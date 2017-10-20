РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Тайна "вертолетной площадки Януковича". С "третьим Майданом" что-то не так

14:3020.10.2017
(обновлено: 14:33 20.10.2017)
0540
© РИА Новости / Андрей Лубенский Протесты у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 19 октября 2017Протесты у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 19 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Лубенский
Вокруг нынешних событий в центре Киева, уже иронически окрещенных "МихоМайданом" – масса недомолвок и тайн. До этого и сам Саакашвили, и провластная пресса так пугали всех этим протестом, что люди почти поверили. А в итоге увидели что-то странное.

Похоже, что попытка Михаила Саакашвили и его соратников- "антикоррупционеров" организовать новый Майдан закончилась провалом. Людей собралось немного, озвученные требования были вялыми и какими-то слишком сложными.  

Те, кто формулировал повестку протеста, явно схалтурил. Она получилась максимально непонятной простому обывателю. Ничего из того, что действительно волнует украинцев, так в нее и не попало. Даже начинаются требования с создания антикоррупционного суда. А что это такое, какая от него польза, может объяснить в Украине всего несколько человек – академиков. 

Акция протеста в Киеве, Украина
© РИА Новости / Андрей Лубенский
"Майдан под ключ": сколько стоит митинг на Украине
И место проведения акции было выбрано дивным образом: возле Верховной рады. А организаторы "третьего Майдана" выдвигают все свои претензии Порошенко. И тут нестыковка. 

Кроме того, среди участников как раз народные депутаты есть. Пчелы против меда. Депутаты против Верховной рады. Как-то так.

Этот "третий Майдан" анонсировался больше месяца. Различные силы открыто призывали "свалить власть", "идти на Киев" и тому подобное. Складывалось впечатление широкой рекламной кампании, одобренной где-то наверху. Достойный Голливуда бэкграунд перед мероприятием обеспечило СБУ: опубликовали сообщения о том, что несколько недель готовились провокации. Даже были задержания тех, кто якобы хотел купить оружие. Тревожные реплики подхватили провластные блогеры и зашумели: будут жертвы. 17 октября в ход даже пошли салютные пушки неподалеку в Мариинском парке, залпы из которых создали нужную драматическую атмосферу. Палили они, правда, в честь президента Мальты, но это уже детали.

Только митингующие подкачали: на видео они вяло прогуливаются вдоль кордонов полиции, фотографируются… Многие из них, похоже, уже разошлись по домам, не дождавшись результатов.

Палаточный городок сторонников политических реформ у здания Верховной рады Украины в Киеве. 18 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мнение: "МихоМайдан" в Киеве – это начало госпереворота
Так что это было? Что по факту произошло 17 октября? Митинг. Так возле Верховной рады каждый божий день митинги. Причем чаще всего лучше организованные и более массовые. Почему же они не получили такого внимания СМИ и блогосферы?  Может быть, народ выдвинул какие-то жизненно важные требования? Может, речь шла о прекращении войны, низких зарплатах и пенсиях, отсутствии рабочих мест? Ничего такого. Сложилось впечатление, что хотели выпустить пар недовольства, предупредить настоящее народное восстание. Может быть, президент пообещал выполнить требования митингующих? Но нет, он отмалчивается.

Единственное действие хорошо экипированных "патриотов" Авакова – захват вертолетной площадки в парке на склонах Днепра. Кто-то заявил, что это строение Януковича и поэтому де подлежит захвату. Как это относится к теме митинга? Не ясно. Выяснилось, что на самом деле вертолетная площадка была построена для футбольного чемпионата Евро 2012, потом была конфискована у частного владельца в пользу государства. Последние несколько лет там проводятся праздники, концерты, показы мод, под площадкой – дорогой ресторан. Неужели вся эта многоходовая комбинация была задумана только с целью присвоить модное заведение? 

Или кого-то ждали на вертолете? Мессию? Пророка? Будущего президента? А может быть, просто волшебника на голубом вертолете. Который, как в детской песенке, прилетит и выполнит все пожелания митингующих. 

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена