По данным американских СМИ, в последнее время директор ЦРУ Майкл Помпео зачастил в Белый дом. Все о чем-то докладывает. И заявления на публику делает какие-то странные. Неспроста все это.

Твит под прикрытием, или Как Дональд Трамп работает на ЦРУ Your browser does not support HTML5 audio

В Соединенных Штатах и сегодня никто, кроме прессы, точно не скажет, что будет с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Но тот, кто, по данным той же прессы, будет вместо него, уже стал светиться гораздо чаще, чем ему в его нынешнем статусе положено. Все-таки боец невидимого фронта. Самый главный боец. Хотя, по его признанию, есть кое-кто и поглавнее. Директор Центрального разведывательного управления Майкл Помпео утверждает, что президент США тоже работает на ЦРУ. Возможно, сам того не подозревая.

В Лэнгли просто используют его словоохотливость в Twitter'е. Мол, "вы пишите, вы пишите, вам зачтется. Я потом, что непонятно, объясню". Как бы говорит Помпео, перефразируя Окуджаву. Он уверяет, что привычка Трампа делать политику пальцем помогает ведомству добывать информацию. Дескать, записи президента дают "колоссальную возможность" понимать, что происходит в других частях света. И не важно, что они не всегда позволяют понять, что происходит у него в голове. "Наши неприятели отвечают на эти комменты, а мы можем увидеть, кто к каким сообщениям прислушивается, и какой отклик они находят", – цитирует Hill главу ЦРУ.

То есть, в постах Трампа черпают вдохновения не только критики и комики, но и разведка. И долго будет тем любезен он агентам, что неприятеля он твитом раскрывал. Впрочем, он же сам как-то сказал, что Twitter помогает ему доносить. Он, правда, имел в виду свою точку зрения. Но одно другому не противоречит. Получается, для ЦРУ его послание в соцсеть – оно как водка. Не только вредно, но и полезно. В оперативной работе. Тоже позволяет разговорить объект наблюдения. И даже обнаружить его, если прежде тот сидел ниже травы, тише воды.

Трамп провоцирует реакцию, а в Лэнгли делают выводы. Скажем, обозвал он Ким Чен Ына "маленьким человеком-ракетой", а тот возьми да ракету эту и запусти. Причем большую. Теперь и ЦРУ понятно, что с Пхеньяном надо что-то решать. Любопытно, какую пищу для размышлений дал разведке повсеместный смех над трамповским "ковфефе". Или безмолвие Мадрида в ответ на то, что Трамп назвал испанского премьера президентом, еще и перепутав его фамилию. Над этим, видимо, они только работают.

Что касается России, то она на Twitter президента США практически не реагирует. Однако Помпео, вероятно, и это умеет правильно истолковать. Если молчит, значит, что-то нехорошее про нас думает и, само собой, замышляет. Логика Макларена из WADA. Если нет царапин на баночках с анализами, значит, русские научились их вскрывать без повреждений. Стало быть, отстранить всех.

Между прочим, по данным американских СМИ, в последнее время Помпео зачастил в Белый дом. Все о чем-то докладывает. А может, они вместе и придумывают эти бесшабашные президентские экспромты. Только это еще как-то и оправдывает его зависимость от них. В противном случае директор ЦРУ имеет весьма отдаленное представление о работе спецслужбы. Все-таки ее задача – предвосхищать реакцию. Разбираться с ней – это уже удел дипломатов. Хотя, может быть, Помпео туда и метит. В этом его заявлении о пользе твитов Трампа больше лояльности, чем знания дела. Но говорят же, что именно таких людей президенту и не хватает. В том числе и в Госдепе.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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