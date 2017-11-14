Все, чем он способен поразить своих оппонентов после этой поездки – это свежим образным выражением. Теперь он может сказать, что и в азиатах увидел больше различий, чем в демократах и республиканцах. Эти для него – все на одно лицо. А своим удивил.
Уловимый Дональд, или Как Трамп оказался честным человеком
"Ну вот я и дома", – облегченно выдохнет он. Все-таки это далось ему очень нелегко. Под конец турне его походку уже нельзя было назвать легкой, лицо – свежим, взгляд – светлым, а движения – бодрыми. Что там творилось в желудке от кулинарной экзотики, вообще лучше спросить у лечащего врача. Но он почти справился. Почти, потому что с Восточноазиатского саммита в Маниле сегодня все-таки сбежал. Хотя Путина здесь не было. Может, устал. Может, потерял интерес. Он и так слишком много уделил внимания. И вот опять Овальный кабинет. Родная кола – только красную кнопку вызова нажми. Любимый фастфуд за углом – лишь помощника за бургером отправь.
Будто и не уезжал никуда. Откроет газеты, включит телевизор: точно – ничего не изменилось. Словно не было этих пяти стран, трех саммитов, 14-часовой разницы и 13 суток в иной цивилизации. Словно это не он впервые за последние четверть века отважился на такой маршрут. Словно это не он договорился в Пекине о контрактах миллиардов на триста. Им все равно. Трамп-Путин, Трамп-Путин, Трамп-Путин. И ведь не было же ничего. Там сфотографировались, тут поздоровались, здесь перекинулись парой слов. Все на виду.
Знал бы, что все одно разговоров не оберется, не стал бы выдумывать эти изначально неприемлемые для русских условия официальной встречи. Тем паче, сам же настаивал на ней. И даже Меланью в Китае оставил, чтобы в Дананге не отвлекала. Ни его, ни Путина. Но скажут, обязательно скажут, что он и в этом хотел подражать президенту России. Пусть на несколько дней, но тоже стать холостяком. Может быть, и не в этом, но ему на самом деле есть, чему позавидовать. Вот Путин. Приехал во Вьетнам лишь на пару дней. Всех увидел, со всеми переговорил. В том числе и с Трампом. И пока сам Трамп продолжал мучиться в Маниле, он уже и с Эрдоганом в Сочи все порешал.
А Трампу-то еще мучиться и мучиться. Только уже в Вашингтоне. И Азия тут совсем не при чем. Хотя если подводить итоги по горячим следам, и не скажешь, что они впечатляют. Абэ упал в яму. Корея отказалась от тройственных учений с Японией и США. Китай, несмотря на контракты, имел Трампа в виду. Вьетнам и Филиппины посчитали лишним его посредничество в территориальных спорах с Пекином. В Маниле еще и чучело его сожгли. Даром что под песню Дутерте по заказу "нашего дорогого американского гостя".
Все, чем он способен поразить своих внутренних оппонентов после этой поездки – это свежим образным выражением. Теперь он со знанием дела может сказать, что даже в азиатах увидел больше различий, чем в демократах и республиканцах. Эти для него – все на одно лицо. А своим удивил. Он показал себя честным человеком. И когда признался, что до Белого дома и не подозревал, сколько в мире стран. И когда по каким-то своим соображениям не стал хлопать главе Вьетнама. И когда обиделся на Ким Чен Ына за эпитет "старый".
И даже когда скрывался от Путина, он просто искренне не хотел совсем все испортить. И ведь как бы ни скрывался, в отличие от пресловутого Джо, Дональд оказался уловимым. А значит, это кому-нибудь нужно. Видимо, все-таки не в США.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.