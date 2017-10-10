Межпарламентский союз – "прародитель" ООН

Радио Sputnik начинает новый спецпроект "Путь к международному диалогу. Российская повестка Межпарламентского союза". В первой части пойдет речь об истории, достижениях МПС и его взаимодействии с Организацией Объединенных Наций.

пецпроект "Путь к международному диалогу. Российская повестка Межпарламентского союза", часть 1

Старейшая в мире международная неправительственная организация – Межпарламентский союз собирает 137-ю ассамблею. Она пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 октября, главная тема – "Содействие культурному плюрализму и миру через межрелигиозный и межэтнический диалог".

© РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

Межпарламентский союз существует с 1889 года. Это самый авторитетный институт сотрудничества парламентариев, созданный для продвижения идей мира. Сегодня в нем представлены 173 государства и 11 региональных парламентских ассамблей (в качестве ассоциированных членов), в частности, ПАСЕ и Межпарламентская ассамблея СНГ. Работают четыре постоянных комитета – по вопросам мира и международной безопасности; по устойчивому развитию, финансам и торговле; по демократии и правам человека; по делам ООН. Высшим органом является созываемая дважды в год ассамблея.

По структуре и задачам, по остроте проблем, обсуждаемых с целью урегулирования международных споров и конфликтов, в Межпарламентском союзе отчетливо виден предшественник Организации Объединенных Наций. Однако МПС имеет лишь статус наблюдателя при этой уважаемой организации. О том, как развиваются отношения двух важных политических институтов, в интервью радио Sputnik рассказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, вице-президент Межпарламентского союза, участник российской делегации на 137-й ассамблее МПС Константин Косачев.

"Межпарламентский союз во все годы своего существования претендовал на то, чтобы стать парламентским измерением ООН. Сейчас эти отношения пока не на такой высокой стадии, но они формализованы. В начале этого года было подписано основополагающее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между ООН и МПС, со стороны обеих структур его подписали первые лица – генеральные секретари. Я уверен, что в дальнейшем это сотрудничество будет только нарастать, а организации станут только сближаться друг с другом".

Работу Межпарламентского союза яснее всего отражают итоговые документы ассамблей и сессий, среди них есть по-настоящему исторические, прорывные. В этом ряду – принятая на 154-й сессии в Париже универсальная "Декларация о критериях свободных и справедливых выборов", где именно такие выборы определяются "ключевым элементом в осуществлении демократии". Но, по оценке Константина Косачева, наиболее актуальным документом, в том числе в контексте предстоящей Ассамблеи в Петербурге, является "Всеобщая декларация о демократии", принятая МПС 20 лет назад, в сентябре 1997 года на 161-й сессии в Каире:

"Почему я считаю ее важной? Во-первых, потому что тема очень актуальна. А во-вторых, потому что через десять лет после этого уже Генассамблея ООН поддержала мысли, высказанные МПС, и впервые в истории ООН сформулировала свою позицию в виде специальной резолюции. Там есть констатация, как никогда актуальная и сейчас, связанная с различием демократий при общности черт. Цитирую: "Не существует одной модели демократии, демократия не является собственностью какой-то страны или какого-то региона". На мой взгляд, это очень важная позиция, особенно с учетом последовательных попыток Запада экспортировать демократию, демократизировать отдельные страны и регионы. Мы рассчитываем, что на предстоящей Ассамблее эти положения декларации МПС и резолюции ООН найдут свое подтверждение в новой резолюции Межпарламентского союза", – заключил Константин Косачев.

Организация Объединенных Наций и ее "прародитель" Межпарламентский союз обладают во многом сходными инструментами влияния на международную политику. При этом, по мнению Константина Косачева, МПС располагает существенными возможностями использования "мягкой силы" – "комплекса инструментов и методов достижения внешнеполитических целей без применения оружия". "Если "мягкая сила" отдельных государств традиционно угнетает любые альтернативы в мире, – говорит сенатор, – то в МПС, когда сама группа "западных" государств остается в подавляющем меньшинстве, невозможно навязать единственно верный и универсальный подход к проблеме". И в этом еще одно достоинство Межпарламентского союза как уникальной международной парламентской площадки.

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