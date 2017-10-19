"Опасная бессмыслица". Шредер "припечатал" курс США в отношении России

Герхард Шредер – экс-канцлер Германии и нынешний глава совета директоров "Роснефти" – сформулировал то, на что не способен ни один определяющий нынешнюю повестку европейский политик. То есть, в ЕС, конечно, наверняка есть влиятельные и даже очень влиятельные люди, которые так думают. Но вот произнести вслух духа не хватает. Мало ли что. Да не мало ли что, а сож… скушают с потрохами, скажи такое. А Шредер смог.
Шредер напомнил тем, у кого слишком короткая память либо вредная привычка зажмуриваться, что Россия, являющаяся постоянным членом Совбеза ООН, не может смириться с изоляцией вопреки заинтересованности Соединенных Штатов в ее ослаблении. А интерес Европы и Германии в том, согласно экс-канцлеру, чтобы Россия процветала. И тому есть простое объяснение: Германии нужны рынок и ресурсы для промышленности. Прагматично? Бесспорно. Но ведь и России требуется сбыт энергоресурсов в контексте планов Москвы сделать из страны глобальную энергетическую державу. Шредер добавил, что нет смысла продолжать "дестабилизировать Россию". При этом нужно работать над тем, чтобы антироссийские санкции были отменены. В общем, емко сформулировал то, чего больше всего боятся в Вашингтоне. А именно полноценных отношений России с Европой и ее признанным локомотивом – Германией. Если бы такой стратегический союз сложился, геополитическая картина мира изменилась бы до неузнаваемости. Говоря проще, стало бы больше безопасности и, если угодно, процветания. Слово это нынче звучит почти в диковинку.
Теперь, когда на очереди реализация проекта "Северный поток-2", усилия этой публики активизировались. Но, похоже, шансы ее невелики. Хотя есть огромное желание и попытки сорвать утвержденные планы. Прежде всего это относится к США и подконтрольным Вашингтону европейским бюрократическим структурам. Так, Еврокомиссия попросила у Совета ЕС мандат на ведение переговоров от лица Евросоюза, утверждая, что вокруг "Северного потока-2" существует некий "юридический вакуум", который якобы необходимо заполнить в ходе неких переговоров. Но, пардон, господа, Еврокомиссия не может быть стороной переговоров в чисто коммерческом проекте. Как в том фильме: желание не совпадает с возможностями. Но дело, впрочем, приходится иметь со специфической публикой, которую легко раззадорить. Своим искренним, но и прагматичным мнением Шредер наверняка это сделал. Подождем новых громких заявлений, а когда они появятся, попробуем получить удовольствие. Это ведь главная задача шоу – приносить удовольствие.
Автор Илья Харламов, радио Sputnik
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