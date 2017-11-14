Все, чем он способен поразить своих оппонентов после этой поездки – это свежим образным выражением. Теперь он может сказать, что и в азиатах увидел больше различий, чем в демократах и республиканцах. Эти для него – все на одно лицо. А своим удивил.

Уловимый Дональд, или Как Трамп оказался честным человеком Your browser does not support HTML5 audio

"Ну вот я и дома", – облегченно выдохнет он. Все-таки это далось ему очень нелегко. Под конец турне его походку уже нельзя было назвать легкой, лицо – свежим, взгляд – светлым, а движения – бодрыми. Что там творилось в желудке от кулинарной экзотики, вообще лучше спросить у лечащего врача. Но он почти справился. Почти, потому что с Восточноазиатского саммита в Маниле сегодня все-таки сбежал. Хотя Путина здесь не было. Может, устал. Может, потерял интерес. Он и так слишком много уделил внимания. И вот опять Овальный кабинет. Родная кола – только красную кнопку вызова нажми. Любимый фастфуд за углом – лишь помощника за бургером отправь.

Будто и не уезжал никуда. Откроет газеты, включит телевизор: точно – ничего не изменилось. Словно не было этих пяти стран, трех саммитов, 14-часовой разницы и 13 суток в иной цивилизации. Словно это не он впервые за последние четверть века отважился на такой маршрут. Словно это не он договорился в Пекине о контрактах миллиардов на триста. Им все равно. Трамп-Путин, Трамп-Путин, Трамп-Путин. И ведь не было же ничего. Там сфотографировались, тут поздоровались, здесь перекинулись парой слов. Все на виду.

Знал бы, что все одно разговоров не оберется, не стал бы выдумывать эти изначально неприемлемые для русских условия официальной встречи. Тем паче, сам же настаивал на ней. И даже Меланью в Китае оставил, чтобы в Дананге не отвлекала. Ни его, ни Путина. Но скажут, обязательно скажут, что он и в этом хотел подражать президенту России. Пусть на несколько дней, но тоже стать холостяком. Может быть, и не в этом, но ему на самом деле есть, чему позавидовать. Вот Путин. Приехал во Вьетнам лишь на пару дней. Всех увидел, со всеми переговорил. В том числе и с Трампом. И пока сам Трамп продолжал мучиться в Маниле, он уже и с Эрдоганом в Сочи все порешал.

А Трампу-то еще мучиться и мучиться. Только уже в Вашингтоне. И Азия тут совсем не при чем. Хотя если подводить итоги по горячим следам, и не скажешь, что они впечатляют. Абэ упал в яму. Корея отказалась от тройственных учений с Японией и США. Китай, несмотря на контракты, имел Трампа в виду. Вьетнам и Филиппины посчитали лишним его посредничество в территориальных спорах с Пекином. В Маниле еще и чучело его сожгли. Даром что под песню Дутерте по заказу "нашего дорогого американского гостя".

Все, чем он способен поразить своих внутренних оппонентов после этой поездки – это свежим образным выражением. Теперь он со знанием дела может сказать, что даже в азиатах увидел больше различий, чем в демократах и республиканцах. Эти для него – все на одно лицо. А своим удивил. Он показал себя честным человеком. И когда признался, что до Белого дома и не подозревал, сколько в мире стран. И когда по каким-то своим соображениям не стал хлопать главе Вьетнама. И когда обиделся на Ким Чен Ына за эпитет "старый".

И даже когда скрывался от Путина, он просто искренне не хотел совсем все испортить. И ведь как бы ни скрывался, в отличие от пресловутого Джо, Дональд оказался уловимым. А значит, это кому-нибудь нужно. Видимо, все-таки не в США.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik