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Кто в чем замешан? Словарь знает, что сделали Трамп, Россия и Вайнштейн

16:0528.11.2017
(обновлено: 16:07 28.11.2017)
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© РИА НовостиОнлайн-словарь английского языка Dictionary назвал словом 2017 года замешанный (complicit)Онлайн-словарь английского языка Dictionary назвал словом 2017 года замешанный (complicit)
© РИА Новости
Онлайн-словарь Dictionary.com объявил "слово года-2017". Казалось бы, при чем здесь Трамп. Ну и Россия тоже. А вот нашли связь.

"Я не знаю, что значит быть соучастницей". Эти слова дочери президента США Иванки Трамп, сказанные в апреле, породили всплеск интереса к этому слову – всем стало интересно, что же это, действительно, значит.

Президент США Дональд Трамп перед совместным фотографированием лидеров экономик форума АТЭС. 11 ноября 2017
© REUTERS / Jorge Silva
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Онлайн-словарь английского языка Dictionary.com зафиксировал в тот день максимальное число поисковых запросов с соответствующим содержанием – их было на 11000% больше, чем обычно. 

Наверное, это были те, кто поленился посмотреть значение слова за месяц до этого, когда в шоу Saturday Night Live на канале NBC показали сатирический ролик – рекламу несуществующих духов "Соучастница" (Complicit). Скарлет Йохансон играла там персонажа, похожего на Иванку Трамп.  Которая, как утверждается, могла бы все это остановить (имеется в виду, вероятно, все, чем недовольны оппоненты президента), но не стала. 

В тот день это слово (Complicit) увеличило свою популярность среди пользователей словарей на 10000%. В итоге, по версии Dictionary.com, оно и стало словом года. 

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
© РИА Новости / Игорь Михалев
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На русский язык его можно перевести как "соучастник", "вовлеченный в незаконное или сомнительное действие", "ответственный за что-то" – одним словом, "замешанный".

В общем, ничего хорошего это слово не означает. А так как американские СМИ ничего особо хорошего в этом году и не писали, оно пришлось очень кстати. 

Например, определение оказалось очень кстати в связи с секс-скандалами, которые лавиной обрушились на известных американских мужчин. Внезапно стало модным вспоминать, кто в чем был замешан, и кто кому клал руки на колени двадцать лет назад.

Но новая жизнь этого слова началась благодаря президенту, вокруг которого необходимо поддерживать определенный фон, и который, очевидно, виноват во всех неприятностях США. Dictionary.com приводит даже отдельный список того, в чем именно Дональд Трамп замешан: от климатических изменений до недовольных женщин.

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© Fotolia / DOC RABE Media
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И, естественно, там, где Дональд Трамп – там  и "российское вмешательство": слова, которые, кажется, автоматическим шаблоном вставляются в половину материалов американских газет. В которых, что интересно, в то же время именно Россия обвиняется в манипулировании средствами массовой информации.

Получается, что даже статья в онлайн-словаре не может быть нейтральной в нынешних условиях, когда всем приходится определяться, на чьей ты стороне. Но, перечислив все плохое, в чем замешаны Трамп, Россия и мужчины, которые щупают женщин, авторы статьи все же пытаются снизить градус, и призывают читателей посмотреть на себя: "спросите себя – мог ли я высказаться в прошлом и не сделал этого? Не смирился ли я с чем-то просто потому, что решил пойти по легкому пути?".  Или это не понижение, а скорее повышение градуса?..

Автор Мария Балябина, радио Sputnik 

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