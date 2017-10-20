Тайна "вертолетной площадки Януковича". С "третьим Майданом" что-то не так

Похоже, что попытка Михаила Саакашвили и его соратников- "антикоррупционеров" организовать новый Майдан закончилась провалом. Людей собралось немного, озвученные требования были вялыми и какими-то слишком сложными.
Те, кто формулировал повестку протеста, явно схалтурил. Она получилась максимально непонятной простому обывателю. Ничего из того, что действительно волнует украинцев, так в нее и не попало. Даже начинаются требования с создания антикоррупционного суда. А что это такое, какая от него польза, может объяснить в Украине всего несколько человек – академиков.
Кроме того, среди участников как раз народные депутаты есть. Пчелы против меда. Депутаты против Верховной рады. Как-то так.
Этот "третий Майдан" анонсировался больше месяца. Различные силы открыто призывали "свалить власть", "идти на Киев" и тому подобное. Складывалось впечатление широкой рекламной кампании, одобренной где-то наверху. Достойный Голливуда бэкграунд перед мероприятием обеспечило СБУ: опубликовали сообщения о том, что несколько недель готовились провокации. Даже были задержания тех, кто якобы хотел купить оружие. Тревожные реплики подхватили провластные блогеры и зашумели: будут жертвы. 17 октября в ход даже пошли салютные пушки неподалеку в Мариинском парке, залпы из которых создали нужную драматическую атмосферу. Палили они, правда, в честь президента Мальты, но это уже детали.
Только митингующие подкачали: на видео они вяло прогуливаются вдоль кордонов полиции, фотографируются… Многие из них, похоже, уже разошлись по домам, не дождавшись результатов.
Единственное действие хорошо экипированных "патриотов" Авакова – захват вертолетной площадки в парке на склонах Днепра. Кто-то заявил, что это строение Януковича и поэтому де подлежит захвату. Как это относится к теме митинга? Не ясно. Выяснилось, что на самом деле вертолетная площадка была построена для футбольного чемпионата Евро 2012, потом была конфискована у частного владельца в пользу государства. Последние несколько лет там проводятся праздники, концерты, показы мод, под площадкой – дорогой ресторан. Неужели вся эта многоходовая комбинация была задумана только с целью присвоить модное заведение?
Или кого-то ждали на вертолете? Мессию? Пророка? Будущего президента? А может быть, просто волшебника на голубом вертолете. Который, как в детской песенке, прилетит и выполнит все пожелания митингующих.
Автор Елена Глищинская, радио Sputnik
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