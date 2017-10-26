"Не верю!". Американцы разочаровываются в своих СМИ

Лишь четверть американцев считает, что популярные в их стране СМИ беспристрастно освещают международные и национальные новости. Таков один из результатов опроса, проведенного компанией IFop специально для Sputnik News.

Дайте же спокойно работать! Российское посольство в США призывает Вашингтон не создавать проблем в работе российских СМИ.

Среди таких осложняющих факторов называют принуждение наших средств массовой информации регистрироваться в качестве иностранных агентов. В Госдепе, конечно, говорят, что никакого давления нет, якобы в отличие от положения американской прессы в России. О том, что Москва анонсировала только ответные меры на то, что происходит в США, предпочитают не говорить.

Хотя говори – не говори, а уровень доверия к СМИ в Америке падает. Старейшая во Франции компания, занимающаяся опросами общественного мнения, IFop специально для Sputnik News поинтересовалась у американцев, объективны ли местные СМИ, или они находятся под влиянием политиков и крупного бизнеса.

Оказалось, что почти 60% респондентов не доверяют тому, что видят по телевизору или читают в газетах. При том, что в 2015 году таких было только 53%.

Вера в объективность СМИ, как выяснилось, растет вместе с уровнем образования и изменяется в зависимости от географии и религиозных взглядов: доверчивых больше среди жителей запада США и католиков (большинство протестантов и атеистов считают СМИ ангажированными).

Как выяснилось, отношение к проблеме зависит и от политических воззрений. Среди недоверчивых куда больше республиканцев, чем демократов – 78% против 44. Так что, получается, президент Дональд Трамп с его недовольством крупными СМИ вполне отражает настроения своего электората.

Недавно он задавался вопросом: "С учетом потока фейк-ньюз от NBC и других каналов, когда настанет подобающий момент, чтобы поставить под сомнение их лицензию?". И даже недовольство наших журналистов американскими властями получило неожиданную поддержку со стороны президента США, который поинтересовался: "Почему сенатский комитет по разведке не займется фейковыми новостными сетями в нашей стране, чтобы понять, почему так много наших новостей просто выдумано".

Действительно, это был бы неплохой вариант – сосредоточившись на проблемах своих СМИ, США не создавали бы еще один раздражитель в двусторонних отношениях.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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