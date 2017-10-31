РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Дело Пола или полдела. Что творится под колпаком у старины Мюллера?

16:3931.10.2017
(обновлено: 16:41 31.10.2017)
0100
© AP Photo / Charles DharapakЭкс-глава ФБР Роберт МюллерЭкс-глава ФБР Роберт Мюллер
© AP Photo / Charles Dharapak
Дюжина обвинений: заговор против США, отмывание денег, лоббизм, ложные заявления. И ни слова о России. Спецпрокурору здесь так можно. Искать одно, а находить все, что угодно – и все не о том. Однако это не имеет значения. Главное, как это подать.

В США все равны перед законом. И даже Гейтса не защищает фамилия. На его windows тоже могут появиться решетки. И пусть это не тот Гейтс. Но ведь Рик тоже, как и Билл в списке Forbes – только второй. Правда, не после основателя Amazon Джеффа Безоса, а после своего бизнес-партнера Пола Манафорта. И счет у него тоже идет на десятки. Правда, не миллиардов долларов, как у Билла, а лет лишения свободы. Но и спасти его может то, что не тем Гейтсом занимается не тот Мюллер. Тот все знал бы после одного допроса. У этого было пять месяцев, карт-бланш и полный доступ ко всем и каждому. А возможностей знаменитого однофамильца так и не хватило. 

Глава избирательного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Пол Манафорт
© AP Photo / Matt Rourke
Политолог о "деле Манафорта": Трамп – в положении цугцванга
В бывшей конторе спецпрокурора Роберта Мюллера не хуже гестапо умеют добывать показания. Но об этом экс-директору ЦРУ приходится лишь вспоминать. А без этого только и смог он, что сказать: "Манафорт, а вас я попрошу остаться". Хотел, чтобы сразу под стражу. Но суд пока ограничился домашним арестом. Еще и с правом освобождения под залог. Однако это уже не важно. Все равно теперь все лишь о том и говорят, что бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт может получить до 80 лет тюрьмы. 

Хотя дюжина обвинений: заговор против США, отмывание денег, лоббизм, ложные заявления, неуплата налогов. И ни слова о России. Спецпрокурору здесь так можно. Искать одно, а находить все, что угодно, но только не это. И не имеет значения, что все 12 пунктов даже близко не подводят к решению основной задачи. Главное, как это подать. А подают все одинаково: Мюллер предъявил первые обвинения в рамках расследования российского вмешательства в американские выборы. Значит, оно точно было. Что и требовалось доказать. И пусть дело Пола – это полдела. Но из него следует, что Мюллер на верном пути. Так теперь должен рассуждать обыватель. 

Если он не Дональд Трамп. Хотя и президент США не собирается увольнять спецпрокурора. Его устраивает это переливание из пустого в порожнее. Ведь Мюллеру надо было прыгнуть выше главы, в смысле государства, а он не смог оторваться от Пола. И даже о нем – ничего нового, кроме старых дел еще дотрамповской эпохи. Да и по тем – больше желания, чем улик. Скажем, инкриминируют Манафорту лоббизм Украины при Януковиче. Да за лоббизм Украины при Порошенко сейчас можно брать чуть ли не весь конгресс. А за лоббизм отдельной Юлии Тимошенко – и самого Мюллера. До него только один человек называл ее президентом Украины. Она сама. 

Глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт
© AFP 2017 / Chip Somodevilla / Getty Images North America
Политолог: удар по Манафорту может привести к неожиданным последствиям
Именно в таком качестве она и проходит в материалах следствия. Впрочем, спутать премьера и президента – это такой пустяк. Мюллер путает по-крупному: Украину с Россией. Ведь только если по-прежнему думать, что они одно целое, можно считать Манафорта "русским связным". Спецпрокурор так и делает. Исследует коммерческую деятельность бизнесмена, а называет его исключительно бывшим главой предвыборного штаба Трампа. Словно тоже смотрел наши "Семнадцать мгновений". Все, как у его однофамильца в исполнении Броневого. "Ясность – это одна из форм полного тумана". 

А кое в чем он своего прототипа даже перещеголял. "Они все фантазеры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе", – говорил тот. "И выполнять тоже", – вправе добавить этот. Доподлинно, конечно, не известно, что творится под колпаком у этого Мюллера. Зато снаружи видно и слышно, что колпак этот на нем – с бубенчиками.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена