РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Будем баттлить, пока на хайпе. "Слова года" из суровой реальности

12:5226.12.2017
(обновлено: 13:21 26.12.2017)
032193
© РИА Новости / Илона Головина Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарьБольшой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь
© РИА Новости / Илона Головина
В нашей речи отражается наша реальность. Каждый год эксперты решают, какое слово – а, значит, и событие – оказалось главным. На этот раз итоги удручающие.

Эксперты при Центре творческого развития русского языка выбрали главные русские слова 2017 года.

Актриса Татьяна Васильева
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Т. Васильева: "человеком года" по версии Time должен был стать Вайнштейн
 Их десять и среди них только одно слово действительно русское – "домогательство". Но чтобы не нарушать баланс, рядом с ним приписано всем понятное "харасcмент". 

В первой тройке – "реновация", "биткоин" и, прости господи, "хайп". Об этом, действительно, было сказано в последнее время очень много, возможно, даже слишком (это как раз и можно описать словом "хайп"). Но если выбирали по такому принципу, то и название можно было подобрать соответствующее: самые популярные слова, главные неологизмы, список самых важных иностранных слов.

В конце концов, если верить "Яндексу", россиян в 2017 году волновало не только это – искали, помимо прочего, информацию о шторме в Москве, об открытии парка в Зарядье и о мощах Николая Чудотворца (вот, кстати, вполне себе русское слово, которое вполне могло бы стать одним из символов года – километровые очереди к Храму Христа Спасителя в Москве запомнили все).

Но остальные места в списке главных якобы русских слов заняли "токсичный", "баттл", "допинг", "криптовалюта", "фейк" – и еще "безвиз", который вообще непонятно откуда взялся, потому что этим вопросом были обеспокоены не россияне, а украинцы, главной целью которых в последние годы были поездки в Европу.

С допингом все понятно – за российский спорт беспокоились все. Те, кто учил английский язык, знают, что "баттл" – это "сражение", но попадание слова в список связано не с войнами, которых, к сожалению, хватало, а с видом творчества, некогда чуждого русскому человеку. Жизнь американского захолустья в виде состязания рэперов, которые в присутствии восторженной толпы кроют друг друга рифмованным матом, почему-то стала внезапно популярной в России. Ни с того ни с сего видео этих мероприятий набирали миллионы просмотров за считанные часы, а когда случился американо-российский баттл, некоторые и вовсе заговорили о том, что рэпер Оксимирон вовсю укрепляет положительный образ России за рубежом.  

Сблизило нас с Америкой и слово "фейк", которое стало знаком 2017 года по обе стороны океана. В России на регулярной основе разоблачают ненастоящие новости о себе, а президент США Дональд Трамп постоянно критикует необъективные американские СМИ, которые, в свою очередь, не жалуют его самого. "Фейковые новости" (fake news) оказались словосочетанием года по версии составителей словаря английского языка Collins Dictionary.

Онлайн-словарь английского языка Dictionary назвал словом 2017 года замешанный (complicit)
© РИА Новости
Кто в чем замешан? Словарь знает, что сделали Трамп, Россия и Вайнштейн
Впрочем, в англоговорящей среде в выборе слова года тоже наметился некий разнобой. Онлайн-словарь английского языка Dictionary.com отметил, что самым популярным в 2017 году стало слово "соучастник" (complicit).

Определение оказалось очень кстати в связи с секс-скандалами, которые лавиной обрушились на известных американских мужчин. А новая жизнь этого слова началась благодаря президенту Дональду Трампу и его дочери Иванке, вокруг которых американским СМИ крайне необходимо поддерживать определенный фон и которые, очевидно, виноваты во всех неприятностях США.

Американский словарь Merriam-Webster, видимо, по этим же причинам сделал ставку на слово "феминизм" – первая волна возмущения женщин в розовом случилась после победы Дональда Трампа, а потом они уже не утихали в связи с теми самыми домогательствами, о которых очень много писали западные СМИ.

В общем, картина хоть и пестрая, а все равно все эти слова странным образом укладываются в одну канву. Одни только немцы отличились. Они сосредоточились на своих внутренних делах и словом года выбрали "Ямайки не будет" (Jamaika-Aus), что означает крах усилий по созданию правительственной коалиции.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена