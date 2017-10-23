"Беременные люди": Лондон в авангарде "великой сексуальной революции"

Надо идти в ногу со временем – видимо, подумали в британском правительстве и предложили заменить в документах ООН термин "беременная женщина" на "беременный человек". Остается разводить лишь руками и повторять – о дивный новый мир!

Западные ценности – "демократия", "толерантность", возведенные в Абсолют "права и свободы человека", наконец, достигли апогея. Высшей, так сказать, точки своего развития. Просто удивительно, почему некоторые упорно сопротивляются встраиванию в такую систему ценностей. Brave new world! (Дивный новый мир!) Это издержки производства, что несет в такие отсталые, архаичные страны Запад свои представления о "прекрасном" на штыках. Подумаешь, велика ли проблема. Не умеешь – научим, не хочешь – заставим. Они ведь как дети малые – государства и народы, желающие придерживаться традиционных этических, религиозных и семейных ценностей. Вот и приходится их иной раз пряником манить, а иной раз и плеткой учить. Чтобы все было "как у людей". А "у людей", между тем, новая инициатива.

В британском правительстве просят заменить в документах ООН термин "беременная женщина" на "беременный человек" , чтобы он – термин этот – включал, дескать, еще и трансгендеров.Нынче их права в этом смысле страшно ущемлены. Изменения, по мысли Лондона, необходимо внести в Международный пакт о гражданских и политических правах, который подписали и ратифицировали 168 стран. Основан он, кстати, на Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Но это ведь, по большому счету, сущие пустяки. Мир меняется, почему же нормы должны оставаться прежними и какими-то замшелыми? Надо идти в ногу со временем. И пусть приверженцы феминизма гневно возмущаются и заявляют: это оскорбительно – лишать женщин права называть себя женщинами. В тренде – трансгендеры, так что придется смириться. Тем более, женщина в мужском обличии вполне себе может быть беременной.

Возможно, выглядит все это странно в глазах каких-то неподготовленных ретроградов, но факт есть факт. Да что там трансгендеры, в Европе там и сям появляются сообщения о том, что люди беременеют после смены пола. Вот это настоящая революция науки и технологий! Был Мишей, стал Машей. Мамой Машей. Ну, или был Жозефом, стал Жозефиной. "В джазе только девушки", небось, все смотрели. Вот в Германии недавно трансгендер впервые возглавил батальон. А лицом знаменитого Playboy впервые стала модель-трансгендер. Так что не считаться с этим явлением, все более мощными концентрическими кругами расходящемуся по западному миру, видимо, никак нельзя. ООН – этот как раз тот уровень, на котором трансгендеров надо уравнять в правах с прочими. "Обычными". Толпой, в общем.

В лондонских уютных министерских кабинетах обсуждаются также возможные изменения в законодательстве, которые позволят британским подданным самостоятельно удостоверять смену пола без представления медицинских доказательств. То есть, как назвался, тот ты и есть. Назвался груздем – полезай в кузов. В этом смысле Великобритания вообще очень продвинутая, прогрессивная страна. Это если смотреть с одной позиции. А с другой – уже даже не Туманный Альбион, а Сумрачный. Именно там чуть ли не впервые гомосексуалистов стали венчать в церкви. Затем, конечно, пошло-поехало и по остальной Европе. А не так давно в Стаффордшире состоялась гей-свадьба, которую называют первой подобной в Королевстве: один из молодоженов был… мусульманином. Ну, то есть, интегрировался в систему западных ценностей и приоритетов. И теперь уж точно не наденет пояс шахида. Хотя, как знать. Злые языки говорят, что в такого рода семьях кипят нешуточные, шекспировские страсти. И в случае измены обманутый ревнивец способен на самые отчаянные шаги.

Как при этом церковное венчание однополых граждан сочетается с библейской историей про Содом и Гоморру – совершенно непонятно. Впрочем, при страстном желании можно модернизировать любые тексты, вплоть до священных. А уж трактовать их можно в любую сторону при условии заинтересованного творческого подхода. Это когда с огоньком. Если следовать нынешней логике, то и понятия "семья", или не приведи Бог, "глава семьи" – с намеком на мужчину – скоро могут зазвучать дискриминационно. Лучше так: субъект партнерских отношений. Да ведь, собственно, в словах "муж" и "жена" – если смотреть на них традиционно – содержится явный намек на половую принадлежность. А между тем все жители земного шара, прежде всего – люди, а никакие не мужчины и не женщины. Некоторые – беременные люди. В этой связи показателен скандал вокруг легендарных детских шоколадных яиц Kinder Surprise. Дело в том, что производитель старомодно и пока еще объяснимо в массовом сознании вкладывал в завернутые в синюю фольгу яйца игрушки для мальчиков, а в розовую – для девочек. На фирму обрушился шквал критики и обвинений в ретроградстве и шовинизме. Остается разводить руками и восхищенно повторять – о дивный новый мир!

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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