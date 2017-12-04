Твит под прикрытием, или Как Дональд Трамп работает на ЦРУ

То есть, в постах Трампа черпают вдохновения не только критики и комики, но и разведка. И долго будет тем любезен он агентам, что неприятеля он твитом раскрывал. Впрочем, он же сам как-то сказал, что Twitter помогает ему доносить. Он, правда, имел в виду свою точку зрения. Но одно другому не противоречит. Получается, для ЦРУ его послание в соцсеть – оно как водка. Не только вредно, но и полезно. В оперативной работе. Тоже позволяет разговорить объект наблюдения. И даже обнаружить его, если прежде тот сидел ниже травы, тише воды.
Трамп провоцирует реакцию, а в Лэнгли делают выводы. Скажем, обозвал он Ким Чен Ына "маленьким человеком-ракетой", а тот возьми да ракету эту и запусти. Причем большую. Теперь и ЦРУ понятно, что с Пхеньяном надо что-то решать. Любопытно, какую пищу для размышлений дал разведке повсеместный смех над трамповским "ковфефе". Или безмолвие Мадрида в ответ на то, что Трамп назвал испанского премьера президентом, еще и перепутав его фамилию. Над этим, видимо, они только работают.
Между прочим, по данным американских СМИ, в последнее время Помпео зачастил в Белый дом. Все о чем-то докладывает. А может, они вместе и придумывают эти бесшабашные президентские экспромты. Только это еще как-то и оправдывает его зависимость от них. В противном случае директор ЦРУ имеет весьма отдаленное представление о работе спецслужбы. Все-таки ее задача – предвосхищать реакцию. Разбираться с ней – это уже удел дипломатов. Хотя, может быть, Помпео туда и метит. В этом его заявлении о пользе твитов Трампа больше лояльности, чем знания дела. Но говорят же, что именно таких людей президенту и не хватает. В том числе и в Госдепе.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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