Трамп вмешался в спор о фейках в СМИ. Теперь он точно – "агент Кремля"

Американская свобода прессы, которой так долго и так демонстративно гордились США, похоже, осталась сиротой. Защищают ее в Вашингтоне теперь иностранные СМИ – в данном случае российские.

Власти США вытесняют телеканал RT, нарушая при этом свое законодательство и принципы свободы слова. В Совете Федерации в четверг обсуждали это беспрецедентное давление на российские СМИ и меры, предпринимаемые Вашингтоном. Так, стало известно, что телеканал RT исключен из пакета премиальных видео на YouTube, которые компания продает рекламодателям. Ранее Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, зарегистрироваться как иностранному агенту. Примечательно, что это произошло на фоне обсуждения в палате представителей возможных изменений требований к регистрации. Проект предполагает наделение Минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что такого активного давления на канал не было никогда, фактически речь идет о выдворении СМИ из страны.

Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов отметил, что при этом сами США даже не скрывают попыток вмешательства в российскую политику. По словам сенатора, российская сторона предупреждала американские средства массовой информации, что их публикации не являются аналитическими материалами, "а содержат призывы к изменению внешней и внутренней политики, подрыву электорального суверенитета РФ". В данной ситуации "необходимо подумать о конкретных адресных ответных мерах", подчеркнул парламентарий. И вот как раз на заседании рабочей группы в Совете Федерации были одобрены рекомендации по поводу ответных мер на действия США в отношении российских СМИ. Также предлагается ускорить работу по закреплению в российском законодательстве понятия вмешательства во внутренние дела России.

Но главная "сенсация" в другом! Недовольство наших журналистов американскими властями получило неожиданную поддержку со стороны президента США Дональда Трампа. Он призвал сенатский комитет по разведке, ведущий расследование по так называемому влиянию России на выборы в США, заняться американскими СМИ, которые распространяют ложные новости. Трамп в своем Twitter задается вопросом: "Почему сенатский комитет по разведке не займется фейковыми новостными сетями в нашей стране, чтобы понять, почему так много наших новостей просто выдумано".

В конгрессе США сейчас идут расследования по поводу якобы вмешательства России в выборы последнего президента США. Аналогичное расследование ведет и ФБР.

Конечно, призыв Трамп к сенату случайно совпал с заседанием комиссии в Совете Федерации. Но боюсь, в Америке найдутся "фейковые СМИ", как любит выражаться президент США, которые постараются накрепко увязать эти два события. И пусть попробует кто-нибудь сказать в Кентукки или Миннесоте, что Трамп не протеже Кремля!

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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