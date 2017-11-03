"Поладить друг с другом": Трамп и Путин поищут общий язык во Вьетнаме

Рукопожатие Путина с Трампом на саммите "двадцатки" довело антироссийскую истерию в США до абсурда. Но, может, абсурд не будет бесконечным, и со второй попытки российско-американские отношения получится превратить в нечто более предсказуемое и полезное.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС во Вьетнаме согласовывается. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее американский лидер допустил возможность вторых по счету переговоров с президентом России. От Трампа даже последовало расширение: он бы хотел обсудить ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине. Иными словами, главные болевые точки международной повестки, омрачающие – чего уж тут скромничать – остатки российско-американских отношений и активно тормозящие налаживание сколько-нибудь конструктивного общения между Москвой и Вашингтоном. Американские выборы – не в счет. Эта тема много месяцев живет своей странной, причудливой жизнью помимо воли и желания Белого дома. И претендует скорее на главную позицию в репертуаре нынешнего американского политического театра абсурда, чем на какой-нибудь "пятый" или "десятый" пункт в повестке президентских переговоров. А стало быть, и обсуждать ее с Путиным нет никакого смысла. Тем более, все уже давно по этому поводу Москвой сказано. Добавить нечего.

Видимо, Дональд Трамп совсем не случайно – сколько бы его ни обвиняли в отсутствии логики и спонтанности – буквально неделю назад вновь захотел "поладить" с Москвой. И заявил, что хорошие отношения между США и Россией помогли бы, например, решить ядерную проблему Северной Кореи. Публика уже подзабыла это замечательное словечко, нередко звучавшее из уст кандидата, а затем и президента, в первые месяцы после его появления в Белом доме. Помнится, он в тот период периодически говорил, что хорошо бы, мол, "поладить" с Москвой и лично Владимиром Путиным. Правда, добавлял, что если этого не получится, то, дескать, и ладно: как-нибудь проживем. Во многих это вселяло надежду.

Но затем сама атмосфера, искусственно возгоняемая в Вашингтоне антироссийская мегаистерика и обвинительный уклон в адрес Москвы – виновата, дескать, во всем плохом, что есть в мире – не дали продвинуться в этом направлении ни на шаг. Точнее, последовал откат, по сути, к самым дремучим временам "холодной войны" со всеми соответствующими клише, очередными ограничительными мерами и строго регламентированными политическими интенциями.

Москва при этом занимала и занимает взвешенную позицию, надеясь на здравый смысл и тот медицинский факт, что любое возбужденное состояние рано или поздно должно закончиться. Впрочем, первая встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом на саммите "двадцатки" в Германии и особенно неоднократные рукопожатия президентов лишь добавили "аргументов" тем, кто продвигает никудышную теорию заговора и "покупки" Трампа Кремлем. Абсурд тогда вышел на новый уровень. И многие эту "высокую планку" старательно поддерживают по сей день. Но все равно – хочется верить – абсурд не может быть бесконечным. Возможно, со второй попытки у лидеров получится нездоровую тональность российско-американских отношений трансформировать в нечто более предсказуемое и прагматичное. Может быть, на этот раз Трамп действительно дозрел до неких решительных шагов без оглядки на своих многочисленных агрессивных противников. Во всяком случае, для этого есть не только чисто политические, но и символические основания. Встреча может состояться во Вьетнаме – стране, которая активно сотрудничает и с Россией, и с США. Оказывается, это возможно и даже весьма эффективно для всех трех государств.

Поговорить есть о чем. В Сирии, видя победы местных правительственных сил при поддержке российских военных, американцы незаконно создают собственные военные базы и альтернативные источники власти. Это не самое лучшее, что теряющий влияние на Ближнем Востоке Вашингтон может предложить сирийскому народу. И у Москвы есть свое мнение на этот счет. На Украине тоже не все ладно. Спецпредставитель США в Киеве Курт Волкер периодически выступает с заявлениями, которые никак не укладываются в концепцию мирного урегулирования проблемы. А если американцы начнут поставки Украине летального оружия, ситуация в Донбассе вновь может выйти из-под контроля. Да так, что мало не покажется никому. Этот вопрос нужно, конечно, обсуждать. Да и по Северной Корее позиции Москвы и Вашингтона пока радикально расходятся. США считают, что проблему можно и нужно решать давлением и санкциями, Россия же выступает за переговорный процесс и взаимные уступки. И вот эти реальные, а не виртуальные проблемы с полупараноидальным оттенком Путин и Трамп могут обсудить на саммите АТЭС. И даже прийти если не к прорывам, то хотя бы к неким договоренностям. Главное, чтобы члены конгресса не мешали. Впрочем, их участие в переговорах президентов не предусмотрено регламентом.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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