Их набралась футбольная команда: Путин и 10 его собеседников. Один рвется в нападение, иной не выходит из обороны. А кто-то должен находить общий язык и с тем, и с другим, чтобы игра получилась.

Сеанс связи, или Как Путин не оставил ничего лишнего Your browser does not support HTML5 audio

Эмир Катара, король Саудовской Аравии, премьер Израиля, президенты Сирии, Чехии, США, Египта, Турции, Ирана. Впервые будет глава Судана. Кажется, если их и можно объединить, то лишь в одну логическую задачку из серии "Убери лишнее". И то ответ отнюдь не для всех будет очевидным. Эмир назовет короля. Король – эмира. Оба вместе с Нетаньяху, Эрдоганом и всем Западом лишним упорно считают Асада. А кое-кто еще и Сирию. Кто-то решит, что выпадает Земан – это, мол, совсем не его география. Кто-то подумает: зачем Трамп, если он все равно ничего не решит.

Зато если у них самих спросить, кто важнее, каждый, само собой, после себя назовет Путина. В том числе и потому, что сам факт общения с ним в такой момент (лично или по телефону – не суть) приблизил их значимость к их самооценке. А некоторых, в известной степени, еще и друг к другу. Теория шести рукопожатий сократилась для них до двух приветствий. И получается, что через Путина даже Роухани с Трампом все-таки пересекаются. Путин связался с каждым. И связал всех. Никого лишнего. Все гослидеры важны. Каждый на своем месте. Поэтому со всеми непременно нужно разговаривать.

С тем же Трампом – полтора часа. Для инструкций слишком много. Он сам признавался, что легко воспринимает информацию только первые пять минут. Значит, был диалог. Значит, можно, когда нет помех на линии. "У нас с президентом Путиным состоялся замечательный разговор", – цитируют Трампа СМИ. И уточняют вслед за ним: "поговорили крепко". Видимо, хоть и через трубку – как рукопожатием обменялись. Маккейн не одобрил. Стало быть, все правильно. Надо брать. Им, конечно, есть, что делить. И Нетаньяху уже сегодня скажет, что попытки Ирана закрепиться в Сирии неприемлемы. Но есть и человек, с которым они всегда могут спокойно об этом поговорить.

Его насыщенная дипломатия в Сочи – это "Сочная" дипломатия. Судя по отзывам тех, кто ее почувствовал, у них осталось приятное послевкусие. Кто не в теме, скажет: это потому, что Путин демонстрирует всеядность. Нет. Это геополитический универсализм. Способность делать игру на любом поле и на любом участке любого поля. В футболе такого называют плеймейкером. Все – через него. В политике – та же история. Кстати, их и набралась футбольная команда. Путин и 10 его собеседников. Один рвется в нападение – не терпится забить, иной не выходит из обороны. А кто-то должен находить общий язык и с тем, и с другим, чтобы от игры получали удовольствие все.

Кажется, нереально. Но сели же сегодня за общий стол лидеры Ирана и Турции. И Конгресс народов Сирии тоже сядет. И даже Трампа не обижает, что в сочинском списке Путина он шел только через запятую. Понимает: это лучше, чем если бы на нем совсем поставили точку. Возможно, его задело то, что с Асадом Путин беседовал четыре часа, а с ним только полтора. Но, как говорится, не дай бог ему оказаться на месте Асада. Ведь даже в его Соединенных Штатах именно президента США называют лишним.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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