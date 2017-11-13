Дачка под Киевом с радиационным фоном. Новый сюрприз от украинских властей

Хранилищу отработанного ядерного топлива быть. На Украине. Под Киевом. Украинские власти приняли окончательное решение и приступили к строительству. Ну а, видимо, для того, чтобы лучше контролировать процесс возведения и дальнейшую эксплуатацию, построить могильник для ядерных отходов решено в ста километрах от украинской столицы.
Идею строительства хранилища отработанного ядерного топлива на Украине обсуждают уже не первый год. Впервые к ней пришли в 2004 году. Тогда стоимость реализации проекта оценили в 170 млн долларов. Причем все расходы на себя брала американская компания Holtec. Уже в 2010 году цена стройки века взлетела вдвое, но все еще оставалась в пределах разумного и даже до полумиллиарда долларов не дотянула. Вот только в конечном варианте договора финансовое бремя полностью легло на плечи "Энергомаша", читай бюджета Украины. И обойдется строительство в полтора миллиарда долларов. Чувствуете разницу? При этом второй фигурант соглашения компания Holtec не только не намерена финансировать проект, но и строить хранилище не собирается. В ее задачу входит подбор подрядчиков. Вполне возможно, что и украинских. Можно подумать, "Энергомаш" с этой задачей самостоятельно не смог бы справиться.
А то, что под боком у Европы схоронилась Украина с ее атомными электростанциями и регулярными авариями на них, с чернобыльской зоной, которая превратится еще и в ядерную свалку, европейцев, видимо, сильно не волнует. Пока.
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
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