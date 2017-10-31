Дело Пола или полдела. Что творится под колпаком у старины Мюллера?

Дюжина обвинений: заговор против США, отмывание денег, лоббизм, ложные заявления. И ни слова о России. Спецпрокурору здесь так можно. Искать одно, а находить все, что угодно – и все не о том. Однако это не имеет значения. Главное, как это подать.

В США все равны перед законом. И даже Гейтса не защищает фамилия. На его windows тоже могут появиться решетки. И пусть это не тот Гейтс. Но ведь Рик тоже, как и Билл в списке Forbes – только второй. Правда, не после основателя Amazon Джеффа Безоса, а после своего бизнес-партнера Пола Манафорта. И счет у него тоже идет на десятки. Правда, не миллиардов долларов, как у Билла, а лет лишения свободы. Но и спасти его может то, что не тем Гейтсом занимается не тот Мюллер. Тот все знал бы после одного допроса. У этого было пять месяцев, карт-бланш и полный доступ ко всем и каждому. А возможностей знаменитого однофамильца так и не хватило.

В бывшей конторе спецпрокурора Роберта Мюллера не хуже гестапо умеют добывать показания. Но об этом экс-директору ЦРУ приходится лишь вспоминать. А без этого только и смог он, что сказать: "Манафорт, а вас я попрошу остаться". Хотел, чтобы сразу под стражу. Но суд пока ограничился домашним арестом. Еще и с правом освобождения под залог. Однако это уже не важно. Все равно теперь все лишь о том и говорят, что бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт может получить до 80 лет тюрьмы.

Хотя дюжина обвинений: заговор против США, отмывание денег, лоббизм, ложные заявления, неуплата налогов. И ни слова о России. Спецпрокурору здесь так можно. Искать одно, а находить все, что угодно, но только не это. И не имеет значения, что все 12 пунктов даже близко не подводят к решению основной задачи. Главное, как это подать. А подают все одинаково: Мюллер предъявил первые обвинения в рамках расследования российского вмешательства в американские выборы. Значит, оно точно было. Что и требовалось доказать. И пусть дело Пола – это полдела. Но из него следует, что Мюллер на верном пути. Так теперь должен рассуждать обыватель.

Если он не Дональд Трамп. Хотя и президент США не собирается увольнять спецпрокурора. Его устраивает это переливание из пустого в порожнее. Ведь Мюллеру надо было прыгнуть выше главы, в смысле государства, а он не смог оторваться от Пола. И даже о нем – ничего нового, кроме старых дел еще дотрамповской эпохи. Да и по тем – больше желания, чем улик. Скажем, инкриминируют Манафорту лоббизм Украины при Януковиче. Да за лоббизм Украины при Порошенко сейчас можно брать чуть ли не весь конгресс. А за лоббизм отдельной Юлии Тимошенко – и самого Мюллера. До него только один человек называл ее президентом Украины. Она сама.

Именно в таком качестве она и проходит в материалах следствия. Впрочем, спутать премьера и президента – это такой пустяк. Мюллер путает по-крупному: Украину с Россией. Ведь только если по-прежнему думать, что они одно целое, можно считать Манафорта "русским связным". Спецпрокурор так и делает. Исследует коммерческую деятельность бизнесмена, а называет его исключительно бывшим главой предвыборного штаба Трампа. Словно тоже смотрел наши "Семнадцать мгновений". Все, как у его однофамильца в исполнении Броневого. "Ясность – это одна из форм полного тумана".

А кое в чем он своего прототипа даже перещеголял. "Они все фантазеры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе", – говорил тот. "И выполнять тоже", – вправе добавить этот. Доподлинно, конечно, не известно, что творится под колпаком у этого Мюллера. Зато снаружи видно и слышно, что колпак этот на нем – с бубенчиками.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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