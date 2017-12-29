Что спасет украинскую демократию? Золото гетмана Полуботка!

Европа уже привыкла третировать Украину с некоторым высокомерием. Но от денежек украинских богачей европейские банки при этом не отказываются. И это, как гласит легенда, есть давняя европейская традиция – а связана она с неким незадачливым гетманом.

В этот день, … лет назад:

Двадцать девятого декабря 1724 года в Петропавловской крепости скончался бывший запорожский гетман Павел Леонтьевич Полуботок.

Он известен в истории вовсе не государственными деяниями или воинскими подвигами. Да и в крепости он оказался не из-за своего эгоистичного стремления к самостийности казачества, а из-за придворных интриг, в которые по неосторожности ввязался. Чай не Меншиков!

Из нынешнего поколения немногие слышали об этом гетмане. Известна разве что легенда о кладе Полуботка. Якобы перед арестом он тайно переправил на хранение под проценты в Банк Англии 200 тысяч золотых монет. Впрочем, суммы назывались и другие – и полмиллиона, и даже миллион золотых червонцев. И банки называются разные. Одна легенда говорит, что деньги хранились в сундуках, а другая – что в бочках. В бочках, конечно, более романтично.

В начале XX века потомки Полуботка сумели убедить власти провести расследование. Поисками "клада Полуботка" занимались наши дипломаты в Лондоне, но безрезультатно. А потом произошла революция. После нее уже от имени УССР какие-то люди что-то пытались потребовать от Сент-Джеймсского кабинета, но, естественно, тоже безрезультатно. После 1991 года насчет мифического золота начали уже суетиться власти современной Украины. А как же! Полуботок якобы завещал золото на будущее независимой Украины. Но и новые киевские власти ничего не добились от Туманного Альбиона… Впрочем, на фоне последних открытий, что какие-то мифические укры выкопали Черное море, думается, требования к Лондону о выдаче "бочек" Полуботка будут продолжаться. А что? Может быть, эти миллиарды с набежавшими процентами спасут украинскую демократию…

Пожалуй, единственным реальным последствием всей этой волынки с "кладом Полуботка" можно считать то, что третий президент Украины Виктор Ющенко зачислил в свои предки последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского… Впрочем, на это все посмотрели сквозь пальцы. Всех тогда больше заботила российско-украинская газовая война. В Москве, наверно, подумали: чем бы Ющенко ни тешился, лишь бы российский газ не воровал.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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