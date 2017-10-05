От русских – без ума. Сенат США изучил работу российской разведки

Опять у них с нами ничего не срослось. Семнадцать спецслужб, свой собственный Мюллер. Ищут пожарные, ищет полиция, ищут сенаторы и оппозиция. Ищут уж с год. Но не могут найти хакера русского лет двадцати. Рост неизвестен, сложение тоже. С Путиным в сердце и с ним же на коже. Знак ФСБ на груди у него. Больше не знают о нем ничего. Глава сенатского комитета по разведке Ричард Берр сообщил, правда, об этом в прозе. Но с чувством глубоко неудовлетворения. Столько сил и средств, а улик так и нет.
"Вмешательство России не повлияло на результаты выборов", – сделал он неутешительный вывод. Это же получается, что Трамп в Белый дом не через Кремль попал. И порадоваться бы сенатору устойчивости американской демократии – не поддалась русским. Но нет. Сказал, что еще не все потеряно. Они будут искать. Впрочем, пусть и не следы, но кое-что уже обнаружили. Ум в российской разведке. Хотя и Крым ушел из-под носа кораблей Шестого флота США. И Сирию от американских рук отбили. Но только теперь Берр признал, что разведка России умна, и это необходимо принять к сведению.
Он, видимо, до сих пор плохо представляют себе размеры угрозы. Поэтому мыслит слишком поверхностно. Ну что такое выборы в конгресс или в штатах? Корень зла – он глубже. Везде, где американцы что-нибудь выбирают, есть место российскому вмешательству. Выбирают ли они жену, индейку на День благодарения или кличку для собаки. Каждый раз они рискуют подцепить мегеру, сальмонеллез или продукт жизнедеятельности невоспитанного животного. И не надо объяснять, из-за кого. И можно даже не думать, как они это сделали. Они же умные.
И все сходится. У нашей разведки – ум. У них – разум, которого им вполне хватает, чтобы это понять. Поэтому естественно, что у них в этой "охоте на ведьм" ум за разум и зашел. При этом русские США нужны как воздух. Они здесь уже, как воздух. Их тоже не видно, но без них никак. И не портить бы его элите. Но "складывается впечатление, что лейтмотивом российского вмешательства в наши выборы стало создание хаоса на всех уровнях", – не унимается Берр. И это, говорит, умной российской разведке тоже не удалось.
Конечно. Две палаты конгресса теперь еще сложнее отличить друг от друга – что нижняя, что верхняя одинаково заслуживают номер шесть. Все спецслужбы гоняются за мифами и реально пропускают удар за ударом. Уже и в Лас-Вегасе. В стране крушат памятники, ни во что не ставят президента. Тот с госсекретарем публично выясняет, кто из них "не болван". Наша разведка настолько умна, что даже спорить не станет, что с созданием хаоса Америка смогла справиться и без нас.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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