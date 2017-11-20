Звонок для учителя, или Как Роберт Мугабе всех обманул

Человек человеку – человек. А Мугабе Мугабе – Мугабе. В старой шутке, правда, речь шла о зомби. Но этот африканский персонаж тоже не склоняется. Напролом не идет, но ведь и не уходит просто так. Против него взбунтовалась армия. Его отвергли соратники. От него сбежала жена. Пусть не от него, а от преследований. Но его первая супруга была с ним и в горе, и в радости, и в тюрьме, когда они вместе бились за независимость. Теперь он один. "А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо".
Хотя что они об этом знают? Чтобы понять, мудрость это или маразм, надо прожить 93 года, причем 37 из них правителем. А это в современном мире еще никому не удавалось. Это, конечно, не значит, что он заслужил право думать, будто по-прежнему живет в самой состоятельной стране континента, в которой закрома ломятся от богатств, бюджет трещит от денег, веселится и ликует весь народ. Но ведь тот на самом деле поет и пляшет. Как узнал, что армия и партия не оставили Мугабе ни шанса, так и пустился в праздничное веселье. Когда в стране безработица за 80%, ей дай только повод для коллективной радости. Заняться-то все равно больше нечем.
И пусть теперь говорят, что у него с головой не все в порядке. Зато с будущим совсем не все так плохо. Чего не скажешь о Зимбабве. Стране – хуже уже некуда. Это правда. Но, с другой стороны, Эммерсон Мнанганва, объявленный будущим президентом – ученик самого Мугабе. Причем превзошел своего учителя не сейчас, а когда, курируя спецслужбы, заслужил прозвище "крокодил". И это отнюдь не за внешнюю схожесть.
Так что, если Мугабе уходит, еще не значит, что вместе со своей эпохой. Преподаватель по первой профессии, он и теперь, видимо, не сомневается, что звонок – для учителя. А всем остальным еще учиться, учиться и учиться… И все-таки хорошо, что он не сказал им: "только через мой труп".
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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