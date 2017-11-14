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Мухи и котлеты: как Евросоюз США свое PESCO показывал

16:3014.11.2017
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© AFP 2017 / Frederick FlorinСолдаты отряда Еврокорпуса c флагом ЕССолдаты отряда Еврокорпуса c флагом ЕС
© AFP 2017 / Frederick Florin
Это еще не европейская армия, о которой ЕС грезит едва ли не с момента создания. Но уже какая-никакая своя военная доктрина. Пока скорее никакая. Но американцев и она наверняка смутит. Значит, в НАТО платить 2% ВВП их не заставишь, а тут пожалуйста.

А никакой конкуренции, успокаивают США европейцы. Из 23 стран ЕС, что подписали договор, 22 по-прежнему в НАТО. Просто у них возникло PESCOрыстное желание оптимизировать оборону. Организовать, например, военный Шенген, чтобы безо всяких проволочек перемещать с запада на восток силы и средства. Один раз в век у них непременно должно что-то такое появиться. Чтобы беспрепятственно и прямо к России. Наполеон, Гитлер, Шенген. Правда, на каждый их танковый Шенген есть наш танковый биатлон. И это не только про двигаться, но и про попадать. Но, к их счастью, они до этого не дойдут. Знают, потому и смотрят в будущее без страха. 

Совместные учения войск США и Польши. 3 мая 2014
© AP Photo / Lukasz Szelemej
Попытка номер сто один: оборонительный союз ЕС как многолетний симулякр
Трудно сказать, кем именно при отделении мух от котлет ощущает себя сам Евросоюз, но, судя по настрою его членов, он не боится, что без США из него сделают котлету. Стало быть, все-таки мухой. И в его случае это гораздо перспективней. Из нее так просто раздуть слона. Чем главы МИД и министры обороны стран ЕС и занимались накануне, когда слишком завысили свою боевую самооценку и уговорили сами себя подписать военный договор отдельно от НАТО. То есть, отдельно от самих себя. Похоже на раздвоение личности. Но к этому им еще предстоит привыкнуть. 

А пока это звучит гордо. Если развернуто – "Программа постоянного структурного сотрудничества в оборонной сфере". Если короче, то не очень. PESCO. Так и запишем, Евросоюз показал Вашингтону PESCO. Они же так и говорят, что для них это возможность самостоятельно обеспечивать свою европейскую безопасность. Это еще не пресловутая европейская армия, о которой ЕС грезит едва ли не с момента создания, но уже какая-никакая автономная оборонительная доктрина. Пока никакая, поскольку полсотни проектов, о которых они твердят, – это все больше из разряда "Есть ли у меня план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана". 

А у них целых 50. И каждым можно гордиться, как извращенцу в парке. То есть, показать PESCO – еще не значит пустить его в дело. Но впечатлительные натуры от одного вида могут и ахнуть. Вашингтон, конечно, не из таких, но и его эта европейская самодеятельность, наверняка, несколько смутит. Значит, в НАТО платить 2% ВВП их не заставишь, а в это свое PESCO – пожалуйста. Уже договорились отчислять деньги в единый фонд на вооружение и какие-то свои операции. Какие там "свои операции", искренне недоумевает Пентагон, если всю свою сознательную жизнь они только и делали, что подавали по команде его "хирургов" зажим да скальпель. 

Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Мнение: НАТО сделает все, чтобы не допустить появления "европейской армии"
А никакой конкуренции, успокаивают США европейцы. Из 23 стран ЕС, что подписали договор, 22 по-прежнему в НАТО. Просто у них возникло PESCOрыстное желание оптимизировать оборону. Организовать, например, военный Шенген, чтобы безо всяких проволочек перемещать с запада на восток силы и средства. Один раз в век у них непременно должно что-то такое появиться. Чтобы беспрепятственно и прямо к России. Наполеон, Гитлер, Шенген. Правда, на каждый их танковый Шенген есть наш танковый биатлон. И это не только про двигаться, но и про попадать. Но, к их счастью, они до этого не дойдут. Знают, потому и смотрят в будущее без страха. 

Выйти из-под военной опеки США для ЕС на самом деле – смелое решение. Но им бы для полноты ощущений и чистоты эксперимента выдворить американские военные базы или, как минимум, вывести из Европы их атомное оружие. Почему-то кажется, что на это им смелости не хватит. Значит, так и будут они мухой в котлете. Удобно. Если, допустим, от мнимой "российской угрозы" защититься, то мы – НАТО. А если с реальным терроризмом воевать, то, извините, PESCO. Говорящее слово. Можно решить, что Старый Свет настолько старый, что из него PESCO посыпался. 

Ему кажется, что это звучит гордо. Но в тех же США Песко – это всего лишь одноименный городок в штате Вашингтон. Поэтому, как говорится, чего они там не видели. А что касается оборонительной самостоятельности, то если одна нога в болоте – как ни размахивай другой, все равно никуда не денешься.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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