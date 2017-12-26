Будем баттлить, пока на хайпе. "Слова года" из суровой реальности

В нашей речи отражается наша реальность. Каждый год эксперты решают, какое слово – а, значит, и событие – оказалось главным. На этот раз итоги удручающие.

Эксперты при Центре творческого развития русского языка выбрали главные русские слова 2017 года.

Их десять и среди них только одно слово действительно русское – "домогательство". Но чтобы не нарушать баланс, рядом с ним приписано всем понятное "харасcмент".

В первой тройке – "реновация", "биткоин" и, прости господи, "хайп". Об этом, действительно, было сказано в последнее время очень много, возможно, даже слишком (это как раз и можно описать словом "хайп"). Но если выбирали по такому принципу, то и название можно было подобрать соответствующее: самые популярные слова, главные неологизмы, список самых важных иностранных слов.

В конце концов, если верить "Яндексу", россиян в 2017 году волновало не только это – искали, помимо прочего, информацию о шторме в Москве, об открытии парка в Зарядье и о мощах Николая Чудотворца (вот, кстати, вполне себе русское слово, которое вполне могло бы стать одним из символов года – километровые очереди к Храму Христа Спасителя в Москве запомнили все).

Но остальные места в списке главных якобы русских слов заняли "токсичный", "баттл", "допинг", "криптовалюта", "фейк" – и еще "безвиз", который вообще непонятно откуда взялся, потому что этим вопросом были обеспокоены не россияне, а украинцы, главной целью которых в последние годы были поездки в Европу.

С допингом все понятно – за российский спорт беспокоились все. Те, кто учил английский язык, знают, что "баттл" – это "сражение", но попадание слова в список связано не с войнами, которых, к сожалению, хватало, а с видом творчества, некогда чуждого русскому человеку. Жизнь американского захолустья в виде состязания рэперов, которые в присутствии восторженной толпы кроют друг друга рифмованным матом, почему-то стала внезапно популярной в России. Ни с того ни с сего видео этих мероприятий набирали миллионы просмотров за считанные часы, а когда случился американо-российский баттл, некоторые и вовсе заговорили о том, что рэпер Оксимирон вовсю укрепляет положительный образ России за рубежом.

Сблизило нас с Америкой и слово "фейк", которое стало знаком 2017 года по обе стороны океана. В России на регулярной основе разоблачают ненастоящие новости о себе, а президент США Дональд Трамп постоянно критикует необъективные американские СМИ, которые, в свою очередь, не жалуют его самого. "Фейковые новости" (fake news) оказались словосочетанием года по версии составителей словаря английского языка Collins Dictionary.

Впрочем, в англоговорящей среде в выборе слова года тоже наметился некий разнобой. Онлайн-словарь английского языка Dictionary.com отметил, что самым популярным в 2017 году стало слово "соучастник" (complicit).

Определение оказалось очень кстати в связи с секс-скандалами, которые лавиной обрушились на известных американских мужчин. А новая жизнь этого слова началась благодаря президенту Дональду Трампу и его дочери Иванке, вокруг которых американским СМИ крайне необходимо поддерживать определенный фон и которые, очевидно, виноваты во всех неприятностях США.

Американский словарь Merriam-Webster, видимо, по этим же причинам сделал ставку на слово "феминизм" – первая волна возмущения женщин в розовом случилась после победы Дональда Трампа, а потом они уже не утихали в связи с теми самыми домогательствами, о которых очень много писали западные СМИ.

В общем, картина хоть и пестрая, а все равно все эти слова странным образом укладываются в одну канву. Одни только немцы отличились. Они сосредоточились на своих внутренних делах и словом года выбрали "Ямайки не будет" (Jamaika-Aus), что означает крах усилий по созданию правительственной коалиции.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!