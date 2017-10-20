Тайна "вертолетной площадки Януковича". С "третьим Майданом" что-то не так

Вокруг нынешних событий в центре Киева, уже иронически окрещенных "МихоМайданом" – масса недомолвок и тайн. До этого и сам Саакашвили, и провластная пресса так пугали всех этим протестом, что люди почти поверили. А в итоге увидели что-то странное.

Похоже, что попытка Михаила Саакашвили и его соратников- "антикоррупционеров" организовать новый Майдан закончилась провалом. Людей собралось немного, озвученные требования были вялыми и какими-то слишком сложными.

Те, кто формулировал повестку протеста, явно схалтурил. Она получилась максимально непонятной простому обывателю. Ничего из того, что действительно волнует украинцев, так в нее и не попало. Даже начинаются требования с создания антикоррупционного суда. А что это такое, какая от него польза, может объяснить в Украине всего несколько человек – академиков.

И место проведения акции было выбрано дивным образом: возле Верховной рады. А организаторы "третьего Майдана" выдвигают все свои претензии Порошенко. И тут нестыковка.

Кроме того, среди участников как раз народные депутаты есть. Пчелы против меда. Депутаты против Верховной рады. Как-то так.

Этот "третий Майдан" анонсировался больше месяца. Различные силы открыто призывали "свалить власть", "идти на Киев" и тому подобное. Складывалось впечатление широкой рекламной кампании, одобренной где-то наверху. Достойный Голливуда бэкграунд перед мероприятием обеспечило СБУ: опубликовали сообщения о том, что несколько недель готовились провокации. Даже были задержания тех, кто якобы хотел купить оружие. Тревожные реплики подхватили провластные блогеры и зашумели: будут жертвы. 17 октября в ход даже пошли салютные пушки неподалеку в Мариинском парке, залпы из которых создали нужную драматическую атмосферу. Палили они, правда, в честь президента Мальты, но это уже детали.

Только митингующие подкачали: на видео они вяло прогуливаются вдоль кордонов полиции, фотографируются… Многие из них, похоже, уже разошлись по домам, не дождавшись результатов.

Так что это было? Что по факту произошло 17 октября? Митинг. Так возле Верховной рады каждый божий день митинги. Причем чаще всего лучше организованные и более массовые. Почему же они не получили такого внимания СМИ и блогосферы? Может быть, народ выдвинул какие-то жизненно важные требования? Может, речь шла о прекращении войны, низких зарплатах и пенсиях, отсутствии рабочих мест? Ничего такого. Сложилось впечатление, что хотели выпустить пар недовольства, предупредить настоящее народное восстание. Может быть, президент пообещал выполнить требования митингующих? Но нет, он отмалчивается.

Единственное действие хорошо экипированных "патриотов" Авакова – захват вертолетной площадки в парке на склонах Днепра. Кто-то заявил, что это строение Януковича и поэтому де подлежит захвату. Как это относится к теме митинга? Не ясно. Выяснилось, что на самом деле вертолетная площадка была построена для футбольного чемпионата Евро 2012, потом была конфискована у частного владельца в пользу государства. Последние несколько лет там проводятся праздники, концерты, показы мод, под площадкой – дорогой ресторан. Неужели вся эта многоходовая комбинация была задумана только с целью присвоить модное заведение?

Или кого-то ждали на вертолете? Мессию? Пророка? Будущего президента? А может быть, просто волшебника на голубом вертолете. Который, как в детской песенке, прилетит и выполнит все пожелания митингующих.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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