Матч при любой погоде, или "Товарищеская" встреча на полях АТЭС

Президент России уже был в Дананге, когда Белый дом сообщил, что формальных переговоров с президентом США не будет. У Трампа, дескать, "плотный график". Когда он пропустил мероприятия, где собрались все лидеры стран АТЭС, стало ясно, что это значит.

Хотя тайфун "Дамри" уже отшумел, в Дананге о нем все еще напоминают дожди и разрушенные уличные конструкции, на которых тоже могла красоваться реклама саммита АТЭС. Впрочем, что его рекламировать. Его и так весь мир ждал с каким-то особым предвкушением. Возможно, даже сильнее, чем "Большую двадцатку" в июле, когда у них это было впервые. Пусть теперь и без надежд, но с обостренным любопытством. Все ведь понимали, что теперь им сделать это гораздо сложнее.

Для Трампа, как второй прыжок с парашютом. Первый – на кураже. Потом уже знаешь, на что идешь. Страшно. Тем более, Вьетнам. Да, теперь мирный. Но, когда в последний раз русский с американцем пересекались в этой стране, это не предвещало ничего хорошего. Трамп, конечно, не Маккейн, чтобы испытывать здесь "фантомные" боли. Но и он боится, что прилетит. Правда, не от русских, а от своих. Это же для них пойти на встречу с Путиным равносильно встрече агента с резидентом. Вот Трамп и не пошел.

Президент России уже был в Дананге, когда Bloomberg со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщил, что формальных переговоров не будет. У Трампа, дескать, "плотный график". Когда он не явился на заседание Делового совета, где собрались все лидеры стран АТЭС, затем пропустил еще одно общее мероприятие, стало ясно, что это значит. Ему некогда встречаться с Путиным, потому что он все время должен его избегать. Ходить другими коридорами, отводить взгляд, чтоб не решили, что подмигнул, стать подальше на "семейном фото". В общем, чтоб никто и не подумал, будто они знакомы.

Ему ж, наверное, еще и стыдно попадаться Путину на глаза. Конгресс разве что войну России не объявил. 4,5 миллиарда долларов на ее сдерживание в Европе. В том числе и на летальное оружие Украине. Новая ракета вопреки договору РСМД. Запрет "российского контента". И сказать бы, что пустился во все тяжкие, пользуясь отсутствием Трампа. Так его присутствие их тоже особо не сдерживает. А мы все равно говорили, что готовы к диалогу. На полях, на ногах. И даже, когда он оказался на волоске. И руку пожмем. Хотя после их приятного знакомства в Гамбурге Штаты наворотили столько, что, скажи Путин Трампу, "а вот руки-то я тебе и не подам", его бы поняли.

Но есть у нас такая черта – давать руку тому, кто тонет. Во-первых, воспитание. Во-вторых, раз тонет, значит – не самый плохой человек. И даже его отказ от официального контакта, если надо, поймем. Это же, чтобы алиби ему обеспечить и внести элемент случайности в как бы незапланированную встречу с Путиным. Чтобы спецпрокурору Мюллеру совсем придраться не к чему было. Хотя, в принципе, Путину общение с Трампом уже и не так важно. Решение Белого дома сняло все вопросы. Кроме одного. Дежурного. "How are you?". А дальше на русском. "Можешь не отвечать. Знаю".

К Вьетнаму, между тем, подходит новый тайфун. "Хайкуй". Тут тебе и "хай", в смысле, привет. Тут тебе и "куй", в смысле, железо, пока горячо. Погода словно тоже хочет доказать необходимость диалога, потому и старается, чтобы матч состоялся при ней любой. Хотя что толку, если эта встреча в любом случае "товарищеская". Звучит приятно. Но в футболе знают, что в таком формате результат – это никуда. И, может быть, на земле для их свидания не сыщешь более символичного места, чем Вьетнам, но даже здесь президент США имеет самое символическое значение.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

