Тридцать лет спустя: Китаю вынесли обвинение по "российскому сценарию"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование информации о систематическом применении в прошлом запрещенных препаратов спортсменами из Китая. Поводом послужил очередной фильм немецкого журналиста Хайо Зеппельта, который прославился после нескольких фильмов о проблемах допинга в российском спорте.
В этот раз героиней немецкого "разоблачителя" стала бывший главный врач сборной Китая по спортивной гимнастике Сюэ Иньсянь. Она-то и поведала о том, что допинговая программа существовала во всех видах спорта в 1980-1990-х годах. По ее словам, запрещенные вещества применяли не только в национальной команде, но и в региональных сборных. Также она заявила, что более 10 тысяч китайских спортсменов принимали допинг, причем делали это с подросткового возраста.
При этом, как сообщается, сама Сюэ Иньсянь перед Олимпиадой 1988 года отказалась поддерживать допинговую программу, за что и была отстранена от команды без возможности общаться с тренерами и спортсменами. А перед Олимпиадой-2008 в Пекине представители власти предостерегли ее от заявлений и даже якобы приходили к ней домой. В результате из-за многочисленных угроз ей пришлось попросить политического убежища в Германии.
Тем временем в WADA собираются проверить показания бывшего врача. В агентстве уже заявили, что в качестве первого шага обратятся к своей независимой группе по разведке и расследованиям с просьбой начать процесс сбора и анализа имеющейся информации. Интересно, как скоро появится "независимая комиссия", и не Ричард ли Макларен ее возглавит? Сценарий ведь уже отработан, да и роли, похоже, расписаны заранее.
Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik
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