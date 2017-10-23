Тридцать лет спустя: Китаю вынесли обвинение по "российскому сценарию"

Спортсмен из Китая во время соревнований по тяжелой атлетике на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро

Спортсмен из Китая во время соревнований по тяжелой атлетике на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро

WADA начинает расследование предполагаемого массового применения допинга китайскими спортсменами. Как и в случае с российскими атлетами, речь идет не о сегодняшнем дне, а о прошлом. В "китайском случае" – о 1980-1990-х годах. Поди оправдайся.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование информации о систематическом применении в прошлом запрещенных препаратов спортсменами из Китая. Поводом послужил очередной фильм немецкого журналиста Хайо Зеппельта, который прославился после нескольких фильмов о проблемах допинга в российском спорте.

Стиль его якобы разоблачений уже хорошо знаком. Берется либо раскаявшийся спортсмен, который сам употреблял запрещенные средства, как легкоатлетка Юлия Степанова, либо кто-нибудь из околоспортивной среды – как бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Их откровения и становятся основой для обвинения в нарушении антидопинговых правил. Причем акцент делается именно на "массовости" и на "государственном уровне". Конечно, можно поинтересоваться: а где доказательства? Но для Зеппельта – это не главное.

В этот раз героиней немецкого "разоблачителя" стала бывший главный врач сборной Китая по спортивной гимнастике Сюэ Иньсянь. Она-то и поведала о том, что допинговая программа существовала во всех видах спорта в 1980-1990-х годах. По ее словам, запрещенные вещества применяли не только в национальной команде, но и в региональных сборных. Также она заявила, что более 10 тысяч китайских спортсменов принимали допинг, причем делали это с подросткового возраста.

При этом, как сообщается, сама Сюэ Иньсянь перед Олимпиадой 1988 года отказалась поддерживать допинговую программу, за что и была отстранена от команды без возможности общаться с тренерами и спортсменами. А перед Олимпиадой-2008 в Пекине представители власти предостерегли ее от заявлений и даже якобы приходили к ней домой. В результате из-за многочисленных угроз ей пришлось попросить политического убежища в Германии.

Вопросов в этой истории немало. Почему о событиях 20-30-летней давности заговорили сейчас? Можно ли говорить о том, что эта проблема актуальна в Китае до сих пор? И куда смотрели те же допинг-офицеры, если речь идет о систематическом нарушении правил?

Тем временем в WADA собираются проверить показания бывшего врача. В агентстве уже заявили, что в качестве первого шага обратятся к своей независимой группе по разведке и расследованиям с просьбой начать процесс сбора и анализа имеющейся информации. Интересно, как скоро появится "независимая комиссия", и не Ричард ли Макларен ее возглавит? Сценарий ведь уже отработан, да и роли, похоже, расписаны заранее.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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