Еда, которая кусается. Европа поможет Украине с валом по салу

Неужели в незалежной свиньи перевелись? Уж чего-чего, а этого добра всегда хватало. Как, кстати, и разного другого добра. А сало всегда было предметом особой гордости украинцев. Но гордиться, как выяснилось, уже особо нечем.

Впереди планеты всей теперь незалежная. Во всяком случае, один из показателей мирового лидерства налицо. По темпу удорожания украинское сало вот-вот обгонит биткоин, который демонстрирует предел скорости роста цены на что-либо мыслимое.

Сало всегда было предметом гордости украинцев, теперь же – особенно: когда его так просто не поешь ("кусается"!), остается только гордиться. К тому же по статусу сало едва не приравняли к флагу и гимну страны. "Не просто продукт, а символ нации" – написано на его 250-граммовых упаковочках из Duty Free в украинских аэропортах! Каждый такой "завертыш" продается по 7 евро. А кило толкают за почти 60 долларов, но это уже – через зарубежные онлайн-магазины. Как говорится, требуем почтения к незалежным национальным символам !..

Однако дорогие сердцу символы скоро будут не столько экспортироваться, сколько импортироваться, как и многое другое на Украину – от продуктов первой необходимости до политических идей. У директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко есть план: "Мы можем закупать сало в Польше или Германии", – сказал он. Иными словами, обеспечим вал по салу силами европейцев! И если раньше немец с салом на Украину – все равно, что в Тулу с самоваром, то теперь это, видимо, называется сближением с Евросоюзом. Как подчеркнул Дорошенко, "не мы одни в Европе любим сало"!

Вот только в той части Европы, что называется Украиной, любить становится проблематично. И "майорское" сало, которое предпочитают мужчины, и "генеральское" с мясными прожилками – его выбирают женщины – бьют по карманам все сильнее. А под Новый год, если верить продавцам, удары будут сродни взрывам. Причем по всем фронтам, в смысле сортам. Дороговизну, конечно, легко понять – символ нации не может быть какой-то там дешевкой. С другой стороны, неужели в незалежной свиньи перевелись? Уж чего-чего, а этого добра хватало! Как, кстати, и разного другого добра. Однако когда народ, мягко говоря, поиздержался, когда съедает все подчистую и не делится с домашней скотиной объедками, когда жмется закупать ей спецкорма и свинья недоедает, – вот тогда и получается, что посмотреть на заплывшие свиные бока скоро можно будет только в львовском ресторане-музее сала. И разумеется – не бесплатно…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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