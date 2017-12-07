Внезапно гаснет свет. Скоро все будет работать на биткоин

Биткоин бьет рекорд за рекордом. Если так пойдет и дальше, от желающих "помайнить" скоро отбоя не будет. И тогда, как уже подсчитано, вся электроэнергия мира уйдет на добычу криптовалюты.

Рекорд в $13 тысяч за биткоин продержался меньше 10 часов. Затем позади осталась отметка в 14 тысяч. И вот уже $15 тысяч за один биткоин. Все это – меньше, чем за сутки. И понятно, что это не предел. Биткоин стремительно завоевывает финансовые рынки. И не только их. Скоро он может подчинить себе и рынок производства электричества. Если майнинг криптовалют продолжит расти с той же скоростью, то к 2020 году на него будет расходоваться вся электроэнергия мира.

Уже сейчас глобальный расход электричества на майнинг криптовалют превышает энергопотребление в 159 странах, в том числе Ирландии и большинстве африканских государств (естественно, взятых по отдельности). Такие данные публикует портал Digiconomist

Сейчас "криптодобытчики" тратят 31 тераватт-час в год, что составляет около 0,13 процента всего электропроизводства мира. Но с каждым днем получать биткоины все сложнее, нужны все новые и новые мощности. И уже через два года на это потребуется все электричество планеты. Хочется задаться вопросом, стоит ли игра свеч? Причем в прямом смысле слова: когда все электростанции будут работать только лишь на "майнинговые фермы", свечи нам понадобятся вновь.

Если отследить тенденции роста цен на энергию и ее потребления для майнинга, то к 2022 году, чтобы окупить затраты на добычу криптовалюты, биткоин должен будет стоить 300 000 долларов.

Пока преодолена отметка в $14 000. Ставшие миллиардерами на криптовалюте братья Уинклвосс еще четыре года назад прогнозировали рост биткоина до $40 тысяч

Вся история с биткоином отчасти не что иное, как "золотая лихорадка". А как известно, в такой период зарабатывают не добытчики, а производители лопат и кирок. И стоимость оборудования для получения криптовалют тоже растет. Некоторые страны пытаются или уже регулируют торговлю криптовалютами, например, Китай. Но, как выясняется, необходимо задуматься и об ограничении добычи биткоина и других подобных валют. А учитывая, с какой скоростью майнинг пожирает электроэнергию, делать это нужно уже сейчас, а не потом – в темноте под методичное жужжание майнингового оборудования.

Автор Никита Воронков, радио Sputnik

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