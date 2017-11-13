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Дачка под Киевом с радиационным фоном. Новый сюрприз от украинских властей

16:5813.11.2017
(обновлено: 16:59 13.11.2017)
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© РИА НовостиЯдерные отходыЯдерные отходы
© РИА Новости
Ядерная свалка в сердце Украины дорого обойдется Киеву. И от расплаты не уйти – ведь платить придется не кому-нибудь, а американцам.

Хранилищу отработанного ядерного топлива быть. На Украине. Под Киевом. Украинские власти приняли окончательное решение и приступили к строительству. Ну а, видимо, для того, чтобы лучше контролировать процесс возведения и дальнейшую эксплуатацию, построить могильник для ядерных отходов решено в ста километрах от украинской столицы.

Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Согласно официальным заявлениям, это необходимо для того, чтобы перестать платить деньги России за утилизацию отработанного топлива. В год Украина тратит на это от 150 до 200 млн долларов. Конечно, на строительство собственного хранилища придется раскошелиться. Проект оценили в полтора миллиарда в американской валюте. Но это же не за раз, а за шестнадцать лет. А потом, глядишь, на нем можно будет и заработать, начать взимать плату за хранение с других стран. А это уже прямая выгода. Уже и первый потенциальный клиент в лице компании Westinghouse обозначился. Но потенциальные прибыли еще даже на горизонте в полной мере не нарисовались. А вот расходы уже начались. 

Идею строительства хранилища отработанного ядерного топлива на Украине обсуждают уже не первый год. Впервые к ней пришли в 2004 году. Тогда стоимость реализации проекта оценили в 170 млн долларов. Причем все расходы на себя брала американская компания Holtec. Уже в 2010 году цена стройки века взлетела вдвое, но все еще оставалась в пределах разумного и даже до полумиллиарда долларов не дотянула. Вот только в конечном варианте договора финансовое бремя полностью легло на плечи "Энергомаша", читай бюджета Украины. И обойдется строительство в полтора миллиарда долларов. Чувствуете разницу? При этом второй фигурант соглашения компания Holtec не только не намерена финансировать проект, но и строить хранилище не собирается. В ее задачу входит подбор подрядчиков. Вполне возможно, что и украинских. Можно подумать, "Энергомаш" с этой задачей самостоятельно не смог бы справиться. 

Контейнеры с ядерным топливом
© РИА Новости / А. Соломонов
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Но финансы – это лишь одна сторона медали. На другой отчетливо читается четкий контур ущерба для экологии. Конечно, подобные хранилища есть во многих странах мира. Но все они построены на большом расстоянии от крупных городов. А украинские стратеги, напротив, обустраивают у себя под боком, в ста километрах от Киева. И под боком у Европы. Европейцы, кстати, очень тщательно следят за радиационным фоном на своей территории и очень нервничают, если он вдруг повышается. Крайнего в таких случаях находят быстро, возлагая всю вину… на Россию. Дескать, русские опять проводят секретные испытания ядерного оружия

А то, что под боком у Европы схоронилась Украина с ее атомными электростанциями и регулярными авариями на них, с чернобыльской зоной, которая превратится еще и в ядерную свалку, европейцев, видимо, сильно не волнует. Пока. 

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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worldwaterday
Скоро облысеют укромутанты!
17:54
13.11.2017
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