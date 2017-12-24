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Дороги, без дураков. Эстония вспомнила о том, что ее связывает с Россией

10:0024.12.2017
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© Flickr / Tony BowdenГраница России с Эстонией. Ивангород - НарваГраница России с Эстонией. Ивангород - Нарва
© Flickr / Tony Bowden
Эстонию ждут непростые времена: евродотации уходят в прошлое. В помощи на инфраструктурные проекты Брюссель отказал. Самое время повернуться к России, в надежде, что она не попомнит зла.

Россия и Эстония подписали наконец межгосударственный протокол о сотрудничестве в области транспорта. Произошло это в ходе работы межведомственной транспортной комиссии, предыдущая встреча которой проходила четыре года назад. И вовсе не потому, что не о чем было говорить – отсутствовала политическая воля. 

Исторический центр Таллина - Старый город
© РИА Новости / Илья Питалев
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Процесс пошел. Но поезда пока нет. Между Эстонией и РФ что-то намечается
Договор о создании совместной транспортной комиссии был подписан еще в июле 2006 года, но из-за "Бронзовой ночи" 2007 года и последовавших за этим событий ее работа так и не стала регулярной. В этом году "наводить мосты" в Москву на выставку "ТрансРоссия-2017" приехала внушительная команда эстонских парламентариев и предпринимателей. К таким решительным действиям их подталкивал целый ряд обстоятельств. После 2007 года как-то совсем не ладится у Эстонии с российским транзитом грузов через ее территорию. Ранее это был мощный источник доходов и частных предпринимателей, и государства, а теперь его объемы ежегодно сокращаются на 20%.

Болезненные изменения в этой области начались 10 лет назад в результате острого внутриполитического кризиса, вылившегося в прямые столкновения на национальной почве. В результате российско-эстонские отношения, в том числе и экономические, резко ухудшились. Тогда эстонские власти, вероятно, рассчитывавшие на получение солидных преференций от Запада в обмен на сознательное ухудшение отношений с Россией, заявили, что не видят в том ничего страшного. Бывший в то время премьер-министром страны Андрус Ансип даже заявил, что "нашей стране не нужен транзит российских нефтепродуктов". Правда, за нефтепродуктами последовали и другие товары, но кому это было интересно в запале большой политической игры. 

Буквально несколько месяцев спустя, когда Эстония на своей шкуре почувствовала первые удары экономического кризиса, г-н Ансип высказал еще одну сентенцию, которую ему будут припоминать до скончания его века: "Если это кризис и крах, то только в таком кризисе и крахе я бы хотел жить". А затем уехал на пост еврокомиссара в Брюссель – туда, где существует небольшой и прекрасно оборудованный рай для еврочиновников. Оставим его восседать с серьезным лицом на облаках, а сами спустимся на грешную землю, где все выглядит несколько иначе. Впереди у Эстонии достаточно непростые и в политическом, и экономическом измерении времена. 

Памятник Воину-освободителю в Таллине на холме Тынисмяги
© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов
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Советский "Бронзовый солдат" пустил под откос железную дорогу Эстонии
Во-первых, по евросоюзовским меркам мы стали "взрослой" страной и нас пора отлучить от евродотаций, которые весьма серьезно помогали в деле "поддержания штанов" экономики страны. Во-вторых, Эстонии, а также другим прибалтийским странам из Брюсселя показали "кукиш с маслом" в ответ на запрос о финансовой помощи на реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые могли бы стать драйверами экономического развития. Как же теперь не обратить свой взор в сторону России в надежде, что она не попомнит зла. 

Сделаны первые практические шаги. В ходе работы межведомственной транспортной комиссии достигнуты предварительные договоренности по поводу ускоренного пересечения эстонско-российской границы, введения системы предварительного электронного обмена данными как по грузам, так и по пассажирам. Есть подвижки и в других вопросах, однако пока рано говорить о том, что отношения стран в области экономики продвинулись хотя бы на шаг вперед. Слишком много сил не хотят этого и вполне возможно ожидать каких-либо провокаций, которые способны уничтожить робкую надежду на потепление отношений между Эстонией и Россией.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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России не нужны потомки гитлеровских прихвостней, концлагерных надзирателей и карателей мирного населения.
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Доn Pеdrо
Как всегда...Россия плохая ,Россия агрессор...но чуть что -Россия спасай...
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