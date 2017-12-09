На тропе войны: НАТО настроилось на системную конфронтацию с Россией

Владимир Путин идет на выборы, Россия объявляет о разгроме террористов в Сирии. Чем не повод напрячь мышцы нашим "заклятым друзьям". Собственно, уже напрягли. А госсекретарь США от лица НАТО подтвердил.

Сразу несколько событий заставили Запад сгруппироваться в своей "благородной миссии" противостояния с Москвой как олицетворением "вселенского зла". Адреналина значительно прибавилось, что и видно невооруженным глазом. Прежде всего, внесена окончательная ясность в предстоящие президентские выборы в России. Владимир Путин будет в них участвовать и, по оценкам социологов, имеет все шансы на успех. Стало быть, курса на сворачивание российского суверенитета и минимизации национальных интересов до состояния эдакой геополитической шагреневой кожи ожидать не следует. Повторения 90-х не будет. И это хороший повод напрячь мышцы тем, кого можно назвать системными "заклятыми друзьями" России. Собственно, они их уже напрягли.

Дополнительно стимулирует представителей этой весьма большой и влиятельной международной политической группы отстранение российской сборной от предстоящей Олимпиады. История, разумеется, беспрецедентная по своему цинизму и несправедливости, но сейчас главное уже не это. Решение не пускать сборную нашей страны в Южную Корею орлами, ястребами и коршунами всех мастей трактуется как однозначная победа, которую надо закрепить. Для них совершенно не важно, что их усилиями спорт таки стал политикой, причем в ее самом неблаговидном варианте.

Наверняка есть и другие неприятные для России заготовки. Сценарии, так сказать. Вот только почему-то нет и не предвидится понимания того – несмотря на многочисленные предупреждения, – что трудности лишь сплачивают российское общество. Наконец, разгром террористов в Сирии в Вашингтоне как политическом центре западного мира воспринят очень болезненно и ревностно. Оттого одно за другим следуют заявления, что это именно они – американцы, а никакие не русские и не сирийцы – справились с угрозой, которая могла для всего региона разрастись до катастрофических размеров. Приписывают себе победу.

Впрочем, им не привыкать. Вот и после заявления Владимира Путина о полном разгроме террористов в Сирии в Пентагоне молниеносно ответили, что эти слова не соответствуют действительности. А ранее в этом же ведомстве указали на якобы "точечное", ограниченное участие России и сирийских войск в антитеррористической борьбе. Разумеется, в отличие от "всеобъемлюще победоносных" действий коалиции. Очевидно, что Вашингтон не может вести себя иначе и с имиджевой, и с чисто практической точки зрения. Уходить из Сирии и Ирака американцы не собираются, и им нужны любые предлоги, чтобы остаться. Вот только эти предлоги выглядят совсем уж фальшиво, до неприличия. Да и сопровождаются откровенными фальсификациями очевидных, легко проверяемых фактов. Ну, что поделаешь, стиль такой. Зато устойчивый.

А тут еще и заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона, который от лица НАТО изрек, что восстановление отношений с Москвой на данном этапе невозможно. Как в одном известном фильме: "Заметьте, не я это сказал". То есть это не Москва настроена враждебно и конфронтационно, а именно альянс во главе с государством-солистом. Россия, напротив, периодически призывает к здравому смыслу и налаживанию взаимодействия против общих, хорошо, до боли известных угроз. Россия лишь отвечает на недружественные шаги. Не задает повестку, а реагирует. Так что упреки в раскручивании глобального противостояния могут быть адресованы кому угодно, но точно не Москве. В качестве условий возобновления разговора с ней глава госдепартамента вновь (и вновь, и вновь) назвал разрешение ситуации на Украине и прекращение Россией "гибридной войны". Он добавил, что действия российской стороны "неприемлемы и нестерпимы". В общем, привычная сказка про белого бычка с пролонгацией и эмоциональными – для полноты эффекта – оценками.

Хорошо еще сохраняются технические контакты между российскими и натовскими военными, так же как и ограниченный дипломатический диалог. В противном случае, как бы это банально и назойливо ни звучало, любой инцидент или провокация могут иметь драматические последствия. В этом смысле у Запада богатый опыт. Развязывать конфликты и войны он умеет, если можно так выразиться, профессионально. А вот заканчивать их зачастую приходится совсем другим людям. И об этом тоже неплохо было бы помнить.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik