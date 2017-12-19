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С МВФ не забалуешь. Он играет, а ты, Киев, танцуешь!

20:3219.12.2017
01890
© РИА НовостиГривны и доллары, архивное фотоГривны и доллары, архивное фото
© РИА Новости
МВФ не торопится выделять Украине очередные транши. Киев, говорят в фонде, плохо старается. С коррупцией не борется, реформы не проводит. Да и не все еще отдал, что от него требовали. Но отдаст, куда он денется.

Ну что, Киев? Горлышко от "миллиардной бутылочки" МВФ все тоньше и тоньше. Помнится, питал ты надежды получить очередные два транша по кредиту. Однако деньги под лентяя рекой не полились. Фонд долго присматривался, напоминал и намекал… Сначала вальсы играл, пытаясь как-то растормошить. А теперь только и осталось из несыгранного – траурный  марш Шопена. "Оркестр" МВФ партитуру уже получил. Ноты музыканты знают, им и надо-то всего – освежить в памяти. И времени на это много не потребуется. А вот успеет ли Киев до "отмашки" привести финансовое здоровье Украины в норму, чтобы дело не дошло до летального исхода – вопрос. Это же надо было довести страну до такого состояния, чтобы банковская система Украины в 2017 году побила мировой рекорд по размеру проблемных кредитов. 

Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
© AFP 2017 / Yuri Gripas
Мнение: планы Киева по траншам МВФ – "это просто бла-бла-бла"

И это не МВФ бьет в набат, а Национальный банк Украины. Ему, наверно, единственному сегодня не все равно, что будет с незалежной через месяц-два. НБУ вынужден констатировать, что у страны была за всю историю мировых наблюдений самая высокая доля неработающих кредитов (то есть клиент деньги взял в долг, а расплачиваться по кредиту не хочет или не может). Антирекорд! Пик был отмечен в июле – 58%. Сейчас стараниями экономистов он снижен, конечно. Но проблем осталось – воз и маленькая тележка. И что с этим делать? Вопрос далеко не праздный. Надо бы, говорят в НБУ, чтобы банки скинули с себя проблемные кредиты. Можно устроить расчистку, реструктурировать либо вообще списать как невозвратные. Но если все разом начнут это делать, то коллапс обеспечен. 

МВФ пока ограничился устным предупреждением. Но с похоронным маршем все же решил погодить. В фонде паузу взяли, которая для Киева хуже звенящей тишины. Потому как время потеряно. Может, и не безвозвратно. Но что делать со всем этим возом – никто не знает. Вроде и "указивки" есть, которыми фонд украинские власти радушно потчевал. Мол, вот так и так надо сделать, чтобы показать ощутимый прогресс в реформах. Но как теперь их все в ускоренном режиме выполнить? Ни на Украине, не в МВФ, ни даже в США не знают. Американский Госдеп вообще заявил, что еще немного, и "горлышко" будет сургучом запечатано. 

А пока решено, что специалисты МВФ отложат свой визит в незалежную. До тех пор, пока озвученные загодя условия не будут выполнены. 

Автор Олег Обухов, радио Sputnik 

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