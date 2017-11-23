Бритиш-югенд. Британии разрешили узнать фашизм поближе

В Британии, может быть, еще и не везде, но кое-где точно знают, как бороться с Евросоюзом. Надо всего лишь заглянуть в его анналы. В те времена, когда на месте ЕС еще была просто Европа. И в ней еще даже не думали о Третьем рейхе. А когда спохватились, было уже поздно. Учиться никогда не поздно, решили в школе для мальчиков имени Симона Лэнгтона в городе Кентербери и ввели для этих самых мальчиков новый предмет. Он так и называется по-старому: "Майн Кампф". Как говорится, по одноименной книге. От автора Второй мировой, Холокоста, ужаса и страданий.
Видимо, чтобы совсем не ограничивать еще и свободу действий, слушателям дополнительно расскажут о том, что существуют высшая и низшая культуры. Последнюю, чтобы особо не утруждать терминологией их неокрепшие мозги, называют просто "незападная культура". Расскажут и покажут. Далеко ходить не надо. Примеры на каждом шагу – в Соединенном Королевстве миллионов восемь мигрантов. Это как минимум. В общем, книжку важную читать, чужаков чтоб убивать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Любопытно, им его будут пре-подавать как отдельное блюдо или все-таки под местным историческим соусом. Скажем, со ссылкой на то, что члены королевской фамилии тоже симпатизировали нацистам. А потом был уничтоженный Лондон. А потом "Я не обещаю вам легкой победы и радости, а только кровь, пот и слезы" от Уинстона Черчилля. И ведь понятно, что на распутье – ищут себя. Но зачем же сразу "Майн кампф"? Есть же и человеческие варианты. "My way", например. Или даже наоборот, "Вай, Мэй". Тоже есть чему поучиться. Пусть и на своей ошибке.
Хотя могли бы и на чужой. Посмотрели бы на современных немцев. Тоже пару лет назад вернули фюрера в печать и местами даже ввели в образование. И что? Сейчас у них самый крупный политический кризис за 70 лет. Нельзя, конечно, сказать, что во всем виновато переиздание фашизма. Но так ведь и не помогло же.
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