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Звонок для учителя, или Как Роберт Мугабе всех обманул

17:2320.11.2017
(обновлено: 17:24 20.11.2017)
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© AP Photo / Tsvangirayi MukwazhiПрезидент Зимбабве Роберт МугабеПрезидент Зимбабве Роберт Мугабе
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
Правивший Зимбабве без малого четыре десятилетия Роберт Мугабе опять обманул всеобщие ожидания. Но тем самым и перехитрил своих тюремщиков. Сыграв, как сказали бы у нас, под дурачка.

Человек человеку – человек. А Мугабе Мугабе – Мугабе. В старой шутке, правда, речь шла о зомби. Но этот африканский персонаж тоже не склоняется. Напролом не идет, но ведь и не уходит просто так. Против него взбунтовалась армия. Его отвергли соратники. От него сбежала жена. Пусть  не от него, а от преследований. Но его первая супруга была с ним и в горе, и в радости, и в тюрьме, когда они вместе бились за независимость. Теперь он один. "А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо". 

Военная техника в столице Зимбабве Хараре. 16 ноября 2017
© REUTERS / Philimon Bulawayo
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В исполнение президента Зимбабве это, конечно, прозвучало иначе, но с таким же неугомонным оптимизмом. "События последних дней не повлияли на мой авторитет и на мое положение как главы государства", – заявил Роберт Мугабе по национальному телевидению. И это несмотря на то, что  его покинули все. Впрочем, еще до воскресного вечера казалось, что все, кроме разума. Согласился же уйти в отставку, чтобы не доводить дело до импичмента. Но только до тех пор, пока не обратился к нации с призывом "учиться прощать и решать противоречия совместно". После этого сказали, что его уже оставил и разум. 

Хотя что они об этом знают? Чтобы понять, мудрость это или маразм, надо прожить 93 года, причем 37 из них правителем. А это в современном мире еще никому не удавалось. Это, конечно, не значит, что он заслужил право думать, будто по-прежнему живет в самой состоятельной стране континента, в которой закрома ломятся от богатств, бюджет трещит от денег, веселится и ликует весь народ. Но ведь тот на самом деле поет и пляшет. Как узнал, что армия и партия не оставили Мугабе ни шанса, так и пустился в праздничное веселье. Когда в стране безработица за 80%, ей дай только повод для коллективной радости. Заняться-то все равно больше нечем. 

Военные на дороге недалеко от Хараре, Зимбабве. 14 ноября 2017
© REUTERS / Philimon Bulawayo
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А он взял и такую песню испортил. "Спокойной ночи" пожелал. И даже объявил, что собирается председательствовать на конгрессе правящей партии в декабре. Словно не в курсе, что для этого ему нужно ее создать. Как когда-то полвека назад Африканский национальный Союз Зимбабве. Тот самый ZANU-PF, что сейчас низложил своего бессменного генсека. И вроде бы он обманул ожидания. Но тем самым и перехитрил своих тюремщиков. Сыграв, как у нас бы сказали, под дурачка, выбил у них еще более выгодные условия отставки. С иммунитетом себе и жене и сохранением личной собственности. 

И пусть теперь говорят, что у него с головой не все в порядке. Зато с будущим совсем не все так плохо. Чего не скажешь о Зимбабве. Стране – хуже уже некуда. Это правда. Но, с другой стороны, Эммерсон Мнанганва, объявленный будущим президентом – ученик самого Мугабе. Причем превзошел своего учителя не сейчас, а когда, курируя спецслужбы, заслужил прозвище "крокодил". И это отнюдь не за внешнюю схожесть.

Так что, если Мугабе уходит, еще не значит, что вместе со своей эпохой. Преподаватель по первой профессии, он и теперь, видимо, не сомневается, что звонок – для учителя. А всем остальным еще учиться, учиться и учиться… И все-таки хорошо, что он не сказал им: "только через мой труп". 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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