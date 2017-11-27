К нам гости? Встретим. США завезли в Черное море "Томагавки"

В Черное море пожаловал "Арли Берк". Был у нас уже один эсминец из той же серии. "Дональдом Куком" звался. Тот же арсенал, такой же экипаж. И что в итоге?

"– К нам гости. – Встретим". Никто не скажет, состоялся ли именно такой диалог в Минобороны России. Или в его черноморском филиале. Но в том, что встретят, сомнений нет. Это турецкие блогеры, что первыми выложили в сеть проход американского эсминца "Джеймс Уильямс" через Босфор, могут лишь предполагать, какого лешего он тут делает. А мы-то в курсе, что значит "направляется на север вдоль западной стороны Черного моря". Для них даже наш южный берег Крыма все равно – север.

Судно класса "Арли Берк" несет на борту 56 крылатых ракет "Томагавк". Это примерно столько, сколько они выпустили в апреле по сирийской авиабазе "Шайрат". На этом аналогии заканчиваются. Ну, кроме того, что не страшно. Поскольку до цели тогда долетела лишь одна треть. И это без помех. А в Черном море даже захоти они, так не получится. Они и не хотят. По крайней мере, так говорят. Как сообщила пресс-служба ВМФ США, конкретных задач у эсминца нет. Его дело – обеспечивать военное присутствие. Как бы сказали у нас, навести немного шороху.

Имеют право. Конвенция Монтре позволяет боевым кораблям далеких от Черного моря государств побултыхаться в его акватории не более трех недель. У некоторых, правда, терпение заканчивалось гораздо раньше. Был у нас уже один эсминец из той же серии. "Дональдом Куком" звался. На борту тот же арсенал, те же 337 человек. Теперь много этих человек за бортом. Бежали от российского аса так, что выбежали не только из Черного моря, но и из флота. Хотя у Су-24 тогда – ни бомб, ни ракет. Лишь под фюзеляжем комплекс радиоэлектронной борьбы.

Он-то и вырубил "Кука", как пульт телевизор, со всей его хваленой электроникой, радаром и системой "Иджис". А потом, как сказал Маэстро, "Разочек махнул! Слушай, ну надо же было наказать! Это же не сорок первый!". Тут, правда, получилось чуть больше. Разочков двенадцать. Так у них и народу больше. Надо же было, чтобы все посмотрели. Зато теперь они могли бы сказать "Джеймсу Уильямсу": мол, плавали – знаем. Моряки, конечно, не любят этот глагол. Но это те, кто ходит. А на "Куке" беспомощно болтались, как продукт жизнедеятельности ВМФ США.

Но это дела трехлетней давности. Есть примеры и посвежее. Французский фрегат класса "Лафайет", построенный по технологии "стелс", вошел в Черное море неделю назад. Там-то, на входе, наши станции слежения его и прихватили. Жаль, что на "Уильямсе" не заметили, как он встречным курсом уносил ноги на всех парусах. Вероятно, потому что он только для своих "невидимый".

США, впрочем, тоже понять надо. У них на флоте качка. Один суперэсминец "Замволт" чего стоит. Даром что судно. Так ведь недаром. Разрежь его на фрагменты – всем неходячим пациентам мира хватило бы по судну. Ни на что другое оно все равно не годится. Но кроме него у них то оргии на флагмане, то коррупция на авианосце, то пробоины в морском бое с гражданскими. Говорят, потери такие, что хуже только Перл-Харбор. А тут все-таки военное присутствие. Есть же разница, от чего тебя спишут на берег.

В общем, если американским матросам хочется, чтобы вся жизнь перед глазами, чтоб философское "кой черт послал меня на эту галеру" помогло обрести себя вновь, то это они по адресу. С этим – к нам. У нас в боевой авиации – те еще психологи. Им нужны такие корабли на море. Вправят мозги любой команде. Янки могут сколько угодно думать, что морские волки. Но мы-то знаем, что собака, которая "томагавкает", не кусается.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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