Кому грозит "Гигантское копье". В-52 – в небе над Эстонией

США собираются восстановить постоянное боевое дежурство стратегических бомбардировщиков В-52. По каким маршрутам они будут курсировать – пока не ясно. Но в небе над Балтикой эти "летающие крепости" уже были замечены.

Командование вооруженных сил США заявило о гипотетической возможности постановки на боевое дежурство впервые после окончания холодной войны стратегических бомбардировщиков В-52 с ядерным оружием на борту. Вроде бы, как явствует из контекста заявлений, из-за напряженных отношений Вашингтона с Пхеньяном. Но верится в это как-то с трудом. Ведь и американскую ПВО в Восточной Европе размещают вроде бы как из-за Северной Кореи. Ну, или из-за Ирана. Дескать, какая вам разница, на самом-то деле? Да и то сказать. Вот и в случае с В-52 все тоже яснее ясного.

Подобные полеты вдоль границ СССР были обычным явлением до 1991 года. По существовавшему тогда плану под названием "Гигантское копье" стратегические бомбардировщики ВВС США в случае возникновения военного конфликта должны были через Северный полюс подлететь к границам СССР и произвести пуск крылатых ракет по целям от Мурманска до Москвы.

Многие десятилетия "летающие крепости" постоянно находились в воздухе. Но тогда границы СССР с запада "прикрывали" страны социалистического лагеря, которого ныне нет и в помине. А значит, сегодня у американских генералов возникает соблазн подойти к России и со стороны европейских границ. И они уже делают некие "пробы пера". Не стану упоминать обо всех, обратив внимание лишь на регион Балтийского моря. В-52, расквартированные на авиабазе "Барксдейл" (штат Луизиана), были замечены здесь во время совместных операций с ВВС НАТО по отработке перехвата стратегических бомбардировщиков условного противника. Кстати, эти учения проходили, в том числе, и над западной частью Эстонии.

Наверное, стоит упомянуть в связи с новыми планами командования вооруженных сил США и о том факте, что ядерное оружие США уже расположено во многих странах Европы, а авиабаза Рамштайн в Германии может принимать В-52 хоть сейчас, без дополнительной подготовки. Таким образом, если стратегические бомбардировщики будут перемещены на эти места базирования, то время подлета к границам с Россией может быть сведено к минимуму. Подобное развитие событий не может не беспокоить, тем более что опасные инциденты могут возникнуть и в наше относительно мирное время. И тому есть множество примеров.

Только за годы "холодной войны" ВВС США потеряли 11 ядерных бомб. Наиболее опасный случай произошел в Испании, в январе 1966 года. В результате столкновения в воздухе стратегического бомбардировщика В-52 с самолетом-заправщиком из бомболюков "летающей крепости" выпали четыре ядерных боезаряда. В результате разрушения двух бомб произошел выброс радиоактивных элементов в атмосферу. Еще две бомбы остались целыми и были позже обнаружены, причем на поиски одной из них пришлось потратить три месяца, так как она упала в Средиземное море.

В связи с этим хочется вспомнить один печальный символ эпохи "холодной войны" – часы возможного ядерного апокалипсиса. На их циферблате стрелки находились в положении без пяти минут двенадцать. Тогда не поумневших мальчиков в военной форме удалось остановить и забрать из их рук опасные игрушки. Похоже, что они заполучили их вновь.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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