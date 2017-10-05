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От русских – без ума. Сенат США изучил работу российской разведки

18:2205.10.2017
(обновлено: 18:23 05.10.2017)
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© Фото : J. Peter Donald, FBIАгенты ФБР, расследующие дело о хищении денег из американских банков при помощи компьютерного вируса Зевс-ТроянАгенты ФБР, расследующие дело о хищении денег из американских банков при помощи компьютерного вируса Зевс-Троян
© Фото : J. Peter Donald, FBI
Американские сенаторы узнали, каким было "российское вмешательство" в выборы. А оно было таким умным, что теперь даже и следов не найти. И это – очень-очень страшно

Опять у них с нами ничего не срослось. Семнадцать спецслужб, свой собственный Мюллер. Ищут пожарные, ищет полиция, ищут сенаторы и оппозиция. Ищут уж с год. Но не могут найти хакера русского лет двадцати. Рост неизвестен, сложение тоже. С Путиным в сердце и с ним же на коже. Знак ФСБ на груди у него. Больше не знают о нем ничего. Глава сенатского комитета по разведке Ричард Берр сообщил, правда, об этом в прозе. Но с чувством глубоко неудовлетворения. Столько сил и средств, а улик так и нет. 

"Вмешательство России не повлияло на результаты выборов", – сделал он неутешительный вывод. Это же получается, что Трамп в Белый дом не через Кремль попал. И порадоваться бы сенатору устойчивости американской демократии – не поддалась русским. Но нет. Сказал, что еще не все потеряно. Они будут искать. Впрочем, пусть и не следы, но кое-что уже обнаружили. Ум в российской разведке. Хотя и Крым ушел из-под носа кораблей Шестого флота США. И Сирию от американских рук отбили. Но только теперь Берр признал, что разведка России умна, и это необходимо принять к сведению. 

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© РИА Новости / Владимир Песня
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Приятно, конечно, но нестыковка получается. Коль она так умна, как же она вмешивалась, если ни на что не повлияла?  Или Берр хотел сказать, что американцы еще умней, раз не позволили себя провести? Тоже вряд ли. Во-первых, хотел бы – сказал бы. Во-вторых, они же выбрали Трампа, что, по мнению истеблишмента, меньше всего свидетельствует об их интеллекте. А  в-третьих, "я рекомендую избиркомам и участникам будущих кампаний воспринять то, что русская разведка умна, крайне серьезно по мере приближения ноябрьских выборов в ряде штатов и выборов в конгресс в 2018 году", – посоветовал сенатор бояться каждого шороха. 

Он, видимо, до сих пор плохо представляют себе размеры угрозы. Поэтому мыслит слишком поверхностно. Ну что такое выборы в конгресс или в штатах? Корень зла – он глубже. Везде, где американцы что-нибудь выбирают, есть место российскому вмешательству. Выбирают ли они жену, индейку на День благодарения или кличку для собаки. Каждый раз они рискуют подцепить мегеру, сальмонеллез или продукт жизнедеятельности невоспитанного животного. И не надо объяснять, из-за кого. И можно даже не думать, как они это сделали. Они же умные.

И все сходится. У нашей разведки – ум. У них – разум, которого им вполне хватает, чтобы это понять. Поэтому естественно, что у них в этой "охоте на ведьм" ум за разум и зашел. При этом русские США нужны как воздух. Они здесь уже, как воздух. Их тоже не видно, но без них никак. И не портить бы его элите. Но "складывается впечатление, что лейтмотивом российского вмешательства в наши выборы стало создание хаоса на всех уровнях", – не унимается Берр. И это, говорит, умной российской разведке тоже не удалось. 

Конечно. Две палаты конгресса теперь еще сложнее отличить друг от друга –  что нижняя, что верхняя одинаково заслуживают номер шесть. Все спецслужбы гоняются за мифами и реально пропускают удар за ударом. Уже и в Лас-Вегасе. В стране крушат памятники, ни во что не ставят президента. Тот с госсекретарем публично выясняет, кто из них "не болван". Наша разведка настолько умна, что даже спорить не станет, что с созданием хаоса Америка смогла справиться и без нас.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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