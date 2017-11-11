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Хуже, чем в войну. "Европейский выбор" привел Украину к катастрофе

14:0011.11.2017
(обновлено: 14:18 11.11.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМестные жители во время праздничного мероприятия, посвященного Дню флага УкраиныМестные жители во время праздничного мероприятия, посвященного Дню флага Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Украинской демографии провели "публичный аудит". И выяснили, что все не совсем так, как думали. И даже хуже того, чего боялись. А именно: по ключевым показателям Украина при майданной власти понесла большие потери, чем за годы Великой Отечественной.

Украинская демография за последние годы стала такой же фантастической наукой, как и украинская история. Власти говорят, что с народом вроде как все нормально. Живет – хлеб жует, спит да небо коптит. Лишь одна печаль – время от времени какие-то правдорубы пытаются нарушить устоявшуюся послемайданную идиллию. Один из них – руководитель "Публичного аудита" Максим Гольдарб. По его словам, только трудовых мигрантов с Украины сегодня почти в три раза больше, чем в годы Великой Отечественной.

Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
© РИА Новости / Алексей Вовк
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"За три года оккупации Украины (с 1941 по 1944) нацистами 2,4 млн людей отправлено на принудительные работы в рейх… Теперь внимание! С 2014 по сегодняшний день из Украины на заработки вынуждены были уехать 7 млн чел., 1,7 млн стали беженцами. 429 тыс субъектов хозяйствования приостановили свою деятельность. 4 тыс учебных заведений закрылось", написал Гольдарб на своей странице в Facebook.

Мрачная какая-то картина получается. Гитлер-то оказался мелковат по сравнению с революцией гидности!..

Но послушаем теперь тех экспертов, которые говорят об успехах власти и Порошенко. В частности, за три года его президентства. Достижений оказалось много! В украинских СМИ пишут: "Порошенко за три года удалось остановить большую войну… Ему также удалось избежать расползания страны и потери больших территорий"…

У меня такое впечатление, что пишут о Ленине и Сталине. Вот УССР: первый собрал ее в одну кучу, а другой – победил в войне. И не только не потерял территорий, но еще кой-чего для Украины приобрел. 

Далее: "Второе, что можно вписать ему в заслуги – это реформирование силовых структур и армии. Он их реформировал и привел на данном этапе в нужное состояние".

Президент Украины Петр Порошенко принимает участие в заседании Рады регионального развития
© Фото : официальный сайт президента Украины
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Не знаю, о каком "нужном состоянии" идет речь. Но не так давно главный военный психиатр Украины (на момент произнесения своих слов) Олег Друзь  на слушаниях в Раде заявил, что 93% участников так называемой АТО в Донбассе нуждаются в лечении и представляют потенциальную угрозу для общества. Министр обороны Степан Полторак тут же отстранил Друзя от должности с формулировкой "в связи с неудовлетворительным выполнением служебных обязанностей" и назначил служебное расследование. Получается, что Друзь говорил об угрозе, а на самом деле это – "нужное состояние". Так, что ли?..

Хочу особо отметить: я ничего не выдумываю, никакой "агитации" – только цитаты из украинских СМИ.

Далее украинские СМИ – об успехах: "Еще один момент – подписание соглашения о зоне свободной торговли с ЕС. Украина постепенно ориентируется на европейские рынки. Сегодня уже ЕС является ключевым партнером Украины. Как достижение отметим и безвизовый режим".

О позитивных последствиях этих соглашений и "безвизов" судить сложно. Но если вспомнить о количестве трудовых мигрантов, о чем говорилось выше, то все-таки надо признать, что не все так благополучно.

Участники вече у здания Верховной рады в Киеве. 22 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: ситуация на Украине – высокопоставленный цирк титулованных клоунов

Окончательный разрыв с Россией – тоже достижение? А получится ли? А главное, получится ли у Украины стать "цэ Европой"? Ведь именно для этого все и затевалось. Но тут надо поставить другой вопрос: а на чьем месте киевские власти хотели бы видеть Украину? Наверно, в мыслях это место Германии или Франции. Остальные не в счет, поскольку они намного меньше Украины и по населению, и по территории. Но Украине место Германии никогда не занять. Самый лучший вариант – это европейское захолустье, которое представляют из себя прибалтийские страны, Польша, Румыния, балканские государства. А Германия – это другая лига. Но, с другой стороны, патриции немыслимы без плебса. Это подтверждает и история Рима, и история ЕС. Брюсселю без "захолустья" не обойтись. Роль, конечно, не самая завидная, но киевские власти, может, считают ее нормальной. А может, в мечтах своих они заносятся намного выше! Какая там Германия?! Украина цэ Америка!

Ну а пока – с небес на землю. Опять же цитата из украинских СМИ ("Зеркало Недели"): "Согласно исследованию Института Гэллапа, Украина – единственная европейская страна, которая попала в антирейтинг счастья. По данным Института Гэллапа, 41% населения Украины находится в тяжелой ситуации и могут считаться несчастными. В этом отношении страну опередили только Южный Судан (47%) и Гаити (43%). На Украине самый низкий ВВП на душу населения среди стран СНГ".

Как видим, до "Украина – цэ Америка" пока далековато. А поэтому, панове, засучите рукава – и вперед, к новым достижениям. Еще не все дрова наломаны…

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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