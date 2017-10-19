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"Опасная бессмыслица". Шредер "припечатал" курс США в отношении России

17:2019.10.2017
(обновлено: 17:21 19.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПредседатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер выступает на церемонии пуска в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный потокПредседатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер выступает на церемонии пуска в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Экс-канцлер Германии и нынешний глава совета директоров "Роснефти" сказал то, о чем думают в ЕС очень многие. Но произнести вслух решаются пока далеко не все.

Герхард Шредер – экс-канцлер Германии и нынешний глава совета директоров "Роснефти" – сформулировал то, на что не способен ни один определяющий нынешнюю повестку европейский политик. То есть, в ЕС, конечно, наверняка есть влиятельные и даже очень влиятельные люди, которые так думают. Но вот произнести вслух духа не хватает. Мало ли что. Да не мало ли что, а сож… скушают с потрохами, скажи такое. А Шредер смог. 

Федеральный канцлер Германии Герхард Шредер
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мнение: заявления Шредера – заявка на то, что отношения ЕС с РФ надо менять
По его мнению, Старый Свет, в отличие от Вашингтона, заинтересован в процветании Российской Федерации. Цитата: "США считают, что можно изолировать Россию. Это с политической точки зрения бессмыслица, и это опасно с экономической точки зрения".  Это заявление, что символично, прозвучало на Евразийском экономическом форуме в Вероне. Политика политикой, а евразийское пространство с его гигантским потенциалом и возможностями интеграции никто не отменял. Нет, есть, конечно, такие, кто с удовольствием бы это сделал, да кишка тонка. Этот форум, кстати, – единственная площадка в ЕС, где российский и европейский бизнес обсуждает проблемы "Большой Евразии" и пытаются прогнозировать будущее.

Шредер напомнил тем, у кого слишком короткая память либо вредная привычка зажмуриваться, что Россия, являющаяся постоянным членом Совбеза ООН, не может смириться с  изоляцией вопреки заинтересованности Соединенных Штатов в ее ослаблении. А интерес Европы и Германии в том, согласно экс-канцлеру, чтобы Россия процветала. И тому есть простое объяснение: Германии нужны рынок и ресурсы для промышленности. Прагматично? Бесспорно. Но ведь и России требуется сбыт энергоресурсов в контексте планов Москвы сделать из страны глобальную энергетическую державу. Шредер добавил, что нет смысла продолжать "дестабилизировать Россию". При этом нужно работать над тем, чтобы антироссийские санкции были отменены. В общем, емко сформулировал то, чего больше всего боятся в Вашингтоне. А именно полноценных отношений России с Европой и ее признанным локомотивом – Германией. Если бы такой стратегический союз сложился, геополитическая картина мира изменилась бы до неузнаваемости. Говоря проще, стало бы больше безопасности и, если угодно, процветания. Слово это нынче звучит почти в диковинку. 

Газораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе
© РИА Новости / Егор Еремов
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Мнение: планы США по СПГ не повлияют на продажи российского газа в Европе
После этих заявлений на Шредера неминуемо обрушится новая волна критики и обвинений. Впрочем, привыкать ли ему? В прошлом десятилетии его и тогдашнего французского лидера Жака Ширака упрекали, и это еще, мягко говоря, в том, что они "посмели" отказать США в поддержке вторжения в Ирак. Примерно в это же время на Шредера как из рога изобилия сыпались обвинения в чересчур глубоких связях с Москвой. Если кто забыл, тогда это было увязано со строительством Северо-Европейского газопровода между Россией и Германией по дну Балтийского моря и получения высокой должности в консорциуме, где доминировал "Газпром". Теперь мир знает этот проект как "Северный поток". Герхард Шредер и Владимир Путин были его авторами и "двигателями". А запуск газопровода был направлен исключительно на взаимную выгоду и развитие активнейшего сотрудничества двух стран. И, кстати, в полной мере выполнял и выполняет эту роль, сколько бы палок в колеса ни пытались вставить противники здравых отношений Москвы и Берлина. 

Теперь, когда на очереди реализация проекта "Северный поток-2", усилия этой публики активизировались. Но, похоже, шансы ее невелики. Хотя есть огромное желание и попытки сорвать утвержденные планы. Прежде всего это относится к США и подконтрольным Вашингтону европейским бюрократическим структурам. Так, Еврокомиссия попросила у Совета ЕС мандат на ведение переговоров от лица Евросоюза, утверждая, что вокруг "Северного потока-2" существует некий "юридический вакуум", который якобы необходимо заполнить в ходе неких переговоров. Но, пардон, господа, Еврокомиссия не может быть стороной переговоров в чисто коммерческом проекте. Как в том фильме: желание не совпадает с возможностями. Но дело, впрочем, приходится иметь со специфической публикой, которую легко раззадорить. Своим искренним, но и прагматичным мнением Шредер наверняка это сделал. Подождем новых громких заявлений, а когда они появятся, попробуем получить удовольствие. Это ведь главная задача шоу – приносить удовольствие. 

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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