогом исследования и колонизации за флибустьером следует флаг, за флагом – торговля, а тыл прикрывают миссионеры". Впрочем, Шоу, сам будучи все-таки британцем, лукавил: за флибустьерами и флагами, конечно, приходили торговцы и миссионеры, но вся власть на "исследованных" территориях поддерживалась исключительно военной властью и карательными органами.
Эту англосаксонскую аксиому права сильного сформулировал Уинстон Черчилль: "Вся история мира как в фокусе концентрируется в следующем положении: когда нации сильны, они не всегда справедливы, а когда они хотят быть справедливыми, они часто больше не являются сильными"…
Благодаря Британской империи создали свои чудовищные состояния и лорды, и банкиры, и промышленники. А богатств было неисчислимое количество – в Британской империи никогда не заходило солнце!
Редьярд Киплинг писал: "трагичен для мира будет тот день, когда Британская империя перестанет расширяться". Да, это была действительно трагедия. Столетия владычества породили такой хаос в колониях, что там неизбежно после ухода англичан вспыхнули межэтнические, религиозные и прочие конфликты. Они, кстати, продолжаются и по сей день во многих бывших колониях.
А теперь вернемся в декабрь 2017 года. Министр обороны США Джеймс Мэттис охарактеризовал новую Стратегию национальной безопасности, представленную Трампом, как "четкую и всеобъемлющую". И подчеркнул, что мощь вооруженных сил США позволяет американским дипломатам всегда выступать "с позиции силы".
Молодец! Мэттис – не просто "верный трамповец", он – истинный воин англосаксонской империи. И носитель ее ментальности, о которой я рассказывал выше. Да и дипломатия должна быть с кулаками, это Мэттис верно подметил.
Теперь о том, почему Россия – "враг номер один" для США. Все гораздо проще, чем может показаться некоторым конспирологам и завзятым поклонникам "светоча демократии". Просто Россия мешает американцам, как и раньше британцам, создать единый миропорядок с единым правительством, которое будет восседать в Вашингтоне (ранее – в Лондоне).
В открытом бою с русскими американцы пока боятся доказывать свою гениальность и исключительность – мешает мощная ядерная триада России. Но в Вашингтоне надеются, что со временем это им все-таки удастся. А пока – мелкие пакости с далеко идущими последствиями: санкции, цветные революции под боком у России, гибридные войны. Причем американцы именно Москву обвинили в развязывании гибридной войны. Так и хочется сразу же воскликнуть: "не верю!". Ведь сами американцы всегда говорят, что они первые во всем. Значит, и насчет гибридных войн пальма первенства у них. Впрочем, так оно и есть на самом деле.
Чего в ближайшее время ждать от заокеанских стратегов? Думается, например, что Порошенку поменяют – не справился. Будут продолжать консолидировать европейцев в антироссийском направлении. Вокруг КНДР тоже будут продолжаться "половецкие пляски". И не только из-за каких-то северокорейских ракет. А еще и потому, что там рядом – Россия и Китай, по американской классификации угроз нацбезопасности – №1 и №2…
И опять вернемся к британцам, опять к Черчиллю и Шоу. Первый сформулировал аксиому права силы. А второй в одной из своих пьес мудро предостерегал: "Берегитесь вы все, которые желали бы стать Помпеями! Война – это волк, она может прийти и к вашей двери!". А еще Шоу сделал верное открытие: "сумасшедшие есть и в сумасшедшем доме"…
Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik
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