Мухи и котлеты: как Евросоюз США свое PESCO показывал

А никакой конкуренции, успокаивают США европейцы. Из 23 стран ЕС, что подписали договор, 22 по-прежнему в НАТО. Просто у них возникло PESCOрыстное желание оптимизировать оборону. Организовать, например, военный Шенген, чтобы безо всяких проволочек перемещать с запада на восток силы и средства. Один раз в век у них непременно должно что-то такое появиться. Чтобы беспрепятственно и прямо к России. Наполеон, Гитлер, Шенген. Правда, на каждый их танковый Шенген есть наш танковый биатлон. И это не только про двигаться, но и про попадать. Но, к их счастью, они до этого не дойдут. Знают, потому и смотрят в будущее без страха.
А пока это звучит гордо. Если развернуто – "Программа постоянного структурного сотрудничества в оборонной сфере". Если короче, то не очень. PESCO. Так и запишем, Евросоюз показал Вашингтону PESCO. Они же так и говорят, что для них это возможность самостоятельно обеспечивать свою европейскую безопасность. Это еще не пресловутая европейская армия, о которой ЕС грезит едва ли не с момента создания, но уже какая-никакая автономная оборонительная доктрина. Пока никакая, поскольку полсотни проектов, о которых они твердят, – это все больше из разряда "Есть ли у меня план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана".
А у них целых 50. И каждым можно гордиться, как извращенцу в парке. То есть, показать PESCO – еще не значит пустить его в дело. Но впечатлительные натуры от одного вида могут и ахнуть. Вашингтон, конечно, не из таких, но и его эта европейская самодеятельность, наверняка, несколько смутит. Значит, в НАТО платить 2% ВВП их не заставишь, а в это свое PESCO – пожалуйста. Уже договорились отчислять деньги в единый фонд на вооружение и какие-то свои операции. Какие там "свои операции", искренне недоумевает Пентагон, если всю свою сознательную жизнь они только и делали, что подавали по команде его "хирургов" зажим да скальпель.
Выйти из-под военной опеки США для ЕС на самом деле – смелое решение. Но им бы для полноты ощущений и чистоты эксперимента выдворить американские военные базы или, как минимум, вывести из Европы их атомное оружие. Почему-то кажется, что на это им смелости не хватит. Значит, так и будут они мухой в котлете. Удобно. Если, допустим, от мнимой "российской угрозы" защититься, то мы – НАТО. А если с реальным терроризмом воевать, то, извините, PESCO. Говорящее слово. Можно решить, что Старый Свет настолько старый, что из него PESCO посыпался.
Ему кажется, что это звучит гордо. Но в тех же США Песко – это всего лишь одноименный городок в штате Вашингтон. Поэтому, как говорится, чего они там не видели. А что касается оборонительной самостоятельности, то если одна нога в болоте – как ни размахивай другой, все равно никуда не денешься.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik