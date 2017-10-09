В Белом доме считают, что госсекретарю явно не хватает жесткости. Если судить по тому, что Трампу все приходится делать самому. И делать плохо. Говорят, что это ему уже надоело.

Фу, Рекс! Американские СМИ опять нашли замену госсекретарю Your browser does not support HTML5 audio

Давненько что-то из администрации Соединенных Штатов никого не выгоняли. А если становится совсем скучно, у СМИ всегда под рукой идеальный вариант. Рекс Тиллерсон. Его "увольняют" всякий раз, когда больше некого. Пресса уже в пяти случаях окончательно ссорила его с Трампом, трижды отправляла в отставку и дважды называла его сменщика. В августе это была полпред США при ООН Никки Хейли. Но пренебрежение к должности она выразила чисто по-женски: сообщила, что Тиллерсон был у Трампа не первым. Однако она в отличие от него Дональду отказала.

Теперь на его место сватают директора ЦРУ Майка Помпео. Если верить масс-медиа, он один из немногих, с кем хозяину Белого дома комфортно при любых обстоятельствах. Как пишут, "встречается с ним ежедневно и готов простить ему даже плохие новости". А поскольку у Госдепа иных нет, стало быть, делают вывод все, у кого он напрашивается, Помпео может заменить Тиллерсона, если тот все-таки уйдет. Ну а с тем, что это непременно произойдет, здесь все еще не соглашаются лишь два человека. Президент и госсекретарь. Они пытаются сгладить конфликт. Но очень неубедительно.

Причем Трамп даже с большим желанием. Хотя это именно Тиллерсон не справляется со своими обязанностями. Провал на всех внешнеполитических направлениях. Трампу все приходится делать самому. И делать плохо. А главе Госдепа, человеку жесткому и самодостаточному, не хватает дипломатичности даже на то, чтобы совладать с эмоциями. "Болван" в присутственном месте – это же слишком. И даже если он не обзывал так президента, многие в этой стране скажут, что должен был, а если не назвал, то зря.

Трамп, однако, даже после "болвана" заявил, что "всецело доверяет Рексу". Того, видимо, поэтому и не оказалось рядом в такой важный момент, что хозяин в доказательство своего расположения вполне мог и за ушком его потрепать. Вероятно, так и не дождавшись от Тиллерсона взаимности, Трамп через пару дней заявил, что хотел бы от главы Госдепа большей жесткости. Ну а кто может быть жестче директора ЦРУ, тут же подхватили месседж главы государства СМИ. Разве что шеф Пентагона. Но его, наверное, объявят возможным главой американской дипломатии в следующий раз.

А пока – почему бы и не Помпео? Он же не всегда был директором ЦРУ. Хотя тех семи месяцев, что он провел в Лэнгли, достаточно, чтобы и его причислить к тем, которые бывшими не бывают. Но даже если так, в США дипломатией все одно занимаются спецслужбы. Точнее, вытесняют ее. Как из генконсульства России. То есть, Помпео уже примерно представляет, что это такое. К тому же у него подходящие для госсекретаря имя и фамилия. С одной стороны, Майк. И с другой стороны Майк. Пенс. Трампу только то и останется, что сидеть между ними, как между скипетром и державой, и желание загадывать. Скажем, переизбраться на второй срок.

Что касается собственно внешней политики, то кто же ему лучше обеспечит в ней его любимую помпезность, если не Помпео. Хотя его появление в Госдепе, наверное, уже мало что изменит. Поскольку для американской дипломатии последний день Помпео, похоже, уже наступил.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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