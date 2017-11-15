ФБР делает "стойку": русский след в Белом доме запах деньгами

США, конечно, великая страна, но и в других местах жизнь есть. А то если деньги на избирательную кампанию, то обязательно на американскую. Если речь о выборах, то только президента США.

ФБР, наконец, нашло, чем себя занять – в деле о вмешательстве Москвы в выборы президента США взят реальный след. Стопроцентно доказано, что осенью прошлого года МИД России направлял в российские посольства по всему миру – в 60 стран – денежные переводы с пометкой "на проведение предвыборной кампании". Вот это козырь, не отобьешься!..

Какие же суммы так взволновали американские спецслужбы? 380 тысяч долларов! Конечно, это несравнимо с потраченными на президентскую кампанию Хиллари Клинтон 238 миллионами. Но это же – страшные русские деньги (страшные по курсу влиятельности)!..

Что тут скажешь – ФБР слышит звон, да не знает, где он. Однако "стойку" все равное делает. Особенно резво, если слышит слово "выборы": ничего другого в голову не приходит, кроме выборов американского президента. Между тем, той же осенью проходили выборы в Госдуму РФ, и российские диппредставительства широко открывали избирательные участки для соотечественников, находящихся за рубежом. На то и деньги тратили. Интересно, что МИД России заявлял тогда об этом открыто, но фэбээровцы, видимо, на его официальный сайт не заходят. Да если бы и зашли, все равно прочли бы, что речь идет именно об американских выборах. Когда есть соответствующая мозговая настройка, то человеку хоть белый лист покажи, он по любому увидит то, что хочет. Как в анекдоте про прием у сексопатолога. "Это кружок или квадрат?" – "Доктор, ну вы и нахал!.."

Кстати, и с нахальством в ФБР тоже все в порядке. Попробуем только представить, что в России начнут интересоваться американскими мидовскими переводами в посольства США – вот вой-то поднимется!.. А "в обратную сторону" – можно. Такая, видимо, теперь американская "дипломатическая" норма.

Интересно, как они потянут за уши информацию о количестве избирательных участков – в тех самых "проплаченных" российским МИДом 60-ти странах? Их было всего 364. Извините, но по масштабам российских выборов это даже не Рязань. Хотя… – при известной доле извращенной фантазии и такое лыко в строку.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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