Есть государства обиженные. Им всегда кто-то должен, но никто не отдает. Вот и отводят они душу подсчетом чужих недостатков и ущербов, нанесенных этими недостатками. Поэтому в прибалтийских странах уж сколько лет этим занимаются.

Капризы – штука хитрая. В детстве они частенько помогают достичь нужного результата. Связано это с особым отношением близких взрослых людей. Ткнул пальцем – принесли, взвыл – дали. Не поняли сразу, добавил децибел – устроил истерику и дело в шляпе. И кажется, что так будет всегда. Но то, что работает в детстве, перестает приносить плоды в будущем. Потому что на обычных окружающих вас людей эти капризы действуют куда хуже и в основном оборачиваются против вас.

Для тех, кто это не понимает, жизнь ставит малозаметную подножку. Ходят такие с кислыми минами, даже не замечая этого, и рассказывают, сколько, кто и почему им должен. Адресатов немного: семья, работа, государство и, если с кругозором, то мир вообще. Не понимают, почему окружающие охотнее в курилку ходят не с ними, улыбаются тоже не им. Таким образом, с каждым днем долг все увеличивается. Проблема этого долга – его никто не вернет.

С государствами картина похожая. Есть государства обиженные. Им кто-то должен. Это накладывает некоторый отпечаток на адекватность поведения – извечная озабоченность, морщины и складки. Окружающие, когда смотрят на них, тоже почему-то морщатся. Где найти утешение, как воспарить? Если не получается поставить плюс себе, ставь минусы другим. Поэтому упоение в чужих недостатках. Но это для совести, а для дела? Чтобы было чем заняться? Правильно – в подсчете чужих недостатков. В разных ущербах, нанесенных этими недостатками, вполне себе достаточному, но обиженному. Поэтому в прибалтийских странах продолжают подсчитывать ущерб от предыдущего брака.

Вы когда-нибудь занимались подсчетом ущерба от того, с кем когда-то делили кровать и клялись в верности, а теперь, чтобы духу его не было? Дело насколько полезное, настолько и непростое. Вот так в лоб спроси – как считать? Не каждый сразу скажет. Но почти каждый, совершая умозаключения, поймет, что один из множителей – это время. Умножать явно надо на лучшие годы жизни, что я тебе отдала. А вот что умножать… О, вспомним, что я тебя кормила. Ну и что, что ты зарабатывал? Кормила-то я. Сколько же тебе завтраков приготовила? Так, хлебушек, масло, сколько это по нынешним ценам? А за обслуживание? Что значит, за что такие деньги? За конспирацию. Воду в чайнике кипятили? Электроэнергия. Нет, не по тем, а по нынешним европейским. Крошки кто со стола убирал? Посуду мыл? Расход воды. Складываем в дни, годы.

Ну, это так, листики. А какие расходы будут за кровать? Сейчас за любовь брюссельского друга берут весьма прилично, а тогда я была молода, стоила в разы дороже. Плюсуем, умножаем. Вот они цветочки. А ягодки – это моральный ущерб – всю жизнь считать можно. Вот и считают.

Но есть и трудности. Сложно найти качественных обиженных счетоводов. Качественные обычно при деле, при зарплате, им некогда. Поэтому в Литве это полезное дело на какое-то время встало. Кадров не хватало. Вернее, одного кадра – тут много не требуется. Много людей плохо – считают все по-разному, а путаница никому не нужна.

И вот наконец-то: "В Центре исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы наконец-то появился специалист, которому поручено точно подсчитать ущерб от советской "оккупации". Этим экспертом стала Вида Комичене, преподаватель географии по образованию, имеющая диплом Вильнюсского педагогического института, бывший сотрудник Национального олимпийского комитета Литвы".

Теперь-то дело пойдет. Преподаватель географии – это как раз то, что нужно. Мыслить надо масштабно, планетарно, если хотите. Считать так же. Все сосчитать: речку, поле и лесок, в поле – каждый колосок. И сколько лет все это "ущерблялось". Что до олимпийского комитета, так я тут тоже противоречий не вижу. Кубэртеновский принцип – главное не долг, а сам процесс – вполне вписывается в картину.

Нам многого не надо, чтобы бывшему партнеру по брачному союзу было неприятно. А с другой стороны – будет приличная сумма, можно ее на приличном месте и написать. Составить брачный договор через заднее число. Кто знает, а вдруг наступит время, когда бывший с катушек слетит, влюбится снова и этот каприз исполнит. Ведь было время, когда он любые капризы исполнял.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

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