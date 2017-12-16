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"И перерезал провода". Британия готовится к очередной атаке России

14:0016.12.2017
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© AFP 2017 / Pavel Zelensky Отражение Московского Кремля и Собора Василия Блаженного в изображении флага ВеликобританииОтражение Московского Кремля и Собора Василия Блаженного в изображении флага Великобритании
© AFP 2017 / Pavel Zelensky
Москва замышляет нападение на британский образ жизни, уверены серьезные военные чиновники Соединенного королевства. На этот раз они разглядели опасность, якобы исходящую из-под воды.

Россия напрямую угрожает безопасности НАТО. И уже даже не тем, что вплотную подобралась к границам альянса своей территорией. Она может оставить США и Европу без связи и международной торговли — для этого достаточно перерубить кабели связи, которые идут по морскому дну, заявил начальник британского генштаба и будущий глава военного комитета НАТО, главный маршал авиации Стюарт Пич.

Постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Александр Грушко
© AFP 2017 / Thierry Charlier
Грушко: России навязывают военное соревнование в центре Европы
Россия, говорит, вон как преуспела в военном деле в целом и в модернизации флота в частности — нужно от нее не отставать.
И уж кому об этом беспокоиться, как не Великобритании, играющей в НАТО "ведущую роль" — на этой фразе в Вашингтоне, наверное, должны были насторожиться, но, думаю, "российская угроза" затмит собою разногласия, относительно того, кто важнее. Ведь Москва, по словам Пича, "играет военными мускулами", а ее "аппетит к обеспечению своих национальных интересов" представляет серьезную угрозу.

Видимо, мы должны отстаивать свои интересы вяло и без аппетита. А лучше — чужие, чтобы все были довольны. Но мы этого не делаем, поэтому европейцы и американцы вынуждены изобретать все новые угрозы. Тему с перерезанными кабелями уже обкатали на бывшем главе Центра правительственной связи: Роберт Ханниган об этом говорил неделю назад.

Российское посольство провело на своей странице в Twitter опрос, верят ли в это читатели. Ответ "нет" оказался на втором месте, с небольшим перевесом победил вариант "выпускайте кракена".

Гэвин Уильямсон на 10 Даунинг-стрит в Лондоне
© AFP 2017 / Glyn Kirk
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А что, это мы тоже можем. Ведь у нас есть секретное оружие Organism 46-B, о котором британцы много знают. Примерно год назад издание Daily Express рассказывало, как Владимир Путин лично вскормил в Антарктиде ужасного осьминога, который живет под толщей льда и отключает рации всех, кто его находит, а его щупальца продолжают убивать, даже будучи отрубленными.

Статья, как выяснилось, была шуточной, только британский таблоид, который ее перепечатал, этого не указал. Думаю, сейчас самое время напомнить британским читателям об этом кошмаре, пока интернет не отрубили. Ведь такому страшному чудовищу наверняка и кабель перегрызть — раз плюнуть. Даже несмотря на отсутствие зубов.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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