Дело Пола или полдела. Что творится под колпаком у старины Мюллера?

В США все равны перед законом. И даже Гейтса не защищает фамилия. На его windows тоже могут появиться решетки. И пусть это не тот Гейтс. Но ведь Рик тоже, как и Билл в списке Forbes – только второй. Правда, не после основателя Amazon Джеффа Безоса, а после своего бизнес-партнера Пола Манафорта. И счет у него тоже идет на десятки. Правда, не миллиардов долларов, как у Билла, а лет лишения свободы. Но и спасти его может то, что не тем Гейтсом занимается не тот Мюллер. Тот все знал бы после одного допроса. У этого было пять месяцев, карт-бланш и полный доступ ко всем и каждому. А возможностей знаменитого однофамильца так и не хватило.
Хотя дюжина обвинений: заговор против США, отмывание денег, лоббизм, ложные заявления, неуплата налогов. И ни слова о России. Спецпрокурору здесь так можно. Искать одно, а находить все, что угодно, но только не это. И не имеет значения, что все 12 пунктов даже близко не подводят к решению основной задачи. Главное, как это подать. А подают все одинаково: Мюллер предъявил первые обвинения в рамках расследования российского вмешательства в американские выборы. Значит, оно точно было. Что и требовалось доказать. И пусть дело Пола – это полдела. Но из него следует, что Мюллер на верном пути. Так теперь должен рассуждать обыватель.
Если он не Дональд Трамп. Хотя и президент США не собирается увольнять спецпрокурора. Его устраивает это переливание из пустого в порожнее. Ведь Мюллеру надо было прыгнуть выше главы, в смысле государства, а он не смог оторваться от Пола. И даже о нем – ничего нового, кроме старых дел еще дотрамповской эпохи. Да и по тем – больше желания, чем улик. Скажем, инкриминируют Манафорту лоббизм Украины при Януковиче. Да за лоббизм Украины при Порошенко сейчас можно брать чуть ли не весь конгресс. А за лоббизм отдельной Юлии Тимошенко – и самого Мюллера. До него только один человек называл ее президентом Украины. Она сама.
А кое в чем он своего прототипа даже перещеголял. "Они все фантазеры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе", – говорил тот. "И выполнять тоже", – вправе добавить этот. Доподлинно, конечно, не известно, что творится под колпаком у этого Мюллера. Зато снаружи видно и слышно, что колпак этот на нем – с бубенчиками.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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